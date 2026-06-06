오세훈의 대역전극, 그리고 홀로 웃지 못한 한 사람

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 3일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에 마련된 국민의힘 개표상황실에서 제9회 전국동시지방선거 개표방송 출구조사 결과를 지켜보던 중 생각에 잠겨있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정치는 타이밍과 구도의 예술이라고 했던가. 이번 서울시장 선거 결과는 단순한 한 표의 희비 교차를 넘어, 여권 내부의 권력 지형을 송두리째 흔들어 놓았다.모두가 오세훈의 극적인 대역전승에 환호하며 '보수의 구세주'를 외칠 때, 화려한 조명 뒤편에서 깊은 한숨을 삼킨 이가 있다. 바로 장동혁 당대표다.만약 오세훈이 간발의 차이로 낙선했다면 어떻게 되었을까. 역설적이게도 그 패배는 장동혁에게는 정치적 생명을 연장할 최고의 '반전 카드'이자 기회였을지 모른다.선거 결과가 소수점 단위의 박빙으로 갈렸다면, 장동혁 체제의 지도부는 즉각 '선거무효'와 '재선거'라는 대형 깃발을 치켜들었을 것이다. 석연치 않은 투개표 과정이나 막판 네거티브 공방을 빌미 삼아, 당의 모든 역량을 집결한 대규모 장외 투쟁을 주도할 최적의 명분이 만들어지기 때문이다.이 시나리오 안에서는 '패장' 오세훈은 물론, 선거를 현장에서 지휘한 배현진 서울시당위원장조차 선택지가 없다. 당 지도부가 깔아놓은 강경 투쟁의 대오에 전면으로 동참해 목소리를 높여야만 하는 운명 공동체가 되는 것이다.만약 이런 정국이 조성되었다면 당내 분위기는 급반전되었을 것이 자명하다. 당장 내일이라도 터져 나올 것 같았던 '장동혁 사퇴론'은 거대한 대여 투쟁의 불길 속에 흔적도 없이 묻혔을 확률이 높다."적들이 눈앞에 서슬 퍼렇게 칼을 겨누고 있는데, 내부에서 지도부를 흔드는 것은 이적행위"라는 프레임이 작동하기 때문이다. 위기 속에서 보수 지지층의 '결집 본능'을 자극했다면, 장동혁은 무능한 리더에서 순식간에 '전쟁을 이끄는 장수'로 포지셔닝할 수 있었다.그러나 현실은 냉혹했다. 오세훈은 보기 좋게 대역전승을 거두었고, 서울시를 수성했다는 승전고가 울려 퍼졌다. 당원들은 환호했고 지도부의 승리를 자축했지만, 아이러니하게도 이 승리는 장동혁의 마지막 희망을 물거품으로 만들었다. 거대 여당을 향해 전면전을 선포하며 내부의 칼날을 외부로 돌리려 했던 은밀한 시나리오는 시작도 하기 전에 파기되었다.장동혁의 정치적 실력이 당대표라는 무거운 자리에 걸맞지 않음은 이미 지난 정국을 거치며 누차 검증되었다. 전략의 부재, 지지율 정체, 메시지의 혼선은 그가 광활한 정당을 이끌기에는 체급이 부족하다는 방증이었다.리더십의 밑천이 드러난 상황에서 그가 기댈 곳은 오직 예측 불가능한 '정치적 정세'와 '운'밖에 없었다. 하지만 하늘은 끝내 그의 손을 들어주지 않았다. 오세훈의 당선은 장동혁에게서 '투쟁'이라는 방패막이를 뺏어갔고, 그를 날 것 그대로의 평가대에 다시 올려놓았다.선거가 승리로 끝난 지금, 당내 시선은 다시 내부로 향하고 있다. "선거는 후보 개인의 매력과 역전극으로 이긴 것이지, 지도부가 잘해서 이긴 게 아니다"라는 냉정한 평가가 고개를 든다. 오히려 선거 승리라는 호재 속에서 체제 정비를 요구하는 사퇴 압박은 더욱 정교하고 거세질 전망이다.오세훈의 낙선이 장동혁에게는 권력을 유지할 유일한 돌파구이자 기회였다는 이 비극적인 역설. 실력도 모자란 데다 이제는 마지막 남은 '정치적 운'마저 다해버린 장동혁의 시계는, 서서히 멈춰 서고 있다.