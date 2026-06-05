[홍성] 민선 9기 당선인들의 각오, "약속은 반드시 지킬 것"

큰사진보기 ▲국민의힘 박정주 군수 당선인. ⓒ 박정주 선대위 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국힘 이상근, 장재석(사진, 왼쪽부터) 충남도의원 당선인 ⓒ SNS 갈무리 관련사진보기

그 어느 때보다 치열했던 제9회 전국동시지방선거가 끝나고 당선자가 확정됐다.홍성군은 이번 지방선거에서 군수와 군의원 11명(4개 지역구 9명, 비례대표 2명), 도의원 2명(2개 지역구) 등 모두 14명이 선출됐다.민주당은 중앙당의 집중 지원과 반드시 보수 군정 30년을 끝장내겠다는 각오로 총력전을 폈으나 보수 텃밭의 벽을 넘지 못했다.그러면서 홍성군수 박정주를 비롯해 충남도의원 이상근, 장재석 등 모두 국민의힘 후보가 당선됐다. 앞으로 4년 동안 시민들을 위해 일 할 당선인들의 소감을 들어 봤다.박 당선인은 선거를 앞둔 지난 1월 충남도 행정부지사를 끝으로 30년 공직 생활을 마무리하고 국민의힘에 입당한 정치 초년생이다. 그럼에도 현 이용록 군수와 경선 승리에 이어 당선까지 됐다.박 당선인은 "앞으로의 4년은 영광이 아닌 책임의 시간"이라면서 "군민 여러분께서 맡겨주신 소명을 가슴에 새기고, 홍성의 대전환과 발전을 위해 모든 열정과 역량을 바쳐 뛰겠다"며 "저를 지지하신 분도, 그렇지 않으신 분도 모두 소중한 홍성군민"이라며 당선 소감을 전했다.그러면서 "이제 선거는 끝났다. 홍성의 미래를 위해 하나가 되겠다"며 "권위에 기대지 않고, 오직 홍성 발전만 바라보며 군민의 삶을 바꾸는 성과로 보답하겠다"면서 "여러분의 선택이 옳았음을 반드시 증명하겠다"며 감사함과 함께 앞으로의 각오를 밝혔다.박 전 부지사는 홍성고와 서울대를 졸업했으며, 지난 1996년 공직에 입문해 충남도와 행정안전부, 국무총리실 등 지방행정과 중앙행정을 경험했다.이 당선인은 현역 충남도의원으로 이전 선거에서 재선에 성공했다. 이 당선인은 "진심을 다해 (유권자에게) 감사드리고 성실히 일하겠다"면서 "보내준 마음과 믿음에 깊이 감사하고, 맡겨준 뜻을 마음에 새기며 더 겸손하고 단단하게 나아가겠다"고 말했다.이어 "군민의 어려움을 외면하지 않고 현장의 목소리를 놓치지 않으며 필요한 일을 끝까지 해내겠다"며 "초심을 잃지 않는 책임 있는 정치로 보답하겠다"는 포부를 전했다.이 당선인은 중앙대 연극영화학과를 졸업하고, 홍성군의회 7대 전반기 의장을 지냈다. 현재 충청남도의회 교육위원장을 맡고 있다.장 당선인은 3선의 홍성군의회 의원이지만, 이번 선거에서 충남도의원에 처음 도전해 도의회에 입성하게 됐다.장 당선인은 "3선 군의원의 경험을 바탕으로 충남도의회에서 바로 일하는 도의원이 되겠다"면서 "홍성군 9개 읍면 균형발전, 농촌 정주여건 개선, 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다"는 각오를 밝혔다.그러면서 "군민과 약속한 공약을 하나하나 실천하며 결과로 보답하겠다"며 "홍성의 자존심을 지키고 충남의 미래를 열어가겠다"라면서 "구석구석 살피며 끝까지 책임지는 의원이 되겠다"라고 약속했다.장 후보는 청운대 대학원 건축토목환경공학과를 졸업했으며, 제8대 하반기 홍성군의회 부의장을 역임하고 현재는 제9대 홍성군의회 의원이다.