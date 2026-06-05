허태정 "주어진 권한과 책임, 대전의 미래 위해 써야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 대전시당 선거대책위원회와 허태정 대전시장 후보 선거대책위원회는 5일 오전 허 당선인의 선거사무소에서 합동 해단식을 개최했다. ⓒ 허태정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲허태정 대전시장 당선인은 5일 선대위 해단식에 앞서 대전지역 당선인들과 국립대전현충원을 찾아 호국영령을 참배했다. ⓒ 허태정 관련사진보기

큰사진보기 ▲허태정 대전시장 당선인을 비롯한 더불어민주당 대전지역 지방선거 당선인 및 대전지역 국회의원 등은 5일 오전 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 희생자 합동분향소를 찾아 조문하고 유가족들에게 위로의 뜻을 전했다. ⓒ 허태정 관련사진보기

큰사진보기 ▲허태정 대전시장 당선인은 5일 선대위 해단식에 앞서 대전지역 당선인들과 국립대전현충원을 찾아 호국영령을 참배했다. ⓒ 허태정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 대전시당 선거대책위원회와 허태정 대전시장 후보 선거대책위원회는 5일 오전 허 당선인의 선거사무소에서 합동 해단식을 개최했다. ⓒ 허태정 관련사진보기

큰사진보기 ▲허태정 대전시장 당선인을 비롯한 더불어민주당 대전지역 지방선거 당선인 및 대전지역 국회의원 등은 5일 오전 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 희생자 합동분향소를 찾아 조문하고 유가족들에게 위로의 뜻을 전했다. ⓒ 허태정 관련사진보기

허태정 더불어민주당 대전시장 당선인이 "이번 선거를 통해 주어진 권한과 책임을 대전의 미래를 위해 써야 한다"며 선거 이후에도 대전 발전을 위해 단결해 달라고 당부했다.더불어민주당 대전시당 선거대책위원회와 허태정 대전시장 후보 선거대책위원회는 5일 오전 허 당선인의 선거사무소에서 합동 해단식을 열고 6.3 지방선거 공식 활동을 마무리했다.허 당선인은 이날 해단식에서 선거운동에 참여한 양 선대위 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고, 민주당이 이번 지방선거를 통해 얻은 성과만큼 앞으로 감당해야 할 책임도 크다고 강조했다.허 당선인은 "이번 선거에서 시장과 5개 자치구 구청장, 다수의 시·구의원이 당선됐다"며 "이는 내란을 확실하게 청산하고 시민주권을 바로 세우며 대전 경제를 우뚝 세울 권한과 책임이 동시에 우리에게 주어진 것"이라고 밝혔다.이어 "우리에게 주어진 이 권한과 책임을 대전의 미래를 위해 써야 할 때"라며 "선거는 끝났지만 대전의 미래를 위해 다시 단결해야 한다. 그 길에 제가 앞장서겠다"고 말했다.박정현 더불어민주당 대전시당위원장도 "대전시민의 기대가 큰 만큼 허태정 당선인의 시정이 성공해 충청권을 이끄는 역할을 해야 한다"고 강조했다.허 당선인은 해단식에 앞서 대전지역 당선인들과 국립대전현충원을 찾아 호국영령을 참배했다.허 당선인은 현충원 방명록에 "민생을 되살리고 시민주권 시대를 열어 대전의 새로운 미래를 만들겠습니다"라고 적었다.이는 선거 과정에서 약속한 민생 회복과 시민 중심 시정, 대전시정 재건을 민선 9기 주요 과제로 추진하겠다는 의지를 다시 밝힌 것으로 풀이된다.허 당선인은 현충원 참배 이후 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 희생자 합동분향소를 찾아 조문하고 유가족들에게 위로의 뜻을 전했다.허 당선인은 "이번 폭발 사고로 유명을 달리하신 고인들의 명복을 빌고, 유가족께도 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔다.이어 대전시 전 사업장을 대상으로 안전점검 전수조사를 실시하고, 주요 사업장의 안전관리 매뉴얼을 점검하는 등 종합적인 안전대책을 마련하겠다고 약속했다.허 당선인은 오는 7월 민선 9기 대전시장으로 취임할 예정이며, 민생 회복과 시정 재건, 시민 안전 강화를 주요 과제로 추진할 계획이다.