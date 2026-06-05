[속보] 노태악 중앙선관위원장·허철훈 사무총장 사의 표명

큰사진보기 ▲노태악 중앙선거관리위원장 대국민 사과노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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노태악 중앙선거관리위원장이 5일 '투표용지 부족 사태'와 관련, 대국민 사과문을 내고 사의를 표명했다. 지난 3일 사태 발생 이후 이틀만이다. 그는 이날 "참정권이라는 국민의 소중한 권리를 침해하는, 있어서는 안 될 일이 발생한 것에 대해서는 변명의 여지가 없다"며 이같이 말했다.