"여름의 크리스마스네" 반딧불이 마을 축제 보러 오세요

큰사진보기 ▲자세히 봐야 보인다. 반딧불이들이....덕림마을로 향하는 길에서 휴대폰으로 찍은 반딧불이 사진 ⓒ 오창경 관련사진보기

"언니, 지금쯤 걔네들이 나올 때가 되지 않았을까? 내가 어제 밭에서 늦게까지 일하다가 한 마리를 본 것 같아."

큰사진보기 ▲덕림병사 옆길 반딧불이전문가의 카메라로 찍은 반딧불이 사진 ⓒ 양병관 관련사진보기

"밤공기, 풀냄새가 낮과는 너무 다르다! 밤에도 보이는 것이 있는 것도 신기한데. 곧 나타날 시간인데..."

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"와아! 찾았다! 여긴 여름의 크리스마스인데. 여기야 여기! 너무 멋있다! 이런 거 너무 보고 싶었어. 언니, 언니, 여기 좀 보세요."

"어릴 적에는 우리 집 마당에도 참 많았는데 이제는 이런 깊은 산속까지 찾아 나서야 볼 수가 있다니. 그래도 너무 환상적이야. 멋있네. 멋있어."

큰사진보기 ▲덕림병사와 어울리는 반딧불이 사진이 장면을 찍기 위해 많은 사진가들이 덕림마을로 찾아온다. ⓒ 양병관 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕림병사와 반딧불이, 은하수덕림병사에는 반딧불이 뿐만 아니라과 별과 은하수가 흐르는 밤하늘도 소중한 자원이다. ⓒ 양병관 관련사진보기

땅에는 깊은 어둠이 내려앉아 있었고 밤하늘에는 별들이 초롱초롱했다. 수풀이 우거진 숲 속에서는 바스락거리는 소리조차 들리지 않았다. 인가가 드문 시골 마을에서는 밤이 더 일찍 찾아온다. 시골에서는 땅거미가 내려앉기 시작하면 바깥 일을 정리하고 생활을 울 안으로 바짝 끌어당긴다. 어둠이 내리고 일시정지한 세상만 남았다. 한구석으로 쫓겨난 어둠은 더 두꺼운 장막을 껴입는다. 그럴수록 시골 사람들은 골목마다 가로등을 환하게 밝히고 집 안에도 대낮 같은 불을 켜둔다.일주일 전, 고향집으로 귀향한 동네 후배가 전화를 걸었다. 그날 밤, 우리는 즉각 행동을 개시했다. 돌격대처럼 옆 마을로 향했다. 밤길은 어둡고 무서웠지만 곧 익숙해졌고 두려움은 두 여자의 수다 속에 금세 잊혔다. 가로등이 점점이 켜있는 마을이 등 뒤에서 점점 작아지는 동안 먹물을 풀어놓은 것 같은 어둠도 친근해졌다. 논개구리 울음소리가 들렸고 고른 주파수를 내는 생물들의 소리도 정겨워졌다.우리는 가라앉아 있는 어둠 속을 이리저리 살피며 인적이 드물고 더 음습한 곳 어디쯤 숨어있을 존재들을 눈으로 찾았다. 곧 활개를 치며 나타날 그들을 기다렸다. 꼬리를 치고 천 개의 눈을 반짝이며 잔치를 여는 그들을 훔쳐보러 밤길을 헤치고 다녔다.밤에는 보이는 것 보다 느껴지는 것에 집중해야 한다. 신대륙에 첫발을 내딛는 콜럼버스처럼 가슴이 설레고 기대가 부풀었다. 초여름 밤의 주인공 반딧불이가 짝짓기 비행을 시작했다는 소식을 듣자마자 한밤중 야생의 숲길로 무작정 모험을 나선 길이었다. 멈추면 보이는 것을 찾아 밤길 앞에 마주 섰다.후배의 호들갑이 빈 산속에 울려 퍼졌다. 발걸음이 멈춘 곳은 충남 부여군 장암면 덕림마을의 덕림병사. 달빛은 사라졌고 알 수 없는 새 울음소리가 밤의 정적을 파고들었다. 그 사이로 작은 불빛들이 휙휙 날았다. 어떤 불빛은 손에 잡힐 듯 우리에게 달려들기도 했다. 몇천 개의 눈빛들이 우리를 감시했고 도깨비불처럼 혼란스러웠다.조용한 숲에서 감정 표현이 풍부하고 솔직한 후배의 감탄사는 한밤의 클래식 같았고 꽁무니에 작은 불빛을 장착하고 몰려다니는 개똥벌레들은 눈을 호사스럽게 해주었다. 깊고 어두운 밤 별천지에 우리만 초대된 특권을 누리는 것 같았다. 빛을 내는 벌레들이 무대를 만들고 인간을 초청해 파티를 여는 중이었다. 우리는 밤을 지배하는 존재들의 신성한 의식에 초대받은 인간이었다.거기는 비밀의 정원이며 환상의 세계였다. 낮고 작은 조도의 불빛이 끊임없이 어둠의 한가운데를 날아다녔고 댄스 파티를 연 듯 어지러웠다. 사람들은 본능적으로 빛나는 것을 좋아한다. 밤이면 캄캄한 동굴에 숨어 살던 원시인들에게 불빛의 발견은 신세계를 열어주었다. 그 아름답고 유용한 감동이 유전자 속에 깊이 각인되어 낙화놀이, 불꽃놀이로 진화되어 왔다.반딧불이의 계절이 다시 찾아왔다. 인류가 밤의 어둠을 대낮처럼 밝히는 기기들을 발전시키는 동안 반딧불이들은 사람들에게 잊혀졌고 더 깊은 어둠 속으로 밀려났다. 그들은 사람들에게 잊혔을 뿐 소멸되지는 않았다. 그들만의 세계를 더 은밀하고 견고하게 구축하며 깊은 밤을 밝혀왔다.충남 부여군 장암면 덕림마을에서는 덕림병사 반딧불이들의 비밀 의식을 발견한 이래 축제를 열기 시작했다. 올해 벌써 세 번째를 앞두고 있다. 오는 7일까지 열린다. 반딧불이와 마을, 사람, 덕림병사라는 키워드를 조합해 시골답고 치유가 있는 축제다.덕림마을의 반딧불이는 밤이슬이 내릴 때 쯤 나타나 환상적인 군무를 보여준다. 어둠 속에 한옥 기와의 곡선이 어렴풋한 실루엣으로 보이고 반짝반짝 반딧불이들이 오브제로 날아다니는 밤의 풍경은 덕림마을에서만 볼 수 있다.조선 말, 권력의 한 가운데를 장악했던 풍양 조씨들의 묘가 있는 산이며 시제를 지내는 재실이 덕림병사이다. 풍양 조씨 후손이 대부분인 덕림마을 사람들은 이런 흔치 않은 볼거리를 자랑스러워한다. 자력으로 축제를 기획하고 운영하기에는 역부족이라 시골스러운 잔치와 반딧불이라는 흔치 않고 소중한 마을의 자산을 엮었다.도시의 강하고 밝은 불빛과 한낱 벌레가 몸에 지닌 불빛은 차원이 다르다. 반딧불이는 사력을 다해 빛을 내어 단 며칠 비행하면서 짝을 찾아 종족 보존이라는 의무를 다하면 생을 마감한다. 신비롭고 신성한 의무가 있는 반딧불이의 비행이 덕림병사에서 이 시기에만 잠시 '팝업'처럼 나타났다 사라진다.죽음 위에 생명이 공존하는 현상 속에는 치유가 싹튼다. '치유'를 외치는 공간을 찾아 멀리 갈 필요가 없다. 덕림마을의 반딧불이는 삶과 죽음, 생명, 자연, 근원이 자연스럽게 느껴지는 공간이다. 한밤중 특권처럼 누리는 환상적인 별 천지를 경험하면 마음이 씻긴 것 같고 삶과 죽음을 바라보는 태도도 달라진다. 반딧불이의 비행은 보는 것으로 끝나지 않고 확연히 마음에 느껴지는 것이 있다. 깊은 사유와 내적 성장이 일어난다.흔하고 별것 없는 시골 축제이지만 인심은 풍부하고 반딧불이의 별천지는 환상적이다. 이런 밤은 아무 곳에서나 볼 수 있는 것이 아니다. 동네 후배와 내가 무작정 찾아 나섰던 것처럼, 계획 없이 나서야 볼 수 있는 것이 반딧불이다.보름에서 그믐 사이, 밤의 문의 열리는 지금쯤 여장을 꾸려 떠나면 환상적인 볼거리와 치유가 있는 덕림마을의 별천지를 볼 수 있다.