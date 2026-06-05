정치 26.06.05 16:21ㅣ최종 업데이트 26.06.05 16:21 [속보] 노태악 중앙선관위원장·허철훈 사무총장 사의 표명 '투표용지 부족 사태' 이틀만... "참담함과 무한한 책임감 느껴" 박수림(srsrsrim) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲노태악 중앙선거관리위원장 대국민 사과노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기 노태악 중앙선거관리위원장이 5일 '투표용지 부족 사태'와 관련, 대국민 사과문을 내고 사의를 표명했다. 지난 3일 사태 발생 이후 이틀만이다. 그는 이날 "참정권이라는 국민의 소중한 권리를 침해하는, 있어서는 안 될 일이 발생한 것에 대해서는 변명의 여지가 없다"며 이같이 말했다. *자세한 기사 이어집니다. #노태악#투표용지#부족#사퇴#선관위 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원글 박수림 (srsrsrim) 내방 아이콘구독하기 정치부에서 국민의힘을 취재합니다. srsrsrim@ohmynews.com 이 기자의 최신기사금배지 달고 돌아온 한동훈 "복당? 아직 고민할 단계 아니야" 갤러리 오마이포토 시민단체들 "미국, 5·18 광주학살 문서 공개·공식 사과해야" 1/4 이전 다음 이전 다음 '임을 위한 행진곡' 제창하는 정원오-오세훈 경선 패배에도 다시 선다, 민주당 오뚝유세단 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진 '김수현 명예훼손 혐의' 가세연 김세의 구속영장심사 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.