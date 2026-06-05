민주주의의 꽃 다루는 선관위, 이대로는 곤란하다

큰사진보기 ▲5일 서울 송파구 잠실7동 2투표소 앞에서 경찰이 투표함 이송을 위해 이를 막아선 시위대를 해산 조치하고 있다. 이 투표소에서는 지난 3일 9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 투표용지 부족으로 투표 시간이 오후 10시까지 연장됐고, 투표함이 개표소로 옮겨지지 못했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲노태악 중앙선거관리위원장 대국민 사과노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

지난 3일 실시된 제9회 전국동시지방선거는 한국 선거 행정의 참담한 민낯을 적나라하게 드러냈다. 서울 송파구를 비롯한 14개 투표소에서 투표용지가 조기 소진돼 투표가 중단되거나 지연되는 초유의 사태가 벌어졌다. 유권자들은 번호표를 든 채 대기를 이어가야 했다.선관위의 부실 대처는 시민들의 거센 분노를 불렀다. 가장 뼈아픈 대목은 이번 투표용지 부족 사태가 극우 세력의 전유물이던 억지스러운 '부정선거 음모론'에 불길을 키우는 막대한 장작이 되어버렸다는 점이다. 선관위의 처참한 행정 실패와 무능이, 결과적으로 대의민주주의의 근간을 흔들려는 음모론자들에게 가장 강력한 무기를 쥐여준 꼴이 되었다. 실제로 송파구의 한 투표소는 선거일 이틀 뒤인 5일 오전에서야 경찰의 힘을 빌려 개표함을 반출했고, 이 과정에서 물리적 충돌까지 빚어졌다."무조건 재선거"를 외치던 국민의힘은 서울에서 자당 후보가 승리하자 슬그머니 입을 닫는 촌극을 보여줬다. 선거 결과에 따라 공정성의 잣대가 바뀌는 형국이다. 선관위의 어처구니없는 관리 부실 탓에 근거 없는 '부정선거론'이 우리 정치의 무시할 수 없는 골칫거리로 다시 부상했고, 선거제도를 향한 사회적 신뢰는 추락 위기에 놓였다.일각에선 이번 일이 우연이 아니라는 주장이 나온다. JTBC 등 언론 보도에 따르면, 선거가 있는 해에 선관위 내부 휴직자가 급증하는 것으로 알려졌고, 올해도 지난 4월 기준 176명이 휴직 상태인 것으로 나타났다. 이를 두고 격무를 피하려 선거철에 도피성 휴직을 떠나는 조직 내 병폐가 만연해 있다는 지적이 나온다.인력 공백과 무사안일주의는 현장의 준비 부족으로 직결될 수밖에 없다. 투표용지가 부족한 투표소들은 투표용지가 선거인수의 절반 수준만 배부됐다. 이해할 수 없는 행위다. 5일 <연합뉴스> 보도에 따르면, 중앙선관위는 이번 지방선거부터 '투표용지 최소 50% 인쇄' 지침을 내린 것으로 알려졌다. 선관위 관계자는 <연합뉴스>에 "선거가 끝난 뒤 사용·미사용 투표용지를 전량 보관해야 해 공간 부족 문제 등을 겪고 있다. 투표용지 인쇄량 감축은 이런 실무적 부담도 고려된 것"이라고 설명했지만, 투표의 중요성을 감안하면 다소 납득하기 어려운 답변이다.이뿐만이 아니다. 부족한 용지를 긴급히 수송하는 과정에서는 보안 인장이 찍힌 전용 행정 가방 대신, 주변에서 흔히 볼 수 있는 일반 종이 쇼핑백 등에 투표용지를 무더기로 담아 나르는 광경이 목격되었다. 이는 지난 대선 당시 전 국민적 공분을 샀던 투표용지 외부 반출 논란의 연장선상에 있으며, 오랜 시간이 흘렀음에도 선관위의 보안 의식은 조금도 진보하지 않았음을 증명한다.이렇게 선관위가 부실 행정을 반복할 수 있었던 배경에는 '독립된 헌법기관'이라는 지위가 존재한다는 의견도 있다. 지난해 2월, 헌법재판소는 선관위 고위직 자녀 특혜 채용 의혹에 대한 감사원의 감찰이 선관위 독립성을 침해한다고 결정했다.비록 헌재가 선관위의 손을 들어주었으나, 재판관들은 "헌법이 독립된 헌법기관에 대한 감사원의 직무감찰을 허용하지 않는 것은 이를 대신할 수 있는 독립성과 전문성을 갖춘 자체 감찰 기구가 마련될 것이라는 점을 전제로 한 것"이라는 엄중한 경고를 덧붙였다.그동안 선관위는 고위 간부들의 자녀를 관행적으로 경력직에 특혜 채용하는 등 내부 시스템의 붕괴를 자초하면서도, 외부의 정당한 감사 요구에는 '독립성 수호'라는 명분을 방패 삼아 거부해 왔다. 외부의 견제와 감시가 차단된 폐쇄적인 구조 속에서 온정주의와 타성이 자라났고, 그 결과가 이번 지방선거의 투표용지 사태로 폭발한 것이라고 본다.더 큰 문제는 중앙선관위의 오만한 태도다. 선관위는 개표가 끝나기도 전인 4일 오전 0시에 "이번 사안은 선거 연기나 재선거 사유가 아니다"라고 선을 그었다.하지만 공직선거법에 따르면 선거의 효력을 심사하고 무효 여부를 판단하는 일차적인 주체는 시·도 선관위의 소청 심사 기능이며, 최종적인 사법 판단은 대법원의 고유 권한이다. 이번 사태의 관리 부실 책임이 있는 당사자가 사법부의 판단이 내려지기도 전에 가이드라인을 제시하는 듯한 태도를 취한 건 오만함의 극치란 비판을 피하기 어렵다.우리 헌법과 법률은 직무상 위법을 저지른 선관위 위원에 대해 국회가 탄핵소추를 할 수 있도록 규정한다. 국민의 가장 신성한 참정권을 침해하고도 자의적 유권해석으로 책임을 회피한다면, 이들 역시 엄중한 탄핵 심판의 대상이 될 수 있음을 명심해야 한다.이번 사태는 선관위를 밑바닥부터 개조할 마지막 기회다. 선관위를 향한 국민의 비판과 제도 개선 요구가, 결코 민주주의를 흔드는 파괴적인 '부정선거 음모론'으로 변질되어서는 안 될 것이다. 그러기 위해서라도 선관위는 자신들의 무능과 행정 실패가 어떻게 극우 세력의 무기로서 이용되고 있는지 뼈저리게 반성해야 한다.5일 오후 노태악 중앙선관위원장과 허철훈 사무총장이 책임을 통감하고 사의를 표했지만 이것으로 사태가 해결되진 않는다. 전면적인 내부 구조조정과 외부 감사 수용으로 무너진 신뢰를 회복하는 것만이, 훼손된 주권자의 권리를 위로하고 음모론의 불씨를 영구히 진화하는 유일한 길이다.