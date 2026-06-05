여성단체 "여고생 살해, 장윤기에 법정 최고형 선고"

광주와 전남지역 여성단체가 고(故) 이채원 양의 '살해범' 장윤기(23)에 대한 법정 최고형 선고를 재판부에 촉구했다.
스토킹과 성범죄 재범 방지를 위한 국가의 적극적이고 실효성 있는 대책도 주문했다.
광주전남여성단체연합는 5일 성명을 내고 "검찰 수사로 확인된 장윤기의 범행은 명백한 여성 대상 폭력이자 여성 혐오 범죄"라고 밝혔다.
검찰은 최근 수사 결과를 발표하고 강간 등 살인, 강간 등 상해 및 감금, 살인 예비, 스토킹처벌법 위반 등 혐의로 장윤기를 구속 기소했다.
앞서 경찰이 장윤기의 범행을 분풀이성 살인 사건으로 판단한 것과 달리, 검찰은 장윤기가 이채원 양을 납치해 성폭행할 목적으로 접근했다가 살해했다고 결론 내렸다.
이에 대해 여성단체는 "장윤기의 범행은 서로 분리된 사건들이 아니다"며 "범행의 대상은 여성과 청소년이었으며, 여성을 자신의 욕망을 충족시키고 통제할 수 있는 대상으로 여기는 왜곡된 인식이 범죄 전반에 드러난다"고 지적했다.
이어 "여성을 감시하고, 위협하고, 통제하고, 성적으로 착취하려는 폭력이 반복되다가 결국 살인에까지 이른 것"이라며 "여성에 대한 차별과 지배 의식, 여성 폭력 문화가 만들어낸 여성 혐오 범죄"라고 규정했다.
단체는 "재판은 단지 한 사람의 범죄를 심판하는 절차가 아니다"며 "우리 사회가 여성에 대한 폭력을 얼마나 중대하게 인식하고 있는지 보여주는 과정이기도 하다"고 강조했다.
그러면서 "재판부는 장윤기에게 법정 최고 수준의 형을 선고해야 한다"며 "스토킹, 성폭력, 불법 촬영 등 가해자의 반복된 여성 대상 범죄 전력을 양형에 적극적으로 반영해야 한다"고 촉구했다.
또한 "정부는 스토킹과 성폭력 가해자에 대한 조기 개입과 재범 방지 체계를 강화하고, 폭력이 살인으로 이어지지 않도록 실효성 있는 대책을 마련해야 한다"며 "지자체와 함께 여성 폭력 예방 정책과 피해자 보호 체계를 전면 강화하라"고 말했다.
[관련기사]
검찰 "장윤기, 여고생 납치·성폭행하려다 저항하자 살해"
https://omn.kr/2ihiq
'우리 딸은 이채원' 흉기피습 여고생 이름 공개·엄벌 촉구 https://omn.kr/2igx5
'광주 여고생 살해' 장윤기, 성폭행·스토킹 혐의 추가 https://omn.kr/2if8d
여고생 살해범, 스토킹 여성 노리다 분풀이 범행...구속 송치 https://omn.kr/2i6ye