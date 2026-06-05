정의당 서산태안위, '경비노동자 휴게실 설치' 촉구… 시청 앞 일인 시위 돌입

큰사진보기 ▲신현웅 정의당 서산태안위원회가 ‘경비노동자 휴게시간 보장’을 촉구하는 일인시위에 돌입했다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

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"경비실이 빈소 되는 비극, 더 이상 좌시 않겠다"

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큰사진보기 ▲정의당 서산태안위원회가 ‘경비노동자 휴게시간 보장’을 촉구하는 일인시위에 돌입했다. ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

정의당 서산태안위원회(아래, 서태안위)가 서산시와 고용노동부에 '경비노동자 휴게시간 보장'과 '공동주택 경비노동자 휴게실 설치'를 촉구하며 1인 시위에 돌입했다.앞서 민주노총 서산태안위원회와 '서산 경비 노동자 사망 참사 해결을 위한 노동시민사회단체(아래, 노동시민사회단체)'에 따르면 지난 지난달 26일 새벽 3시경, 서산의 한 아파트 경비실에서 휴식 중이던 70대 경비 노동자 A 씨가 숨진 채 발견됐다.A 씨의 정확한 사인은 알려지지 않았으나 노동시민사회단체는 "(경비 노동자 죽음은)'개인의 질병'이나 '갑작스러운 사고'가 아니다"라고 주장했다.그러면서 같은 달 28일, 이들은 서산시청에서 긴급 기자회견을 열고 "(경비 노동자 죽음은) 열악한 노동 환경을 방치한 아파트 단지와 노동자의 생명줄이 걸린 사업을 무책임하게 중단해 버린 서산시 행정이 합작한 '구조적 살인'"이라고 주장했다.이들에 따르면 과거 민주노총 서산태안위가 서산비정규직지원센터를 운영할 당시, A씨가 근무하던 아파트는 경비 노동자 휴게실 개선 사업에 선정됐다. 하지만 비정규지원센터가 서산시 직영 체제로 전환되면서 관련 사업은 전면 중단됐다.정의당과 노동시민사회단체는 "서산시가 휴게시설 지원 사업을 예정대로 이어갔다면 경비 노동자의 죽음을 마주하는 비극은 없었을 것"이라며 서산시의 행정을 규탄했다.이런 가운데 정의당 서산태안위는 5일부터 서산시청과 고용노동부 서산지청 앞에서 펼침막을 내걸고 1인 시위에 돌입하며 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.신현웅 정의당 충남도당 운영위원은 5일 기자와 통화에서 "법 대로만 했어도 충분히 미리 방지 할 수 있었다"면서 "관계 기관 모두가 공동의 책임이 있는 사회구조적 타살"이라고 목소리를 높였다.그러면서 서산시와 고용노동부 서산지청에 "즉각적인 실태조사와 법령 위반에 관한 법 집행"을 촉구했다.특히, 경비노동자들의 노동조건 개선은 인권이며 입주민들의 안전과도 직결되기 때문에 반드시 법에 따라 휴게시설 설치와 휴게시간이 보장돼야 한다는 것이 정의당 서산태안위 입장이다.정의당 서산태안위를 비롯해 노동시민사회단체는 ▲ 서산시의 행정 방치 사과 ▲ 경비 노동자 휴게시설 개선 사업 전면 재개를 서산시에 요구했다.또한 고용노동부에는 ▲ 경비 노동자 휴게실 실태, 편법적 '휴게시간 쪼개기' 전수조사 즉각 실시 ▲ 감시·단속적 노동 승인 제도 폐지 ▲ 인간다운 휴게권 즉각 보장 등을 촉구했다.경비노동자 휴게시설 개선 사업에 대해 서산시비정규직지원센터는 기자와 통화에서 "(조만간) 공동주택 휴게시설 실태조사를 실시할 예정"이라면서 "실태조사 후 예산 확보 등을 통해 아파트입주자대표회 등 이해당사자들의 신청을 받아 휴게시설을 조성할 계획"이라고 밝혔다.정의당 서산태안위는 1인시위와 함께 서산 지역 이해당사자들이 모여서 경비노동자의 근무 실태를 비롯한 여러 가지 문제를 짚어보는 토론회를 개최할 예정이다.