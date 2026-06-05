연천 호로고루 임진강가에서 '평화의 노래' 부르자!

큰사진보기 ▲강명구 평화 마라토너 광화문 ⓒ 국경선평화학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전 강명구 평화 마라토너강명구 평화 마라토너 대전 ⓒ 국경선평화학교 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강명구 평화 마라토너 대구강명구 평화 마라토너 대구 ⓒ 국경선평화학교 관련사진보기

6월 6일, 시민들이 남북 접경 마을 연천에 모여 평화의 노래를 부르는 '코리아 평화의 날'이 다가왔다.지난 5월 8일 제주도를 출발해 부산에서 대구를 지나 대전을 거쳐 서울로 걸어 오르는 동안 많은 시민들을 만났다. 코리아 평화, 세계 평화를 외치면서 왔다.절름발이 걸음으로 걸어온 길, 느릿느릿 걸으니 더 많이 보인다. 세상이 더 넓어 보인다. 더 아름다워 보인다. 길거리 소년들의 웃음이 더 많이 보인다. 더 많은 손짓이 보인다. 근원을 알 수는 없지만 해맑은 표정의 미소 속에 그 행복이 담겨있다. 평화는 우선 나 자신과의 화해에서 온다.그러기 위해 고독 속에 걸어 들어가야 한다. 고독을 잘 다스리면 불안이 제거된다. 내 자신과 화해하고, 내 나라와 온 세상과 화해한다. 세상의 모든 사람을 이 평화 여행에 초대한다. 나 자신을 위해 화해하듯이 세상을 위해 화해한다. 평화를 향한 나의 여정은 날마다 새롭게 시작된다. 화해가 바로 우리의 삶이다.모든 종교는 '단어'의 힘을 믿는다. 그래서 주문을 외운다. 주문을 천 번 이상 반복하면 강력한 힘을 가진 만트라가 된다. 자기 암시나 긍정적인 마음을 얻고, 스트레스 해소에 도움이 된다. 마음의 침잠 속에 반복적인 신체활동은 마음을 집중시키는 데 도움을 준다. 끝없이 반복되는 발걸음 속에 자연히 평화통일의 의지가 자리 잡는다. 나는 풍요로운 벌판을 달리면서 영주를 끝없이 반복하여 독송한다.천지영기 아심정 (天地靈氣 我心定 천지기운 나의 기운 마음으로 하나 되어)만사여의 아심통 (萬事如意 我心通 세상만사 여의롭게 내 마음에 통한다네)천지여아 동일체 (天地與我 同一體 천지는 나, 나도 천지 한 몸으로 감응되어)아여천지 동심정 (我與天地 同心正 내 마음이 천지 마음 하나 되어 바른 마음)어릴 적 나의 종교는 기독교였다. 찬송가를 반복해서 부른다. 벌판 끝까지 퍼져나가도록 부른다.내 영혼의 그윽히 깊은 데서맑은 가락이 울려나네하늘 곡조가 언제나 흘러나와내 영혼을 고이 싸네평화 평화로다.하늘 위에서 내려오네그 사랑의 물결이 영원토록내 영혼을 덮으소서6월 6일 제 3회 코리아 평화의 날, 연천 호로고루성 임진강가에 모여 통일의 노래를 함께 부르자. 많은 사람이 손을 잡고 노래 부르면 강력한 만트라가 형성될 것이다. 사람이 많이 모일수록 만트라 또한 강력해져서 세계로 퍼져나갈 것이다. 남북 코리아 평화를, 세계 평화를~