미얀마 군부 반대한 난민인데 미얀마로 돌아가라는 한국, 그 후

트랜스보더링랩(Trans-border-ing Lab)은 국경과 종(種)을 넘은 몸들이 통제와 구금, 박탈과 추방의 위험 속에서 살아가야 하는 현실에 주목하고, 난민과 비인간존재의 안전하지 않음이 ‘국민’과 ‘인간’인 ‘우리’의 ‘안전’을 위한 것으로 정당화되어 온 담론에 문제를 제기하며 실천적인 앎을 모색하는 것을 활동의 비전으로 삼고 있습니다. 12화에 걸친 이번 연속 기고는 2025년에 기획한 '디딤돌 걸림돌 애매한 돌, 판례로 만나는 이주/난민 이슈'에서 논의된 결과물입니다. 난민/이주민이 겪는 상황들이 지금-여기 우리에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 함께 질문을 만들어가는 계기가 되기를 바랍니다.

큰사진보기 ▲2025년 2월 19일 국가인권위원회 앞에서 열린 공항난민 인권침해 기자회견. 국경에서 거부 당한 공항난민들은 인권침해적 상황을 견뎌야만 강제송환 당하지 않을 수 있다. 사실상 강제송환이 종용되는 공간이라는 비판이 나오는 이유다. ⓒ 공익법센터 어필 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청주 외국인보호소. 높은 담벼락은 '보호'가 '구금'임을 알려준다. 애초에 본국으로 돌아갈 수 없는 이들이 이곳에서 강제퇴거냐 구금이냐의 기로에 서 있다. ⓒ 공익법센터 어필 관련사진보기

*강제송환의 금지 원칙(non-refoulement) : 박해가 기다리는 곳, 고문과 같은 비인도적 처우나 처벌이 기다리는 곳으로 가서는 안 되는 사람들을 다시 돌려보내지 않겠다고 약속한 국가 간의 의무다. 난민협약 제33조, 고문방지협약 제3조에 새겨져 있고 한국 난민법 제3조도 이 원칙을 천명한다. 이는 국제법 분야에서 반드시 준수돼야 하는 이른바 '강행규범'으로 분류되는 의무에 해당한다.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 이종찬 공익법센터 어필 변호사입니다.