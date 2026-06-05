대전환경연합 "허태정 시정, 개발 넘어 생태전환 도시로 나아가야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 허태정 대전시장 후보가 3일 밤 당선이 확정되자 꽃다발을 받고 환호하면서 감사 인사를 전하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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대전환경운동연합이 허태정 대전시장 당선인에게 기후위기 대응과 생태전환을 민선 9기 시정의 핵심 가치로 삼고, 자연과 사람이 공존하는 지속가능한 대전을 만들어 달라고 촉구했다.대전환경운동연합은 제31회 환경의 날인 5일 논평을 내 "허태정 후보의 대전시장 당선을 축하한다"며 "앞으로 4년은 대전이 개발 중심 도시로 남을 것인지, 지속가능한 생태도시로 전환할 것인지를 결정하는 중요한 분기점이 될 것"이라고 밝혔다.이어 "기후위기와 생물다양성 위기가 일상이 된 시대에 지방정부의 역할은 그 어느 때보다 중요하다"며 "환경의 날이 새롭게 출범하는 대전시정이 어떤 환경도시를 만들 것인지 시민들에게 약속하는 출발점이 되기를 바란다"고 강조했다.대전환경운동연합은 선거 과정에서 발표된 허 당선인의 환경공약 가운데 분산에너지 특구 지정, 시민참여형 햇빛발전소, 햇빛연금, 제로에너지 건축 확대, 기후취약지도 구축 등을 긍정적으로 평가했다.이들은 "허태정 당선인은 다른 후보들에 비해 기후위기 문제를 정책 영역으로 인식하고, 기후위기 대응과 에너지 전환 정책을 비교적 체계적으로 제시했다"고 밝혔다.다만 온실가스 감축 목표와 구체적인 이행계획, 산업과 교통 분야의 구조적 전환 전략은 여전히 미흡하다고 지적했다.대전환경운동연합은 "갑천·유등천·대전천의 자연성 회복과 갑천 국가습지보호지역 보전, 보문산 생태축 보호, 생물다양성 확대, 생활폐기물 감량과 자원순환 정책 등 대전의 핵심 환경 현안에 대한 구체적인 비전은 찾아보기 어려웠다"고 평가했다.또 "일부 하천 관련 공약은 생태계 보전보다 친수공간 확대에 초점이 맞춰져 있다는 우려도 있다"며 "선거가 끝난 만큼 이제는 공약집의 문장이 아니라 실제 시정 운영으로 평가받아야 한다"고 밝혔다.대전환경운동연합은 대전이 이미 폭염과 도시열섬, 집중호우, 녹조 등 기후위기의 영향을 직접 경험하고 있으며, 수도권 중심의 전력 수요에 따른 송전선로 갈등과 도시개발 압력도 하천과 녹지, 습지를 지속적으로 위협하고 있다고 진단했다.그러면서 "진정 미래를 생각한다면 대전은 더 많은 개발사업을 추진하는 도시가 아니라 자연과 사람이 공존하는 생태도시를 목표로 해야 한다"고 강조했다.이를 위해 갑천과 유등천, 대전천을 생태적으로 연결된 자연하천으로 복원하고, 갑천 국가습지보호지역을 중심으로 도시 생태축을 확대해야 한다고 제안했다.아울러 보문산과 식장산, 계족산을 연결하는 녹지축을 보전하고, 생물다양성 증진을 도시정책의 핵심 가치로 삼아야 한다고 요구했다.산업정책과 관련해서도 "산업 성장에만 집중하기보다 탄소중립과 RE100을 함께 달성할 수 있도록 산업과 환경이 양립하는 구조를 설계해야 한다"며 "재생에너지 확대와 분산형 에너지 체계 구축을 핵심 과제로 추진해야 한다"고 밝혔다.자동차 중심의 도시구조를 보행자와 자전거, 대중교통 중심으로 전환하고, 생활폐기물 감량과 순환경제 구축에도 적극 나서야 한다고 덧붙였다.대전환경운동연합은 민선 9기 환경정책이 행정 주도가 아닌 시민 참여형 거버넌스를 통해 추진돼야 한다고 강조했다.이들은 "환경정책은 행정이 일방적으로 추진한다고 성공할 수 없다"며 "시민사회와 전문가, 환경단체, 지역공동체가 함께 참여하는 거버넌스를 통해 정책을 설계하고 실행해야 한다"고 밝혔다.아울러 "환경은 행정의 부속 분야가 아니라 도시의 미래를 결정하는 핵심 정책이어야 한다"며 "개발 규모를 경쟁하는 행정을 넘어 기후위기 대응과 생태전환을 시정의 중심 가치로 삼아야 한다"고 촉구했다.끝으로 "갑천과 유등천, 대전천이 살아 숨 쉬고, 보문산과 도시 숲이 미래세대에게 온전히 이어지며, 시민들이 안전하게 걷고 숨 쉴 수 있는 도시로 거듭나야 한다"며 "대전이 지향해야 할 미래는 더 많은 콘크리트와 관광시설이 아니라 자연과 사람이 공존하는 지속가능한 생태도시"라고 강조했다.