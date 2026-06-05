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정치

26.06.05 16:21최종 업데이트 26.06.05 16:21

[속보] 노태악 중앙선관위원장·허철훈 사무총장 사의 표명

'투표용지 부족 사태' 이틀만... "참담함과 무한한 책임감 느껴"

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노태악 중앙선거관리위원장 대국민 사과 노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다.
노태악 중앙선거관리위원장 대국민 사과노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스

노태악 중앙선거관리위원장이 5일 '투표용지 부족 사태'와 관련, 대국민 사과문을 내고 사의를 표명했다. 지난 3일 사태 발생 이후 이틀만이다. 그는 이날 "참정권이라는 국민의 소중한 권리를 침해하는, 있어서는 안 될 일이 발생한 것에 대해서는 변명의 여지가 없다"며 이같이 말했다.

*자세한 기사 이어집니다.

#노태악#투표용지#부족#사퇴#선관위

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