경기 광주 도의원 당선인들, 시민 앞 첫 약속 "결과로 증명하겠습니다"

큰사진보기 ▲6·3 지방선거를 통해 광주시 각 선거구에서 당선된 경기도의원들이 시민들에게 감사 인사를 전하며 본격적인 의정활동을 앞둔 각오를 밝혔다. 당선인들은 저마다 교육과 교통, 민생, 도시발전 등을 언급하며 "시민의 선택을 결과로 보답하겠다"고 약속했다. ⓒ 최보라 당선인 sns갈무리 관련사진보기

"선거는 끝났지만 이제부터가 시작입니다."

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큰사진보기 ▲6·3 지방선거를 통해 광주시 각 선거구에서 당선된 경기도의원들이 시민들에게 감사 인사를 전하며 본격적인 의정활동을 앞둔 각오를 밝혔다. 당선인들은 저마다 교육과 교통, 민생, 도시발전 등을 언급하며 "시민의 선택을 결과로 보답하겠다"고 약속했다. 사진은 이번 선거 박관열 광주시장 당선인 및 시도의원 당선인 단체사진 ⓒ 박관열 당선인 sns갈무리 관련사진보기

6·3 지방선거를 통해 광주시 각 선거구에서 당선된 경기도의원들이 시민들에게 감사 인사를 전하며 본격적인 의정활동을 앞둔 각오를 밝혔다. 당선인들은 저마다 교육과 교통, 민생, 도시발전 등을 언급하며 "시민의 선택을 결과로 보답하겠다"고 약속했다.광주시 제1선거구에서 당선된 최보라 당선인은 "소중한 한 표와 따뜻한 응원 덕분에 경기도의원으로 당선되는 영광을 안게 됐다"며 "이번 승리는 개인의 승리가 아니라 더 나은 광주를 만들고자 하는 시민 여러분의 뜻이 모인 결과"라고 말했다.최 당선인은 특히 "아이들이 안전하게 성장할 수 있는 교육환경, 청년들이 꿈을 키우고 일할 수 있는 광주, 어르신들이 행복한 광주를 만들기 위해 현장에서 발로 뛰겠다"며 "말보다 행동으로, 약속보다 실천으로 보답하겠다"고 강조했다.제2선거구에서 당선된 임창휘 당선인은 시민들과 함께 만들어갈 광주의 미래를 강조했다.그는 "소중한 한 표 한 표가 모여 경기도의원이라는 벅찬 책임을 맡겨주셨다"며 "가장 낮은 곳의 목소리에 먼저 귀 기울이는 우직한 일꾼이 되겠다"고 밝혔다.이어 "교통과 인프라 문제를 해결하고 에너지 전환과 첨단산업이 숨 쉬는 자족도시의 뼈대를 세우겠다"며 "오늘의 문제를 해결하는 데 그치지 않고 광주의 미래 비전을 실천으로 증명하겠다"고 말했다.오포·신현·능평 지역이 포함된 제3선거구에서 당선된 이자형 당선인은 "이번 당선은 우리 지역의 변화와 발전을 염원한 주민 모두의 승리"라고 의미를 부여했다.이 당선인은 "주민 여러분이 보내주신 한 표 한 표의 무게를 무겁게 받들겠다"며 "실용과 민생 중심의 의정활동으로 보답하겠다"고 밝혔다.또 "선거 과정에서 경쟁했던 후보의 지역 발전에 대한 마음 역시 존중한다"며 "13만 오포·신현·능평 주민들과 함께 약속드린 '오포·신현·능평 전성시대'를 열어가겠다"고 말했다.초월·곤지암·도척 지역을 대표하게 된 제4선거구 김미경 당선인도 "이번 승리는 김미경 개인의 승리가 아니라 더 나은 지역을 바라는 주민들의 승리"라고 밝혔다.김 당선인은 "선거 때만 찾는 정치인이 아니라 늘 현장에 있는 도의원이 되겠다"며 "보내주신 믿음을 결과로 증명하겠다"고 약속했다.한편 광주시 경기도의원 당선인들은 선거 기간 제시한 교통·교육·복지·도시개발 공약을 바탕으로 지역 현안 해결과 광주시 발전을 위한 의정활동에 나선다. 특히 시민과의 소통 강화와 현장 중심 의정활동을 공통 과제로 제시하며 현장 행보에 본격 나설 전망이다.