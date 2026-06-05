칠레 연극 '사마귀', 대전 무대 오른다

국내 연극 무대에서 쉽게 만나기 어려운 칠레 작품이 대전 관객들을 찾아온다.
극단 호감은 오는 7월 1일부터 5일까지 대전 드림아트홀에서 연극 <THE PRAYING MANTIS(사마귀)>를 공연한다고 밝혔다.
대전문화재단 지원사업 선정작인 이번 공연은 지역 예술인들의 창작 역량을 바탕으로 국내에 잘 알려지지 않은 칠레 작품을 선보여 지역 공연예술의 다양성을 넓히고, 관객들에게 새로운 시각과 경험을 전달하기 위해 마련됐다.
연극 <사마귀>는 외딴 저택에서 세상과 단절된 채 비밀스러운 존재를 숨기며 살아가는 세 자매의 이야기를 그린다.
어느 날 막내 아델라의 연인 후안이 저택을 방문하면서 평온해 보이던 가족의 일상은 흔들리기 시작한다. 그동안 세 자매가 감춰온 진실과 억눌린 욕망이 서서히 드러나고, 가족 내부의 갈등과 긴장이 점차 극단으로 치닫는다.
작품은 폐쇄된 공간과 인물들의 관계를 통해 권력과 억압이 어떻게 반복되고 재생산되는지를 웃음과 풍자로 풀어낸다.
"오늘을 살아가는 우리를 돌아보는 계기"
연출을 맡은 정준영은 "칠레의 특정 시대를 배경으로 한 이 작품은 웃음과 풍자를 통해 권력과 억압의 반복을 비춘다"며 "오늘을 살아가는 우리 자신을 돌아보는 계기가 되기를 바란다"고 기획 의도를 밝혔다.
이번 공연에는 배우 신선희, 이성희, 정아더, 오해영, 김도윤이 출연해 세 자매와 주변 인물들이 품고 있는 비밀과 욕망, 갈등을 밀도 높은 연기로 표현할 예정이다.
조연출은 오은영이 맡았으며, 스태프 이진아와 조명 박재완 등이 참여해 작품의 긴장감과 분위기를 무대 위에서 구현한다.
극단 호감은 이번 작품을 통해 낯선 해외 희곡을 지역 배우와 제작진의 해석으로 새롭게 선보이고, 대전 관객들이 다양한 세계 연극 작품을 접할 수 있는 기회를 제공한다는 계획이다.
평일 오후 7시 30분·주말 오후 3시 공연
공연은 7월 1일부터 5일까지 대전 드림아트홀에서 진행된다. 평일 공연은 오후 7시 30분, 주말 공연은 오후 3시에 시작한다.
티켓은 인터파크를 통해 예매할 수 있으며, 공연에 관한 자세한 내용은 극단 호감(010-9108-9729)으로 문의하면 된다.
한편 연극 <사마귀>는 칠레 극작가 알레한드로 시비킹(Alejandro Sieveking)의 작품으로, 원제는 <La Mantis Religiosa>, 영어 제목은 <The Praying Mantis>다. 가족극의 형식을 바탕으로 미스터리와 스릴러, 블랙코미디적 요소를 결합해 인간의 욕망과 가족 내부의 비밀을 그려낸 작품으로, 극단 호감이 제작하고 대전문화재단이 후원한다.