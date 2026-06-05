"야경 명소로 뜬다" 여주 남한강 출렁다리, 11월까지 야간 개장

큰사진보기 ▲여주세종문화관광재단이 여주 대표 관광명소인 남한강 출렁다리의 야간 운영을 오는 11월 28일까지 진행하며 시민과 관광객들에게 색다른 야간 관광 콘텐츠를 선보이고 있다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲여주세종문화관광재단이 여주 대표 관광명소인 남한강 출렁다리의 야간 운영을 오는 11월 28일까지 진행하며 시민과 관광객들에게 색다른 야간 관광 콘텐츠를 선보이고 있다. ⓒ 여주시 관련사진보기

여주세종문화관광재단이 여주 대표 관광명소인 남한강 출렁다리의 야간 운영을 오는 11월 28일까지 진행하며 시민과 관광객들에게 색다른 야간 관광 콘텐츠를 선보이고 있다.재단에 따르면 남한강 출렁다리 야간 개장은 지난 4월 3일부터 시작됐으며, 매주 금요일과 토요일 오후 6시부터 밤 9시까지 운영된다.야간 개장 기간에는 출렁다리 경관조명과 함께 인근 '빛의 숲' 조명이 어우러져 남한강의 야경을 한층 돋보이게 한다. 낮 시간대와는 또 다른 분위기를 연출하며 가족 단위 방문객과 연인, 관광객들의 발길을 끌고 있다.여주 남한강 출렁다리는 신륵사 관광지와 금은모래 관광지구를 연결하는 총연장 515m 규모의 보행 전용 현수교로, 개장 이후 여주를 대표하는 관광 랜드마크로 자리 잡았다.특히 야간에는 주탑과 케이블 조명이 남한강 수면 위에 반사되며 색다른 풍경을 연출하고, 빛의 숲 조명과 어우러져 사진 촬영 명소로도 주목받고 있다.재단은 야간 개장 기간 방문객들의 안전을 위해 안전관리 인력을 배치하고 시설물 점검을 강화하는 한편, 신륵사 관광지와 금은모래 관광지구 등 주변 관광자원과 연계한 체류형 관광 활성화에도 나설 계획이다.이순열 여주세종문화관광재단 이사장은 "남한강 출렁다리 야간 개장은 여주의 아름다운 밤 풍경을 시민과 관광객들에게 새롭게 선보이는 관광 콘텐츠"라며 "앞으로도 지역의 문화·관광 자원을 활용한 다양한 프로그램을 통해 체류형 관광을 활성화하고 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.