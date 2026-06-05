1년 공들여 딴 속기사 자격증, 시급 5천 원도 안되는 현실

전주에서 속기사의 꿈을 키워온 37세 여성 청년노동자가 있다. 대학 졸업 후 서울에서 직장생활을 했지만, 성차별과 위계적인 조직문화 속에서 지쳐 결국 30대에 고향 전주로 내려왔다. 지역에서 다시 삶을 세워보고자 요식업, 청년농부학교, 일반 회사 등 여러 일터를 거쳤지만, 어디서든 남성 중심의 조직문화와 차별을 견디는 일은 쉽지 않았다.
그녀가 속기사라는 직업을 선택한 이유는 나이와 성별에 크게 구애받지 않고, 개인의 능력으로 일할 수 있는 직업이라고 생각했기 때문이다. 조직생활에서 겪은 차별과 억압을 벗어나, 자신의 기술로 안정적인 생계를 꾸릴 수 있으리라 기대했다.
그녀는 1년이라는 시간을 온전히 들여 속기사 3급 자격증을 취득했다. 그러나 자격증을 딴 뒤 마주한 현실은 기대와 달랐다. 속기사 일은 '전문 기술직'이라는 이름과 달리, 실제 노동시간에 비해 턱없이 낮은 단가로 운영되고 있었다.
예를 들어 교육청의 학교폭력 회의록 정리 업무는 1시간 분량의 음성파일당 단가가 3만 원대 초반이다. 그러나 1시간짜리 음성파일을 문서로 정확히 옮기는 데 실제로는 훨씬 긴 시간이 걸린다. 녹음 상태가 좋지 않거나 발화자가 겹치고, 제대로 들리지 않는 부분이 있으면 5~6시간이 걸리기도 한다. 결국 1시간짜리 파일 하나를 처리하는 데 반나절 가까운 시간이 들어가지만, 그 대가는 3만 원 남짓에 그친다.
이 노동자는 "하루 종일 쉬지 않고 일한다고 해도 5만 원 넘게 벌기가 어렵다"고 말한다. 어렵게 자격증을 따고 구한 일자리지만, 하루 10시간 가까이 일해도 한 달 100만 원을 벌기 어려운 구조라는 것이다.
재택근무의 이면, 저임금과 불안정 노동
문제는 단가가 낮다는 데서 끝나지 않는다. 일을 맡기 위해서는 단가에 대한 비밀유지 서약서까지 작성해야 한다. 회사는 상대 업체에 단가가 알려지면 경쟁력이 떨어져 손해를 본다는 이유를 든다. 그러나 노동자 입장에서는 자신이 받는 단가가 적정한지, 시장에서 어느 정도 수준인지조차 알기 어렵다. 업무에 대한 정당한 기준 없이 회사가 지정하는 단가를 그대로 받아들여야 하는 구조다.
속기사 노동자는 일거리 앞에서도 불안정하다. 업무를 잡기 위해 사이트에 접속해 빠르게 클릭해야 하고, 조금만 늦어도 일거리를 놓친다. 최저임금에도 한참 못 미치는 단가라는 것을 알면서도, 그 일거리조차 잡기 어렵기 때문에 부당한 조건을 따지기 어렵다. 비밀유지 서약서에 서명하라는 요구가 부당하다고 느껴도 거부하기 어렵다. 일거리를 받지 못하면 곧바로 생계가 막히기 때문이다.
이것이 속기사 특수고용노동의 현실이다. 노동자는 회사에 종속되어 일하지만, 노동자로서의 권리는 충분히 보장받지 못한다. 일의 단가는 회사가 정하고, 일감 배분 방식도 회사가 통제한다. 그러나 낮은 임금과 불안정한 수입, 장시간 노동의 부담은 온전히 개인이 감당해야 한다.
속기사라는 직업은 종종 기혼여성들에게 '집에서 할 수 있는 좋은 일자리'로 소개된다. 재택근무가 가능하고, 육아나 집안일을 하면서도 할 수 있으며, 능력에 따라 고소득을 얻을 수 있다는 식이다. 그러나 현장의 현실은 다르다. 재택이 가능하다는 말은 안정적인 노동조건을 의미하지 않는다. 오히려 집에서 일한다는 이유로 노동시간은 흐려지고, 업무와 생활의 경계는 무너지고, 저임금은 개인의 사정 속에 가려진다.
이 노동자는 "속기사 일은 어디까지나 부업 정도의 급여를 받고 일하는 비정규직 직종"이라고 말한다. 생업으로 삼고자 하는 여성노동자에게는 생계를 꾸려나가기 벅찬 일자리라는 것이다. 결국 그는 속기사 일만으로 생활이 되지 않아 현재 동네 떡집에서 배달 업무를 병행하고 있다. 배달 건수에 따라 월 20만 원에서 50만 원 정도의 수입을 얻는다. 전문 자격증을 취득하고도, 하고 싶은 일을 계속하기 위해 또 다른 저임금 노동을 병행해야 하는 현실에 놓인 것이다.
그녀는 여전히 전주에서 자리 잡고 살고 싶다고 말한다. 지역을 떠나지 않고, 자신이 익힌 기술로 생계를 유지하며, 소소한 생활을 지켜가고 싶을 뿐이다. 그러나 30대 후반의 여성이 안정적으로 할 수 있는 일자리는 너무 적다. 치솟는 물가 속에서 속기사 일을 계속할 수 있을지, 이제는 그만 접어야 하는지 고민해야 하는 상황에 놓여 있다.
"3만 원이 정당한 임금인가"
이 이야기는 지역에서 여성 청년노동자가 안정적인 일자리를 찾기 얼마나 어려운지, 조직 내 성차별을 피해 선택한 특수고용노동이 어떻게 또 다른 저임금 구조로 이어지는지를 보여준다. 여성은 성차별적 조직문화 속에서 밀려나고, 지역에서는 양질의 일자리 부족에 부딪히며, 특수고용·플랫폼형 일자리에서는 노동권 밖으로 밀려난다. 결국 여성노동자는 어느 일터에서도 온전히 보호받기 어렵다.
속기사 노동은 분명한 숙련이 필요한 일이다. 음성을 정확히 듣고, 맥락을 파악하고, 회의 내용을 문서로 정리하는 일은 단순한 타자가 아니다. 특히 학교폭력 회의록과 같은 공적 기록은 당사자들의 권리와 이후 절차에 영향을 미칠 수 있는 중요한 문서다. 정확성과 책임이 요구되는 노동이다. 그런데도 그 노동의 대가는 실제 투입 시간에 비해 지나치게 낮게 책정되고 있다.
"적어도 5~6시간의 녹음파일을 푸는데 3만 원이 정당한 임금인지 알고 싶습니다."
이 질문은 우리 사회가 여성의 기술노동, 재택노동, 특수고용노동을 어떻게 값싸게 쓰고 있는지 묻는다. 자격증을 따고, 시간을 들여 숙련을 쌓고, 공적 기록을 생산하는 노동이 왜 최저임금에도 미치지 못하는 대가로 거래되어야 하는가. 왜 여성들이 조직의 차별을 피해 선택한 일자리에서조차 다시 불안정과 저임금에 갇혀야 하는가.
속기사 노동에도 정당한 기준이 필요하다
2026 임금차별타파주간이 말하는 임금차별은 정규직과 비정규직, 남성과 여성의 임금 차이만을 의미하지 않는다. 여성들이 밀려나는 일자리의 구조, 여성에게 적합하다고 포장되는 저임금 노동, 재택과 유연성을 명분으로 감춰지는 무권리 노동까지 함께 보아야 한다. 속기사 노동자의 현실은 바로 그 사각지대를 드러낸다.
여성노동이 '부업'으로 취급되는 순간, 그 노동의 생계 책임은 지워진다. 재택이 가능하다는 이유로 낮은 단가가 정당화되고, 개인 능력으로 돈을 벌 수 있다는 말 뒤에 일감 경쟁과 무권리 구조가 숨겨진다. 그러나 여성노동자에게 이 일은 부업이 아니라 생계다. 삶을 유지하기 위한 노동이다. 그렇다면 그 노동에는 최소한의 임금 기준과 계약의 투명성, 노동권 보장이 따라야 한다.
전주에서 살아가고 싶은 37세 여성 청년노동자의 질문에 이제 사회가 답해야 한다. 지역에서 여성들이 안정적으로 일할 수 있는 일자리는 어디에 있는가. 특수고용이라는 이름으로 최저임금에도 미치지 못하는 단가를 방치해도 되는가. 재택노동과 프리랜서라는 말로 노동자의 권리를 지워도 되는가.
여성들이 조직 안의 차별을 피해 나와도, 지역의 일자리 부족과 특수고용의 저임금 구조 속에서 다시 생계를 위협받는다면 그것은 개인의 실패가 아니다. 그것은 여성노동을 값싸고 불안정하게 만들어온 사회의 실패다.
속기사 노동에도 정당한 단가 기준이 필요하다. 업무에 실제로 소요되는 시간을 반영한 보수 체계가 마련되어야 한다. 단가 비밀유지 서약과 같은 불공정한 관행을 점검하고, 특수고용·프리랜서 여성노동자들이 자신의 노동조건을 알 권리와 협상할 권리를 보장해야 한다. 지역 여성들이 안정적으로 일하고 살아갈 수 있도록 양질의 일자리 정책도 확대되어야 한다.
여성노동자의 삶은 더 이상 '부업'이라는 이름으로 축소되어서는 안 된다. 전주에서 살고 싶은 여성, 자신이 배운 기술로 일하고 싶은 노동자, 하루하루 생계를 고민하는 특수고용노동자의 현실이야말로 오늘 우리가 마주해야 할 임금차별의 또 다른 얼굴이다.
[2026 임금차별타파주간 연속기고]
① 여성들은 이미 알고 있다, 임금차별은 어디서 시작되는지 https://omn.kr/2ila8
② 돌봄노동자 75.9% "우리 임금, 저평가되고 있다" https://omn.kr/2ila7
③ 학교는 우리의 노동을 필요로 하지만, 우리의 권리는 보이지 않는다
https://omn.kr/2ilb3