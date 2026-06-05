제3회 코리아 평화의 날-연천·남북 접경마을에서 부르는 시민들의 평화 합창

큰사진보기 ▲호로고루 행사장 전경호로고루 행사장 전경 ⓒ 국경선평화학교 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 연락처 : 010-4925-0276 / 033-455-2012 국경선평화학교 사무국

제3회 코리아 평화의 날–연천 행사가 6월 6일(토) 오후 1시 연천 호로고루에서 열린다.서울, 대전, 대구, 부산, 군산, 연천 등 전국에서 모인 시민들은 호로고루 임진강가에서 손을 잡고 남북 코리아의 평화와 세계평화를 기원하는 평화의 노래를 부른다.주요 행사로는 서울YMCA평화 합창단, 군산 어린이 합창단, 연천주민합창단등 10개 시민합창단이 참여하는 DMZ시민평화음악회, 남쪽시민들이 북녘을 바라보며 '임진강의 노래'를 부르는 시민평화대합창으로 진행된다.시민평화음악회에서는 고 윤이상 선생의 제자인 민족성악가 윤인숙이 '국경선의 연인들'을 부른다. 이 노래는 남북 분단으로 연인과 헤어져야했던 여원구(여운형 선생의 딸)씨의 실제 이야기를 담은 것이다.시민들은 '코리아는 한 나라이다, DMZ를 시민평화지역으로 만들자'란 제목의 시민평화선언을 발표한다.선언문에서 시민들은 "최근 두 개의 국가로 갈라서자는 정치적 주장을 들으면서 우리는 안타까운 심정을 가눌 수 없다"면서, "남북 분단 80여년의 역사가 어찌 하나의 민족 공동체로 지낸 온 5천년의 장구한 역사를 부정할 수 있겠느냐, 남북 정부 지도자들이 다시 심기일전하여 하나되어 함께 살고자하는 남북 8천만 민의 마음을 망각하지 말기를 바란다"고 밝혔다.'코리아 평화의 날' 행사는 2019년 4.27 DMZ시민평화손잡기 운동에서 시작된 접경지역 시민평화운동으로써, 2024년 철원에서 1회, 2025년 파주에서 2회 행사를 하고 이번에 연천에서 3회 행사를 개최한다. 앞으로 매년 6월 6일 접경 마을에서 열릴 예정이다.이 시민평화행사는 휴전협정 73년을 극복하자는 의미를 담아 73인 시민들로 구성된 시민행사위원회가 주최한다.