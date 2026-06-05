여주시 첫 연임 시장 탄생... 이충우 "초심 잃지 않겠다"

큰사진보기 ▲이충우 여주시장이 여주시 최초 재선 시장으로서의 책임감을 강조하며 "시민의 명령을 받들어 여주의 변화와 발전을 완성하겠다"고 밝혔다. ⓒ 이충후 당선인 sns 갈무리 관련사진보기

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이충우 여주시장이 경기도 여주시 최초 재선 시장으로서의 책임감을 강조하며 "시민의 명령을 받들어 여주의 변화와 발전을 완성하겠다"고 밝혔다.이충우 시장은 5일 여주시선거관리위원회로부터 당선증을 교부받은 뒤 발표한 소감문에서 "시민 여러분께서 보내주신 뜨거운 성원과 지지에 깊이 감사드린다"며 "오늘 제게 주어진 당선증은 단순한 승리의 증표가 아니라 여주의 미래를 책임져 달라는 시민들의 준엄한 명령"이라고 말했다.이번 선거에서 재선에 성공한 이 시장은 여주시 출범 이후 처음으로 연임에 성공한 시장이 됐다. 그만큼 시민들이 지난 4년간의 시정 운영에 대해 연속성과 안정성을 선택했다는 의미로 해석된다.이 시장은 "당선증의 무게를 무엇보다 무겁고 엄중하게 받아들이고 있다"며 "선거 기간 현장에서 들었던 시민들의 목소리를 결코 잊지 않겠다"고 말했다.이어 "시민들과 약속한 공약은 반드시 실천하고 이행해 여주의 밝은 미래로 보답하겠다"며 "오직 시민만 바라보며 시민의 행복과 여주의 발전을 위해 모든 역량을 쏟겠다"고 밝혔다.특히 그는 "항상 겸손하고 정직하게, 발로 뛰는 시장이 되겠다"며 현장 중심 행정을 이어가겠다는 의지도 드러냈다.선거 과정에서 경쟁했던 후보와 각 정당에 대해서도 화합의 메시지를 내놨다. 이 시장은 "이번 선거에서 시민의 선택을 받은 시의원 여러분께도 진심으로 축하의 말씀을 드린다"며 "이제는 정당을 떠나 오직 여주 발전과 시민 행복이라는 하나의 목표를 위해 함께 나아가야 할 동반자"라고 말했다.그러면서 "여주의 더 나은 내일을 위해 지혜를 모으고 한마음이 되어 달라"며 협치를 당부했다.정치권에서는 이번 재선 성공이 단순한 개인의 승리를 넘어 민선 8기에서 추진해 온 주요 정책과 사업들에 대한 시민들의 재신임 성격도 담고 있다고 보고 있다.이 시장은 "새로운 여주를 향한 길에 시민 여러분과 의원 여러분의 따뜻한 동행을 부탁드린다"며 "초심을 잃지 않고 시민 곁에서 답을 찾는 시장이 되겠다"고 말했다.한편 이충우 시장은 6·3 지방선거에서 재선에 성공하며 민선 9기 여주시정을 이끌게 됐다. 여주시 최초 재선 시장이라는 기록과 함께 향후 4년간 주요 현안 사업의 연속성과 완성 여부에 관심이 쏠리고 있다.