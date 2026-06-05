김민석 당권 도전 기다리는 송영길, 그의 복귀 축하한 김민석

큰사진보기 ▲송영길 더불어민주당 연수갑 국회의원 보궐선거 당선인이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석해 동료 의원들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민석 국무총리가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에 참석해 동료 의원들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

6·3 재보궐선거에서 인천 연수갑에 당선한 송영길 더불어민주당 의원이 차기 당대표 출마가 유력한 김민석 국무총리의 '당권 도전' 입장 표명 뒤 자신의 입장을 발표하겠다는 뜻을 밝혔다. 두 사람은 차기 당대표 선거에 도전할 가능성이 있는 잠재적 당권 주자다. 송 의원은 정청래 민주당 대표와 대립각을 세우며 김 총리와 따로 당대표 선거에 도전하거나 함께 '연합 전선'을 구축할 가능성이 제기된다.송 의원은 5일 오후 국회 본청에서 열린 의원총회가 끝나고 기자들과 만나 "(김 총리가) 총리 그만두시고 출마하신다고 하니 그 메시지가 뭔지 보겠다"라며 "(김민석·송영길) 연합전선이란 개념도 그렇고 누구든 이재명 정부 성공을 위해 뜻을 같이하고 있기 때문에 그런 고민을 하겠다. (김 총리가) 곧 어떻게 입장을 표명할지 기다리고 있다"라고 밝혔다.김 총리가 조만간 총리직 사의를 표명하고 당권 도전에 나서는 상황을 지켜보며 자신의 출마 여부도 정리하겠다는 취지로 해석된다. 송 의원의 측근인 한 의원도 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "김민석 총리가 (전당대회에) 안 나오면 (송 의원이) 가볍게 나가려고 했는데, 김 총리가 나오니까 두 분이 대화를 좀 해봐야겠다"라고 전했다.송 의원은 차기 전당대회 출마 가능성에 대해 "일관되게 말씀드린 것처럼 당원과 민심을 보겠다"라며 "정치는 정치인이 하는 게 아니라 국민이 한다는 이재명 대통령 말씀이 맞다고 보고 그 흐름이 무엇인지 잘 평가하고 판단하도록 하겠다"라고 유보적 입장을 밝혔다. 김 총리와 전당대회와 관련해 얘길 나눈 적 있느냐는 질문에도 "여기까지 하겠다"라고 말을 아끼며 본회의장으로 들어갔다.송 의원은 앞서 4일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 "김민석 총리도 (전당대회에) 출마하신다고 그러니 전반적인 상황을 보도록 하겠다"라며 "이재명 정부 임기 4년이 남았는데 지금 정청래 체제로 다시 2년을 가는 게 과연 이재명 정부 성공에 도움이 될 것인지 당원들의 여러 판단이 있지 않겠나"라고 당대표 출마 가능성을 열어두었다.이번 지방선거 성적표를 두고는 "이재명 정부 지지율을 잘 활용하지 못한 당의 선거 전략이나 이런 게 아쉬운 점이 크다"라며 "당대표가 모든 정치적 책임을 지는 거다. 전당대회가 있으니까 종합 평가를 받을 것"이라고 정 대표 책임론을 제기하기도 했다.송 의원은 이날 지방선거 지도부 책임론에 대해 "누구한테 책임을 규명하기 전에 객관적으로 냉정한 평가가 있어야 할 것 아니겠나"라며 "정청래 대표가 평가위원회를 구성해 백서를 작성한다고 하니 그 평가위에서 객관적으로 토론이 되길 기대한다. (지도부 책임론은) 전반적인 평가가 이뤄진 다음에 정리되지 않을까 싶다"라고 덧붙였다.한편 송 의원은 이날 오후 페이스북에 글을 올리며 의원회관 818호 앞에서 찍은 사진을 함께 올렸다. 송 의원은 "의원회관 818호는 4년 만에 다시 국회로 돌아와 사용하게 된 방"이라며 "이후 이재명 대통령께서 계양을 보궐선거로 국회에 입성한 뒤 대통령에 당선될 때까지 사용했고, 그 뒤에는 박찬대 시장이 이어받았다"라고 말했다.송 의원이 글을 올린 지 12분 만에 김 총리는 댓글을 달아 환영했다. 김 총리는 "김대중 대통령께서 평양 가실 때 함께 공항에서, 서거하셨을 때 함께 상주인 최고위원으로서 서 있던 시간이 생각난다"라며 "당과 나라를 살릴 큰 인물의 귀환. 원대 복귀는 있었지만 원실 복귀라니^^ 818호 복귀를 제 일처럼 기쁘게 축하한다"라고 밝혔다.