날 것으로 드러낸 고백, 자전적 소설로 태어나다

"너의 손가락을, 뺨을, 눈꺼풀을, 혀를 애착했다. 나는 너를 사랑했다. 너도 나를 사랑했다고 해도 좋다."

큰사진보기 ▲'소년' 표지저자, 가와바타 야스나리 ⓒ 교보문고 관련사진보기

AD

"내 주변에 시체가 겹겹이 쌓여 간다는 느낌도 쉰이 되면서 깊어졌다. (중략) 죽는 사람이 하도 많으니, 목숨만 붙어 있어도 언젠가는 행운이 찾아올 거라는 생각도 강해졌다. 누군가를 만나는 건 어려운 일이고, 헤어지지 않는 건 더 어려운 일이지만, 오래 산다면 살아서 다시 만날 수 있으리라."

"지극히 순수하고 올곧게, 마치 부모로부터 건네받은 무언가처럼 너는 얼마나 아름다운 사람이었는지."

"과거 세이노는 나에게 귀의하지 않았던가. 그러나 폭포수를 후광으로 한 세이노의 몸과 얼굴에 나타난 고매한 정신은 나와 견줄 수 있는 것이 못 되었다. 나는 충격 속에서 한동안 질투를 느꼈다."

"하지만 도대체 이런 게 무슨 소용이란 말인가. 조금이라도 아름다운 것을 보았을 때, 내 마음에 요동치는 것의 실체는 무엇인가. 어째서 나는 이토록 초라할까."

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

처음 읽었을 때 좀 놀랐던 표현이었다. <설국>을 썼던 작가라고 생각되지 않을 만큼 적나라한 표현이었다. 하지만 한편으론 그다운 가장 섬세한 표현이기도 했다. 가와바타 야스나리는 일본 최초의 노벨문학상을 받은 거장으로, <이즈의 무희>, 앞서 언급했던 <설국> 등을 지은 작가다.<소년>은 저자의 자전적 소설로, '미야모토 야스나리'라는 작가가 학창 시절 '세이노'라는 소년과 맺었던 특별하고 순수했던 관계를 쉰 살이 되어 되짚어보는 이야기이다. 그러나 이 작품은 단순히 두 소년의 애정만 다루는 작품은 아니다. 작가는 세이노를 떠올리면서 자기 자신의 결핍과 욕망, 열등감을 솔직하게 고백한다.<소년>은 쉰 살이 된 작가의 시점에서 전개된다. 본인의 과거를 기록했던 일기와 편지를 엮어 놓은 구성이다. 중간에 현재 시점 작가가 그 기록들을 보며 감상과 해설을 풀어주면서 독자는 어렸던 그의 상황에 몰입할 수 있게 된다.서술자의 필체는 담담하지만 이에 얽힌 감정을 술회하는 묘사는 섬세하다. 이 소설은 편지와 일기 같은 구체적인 증거를 섞은 듯한 구조로 사실적인 느낌을 준다. 서술자 본인의 동성애 성향 고백까지 섞이면서 현실감은 더욱 강해진다. 독자는 현실과 허구가 뒤섞인 구조에 읽으면서 혼란마저 느낄 수도 있다. 이 모호함은 다자이 오사무의 <인간 실격>, 미시마 유키오의 <가면의 고백> 등, 당대 일본 작가들의 작품에서도 드러나는데, 이런 작가 개인의 체험과 내면을 소설 형식으로 드러내는 고백적인 기조는 일본 근대 문학에서 유행했다.<소년>의 주인공은 엄연히 허구의 인물이나, 작가의 분신 격이라고 할 수 있다. 부모를 여읜 것을 시작으로 조부모, 누나를 연이어 잃은 경험은 소년의 섬세한 감수성과 맞물려 그가 삶을 허무한 태도로 마주하게 했다. 이런 마음의 공허함은 야스나리 작풍의 근간이 되었다.소설 속 죽음과 가까운 거리감은 소년의 일생을 따라다녔다. 가족을 여의고 삼촌 집에 맡겨져 눈치를 보며 살아야 했던 그에게 위안을 주는 건 책과 글이었다. 그러나 탐독으로 서점에 빚까지 질 정도로 무리하자 이마저도 제지 당했다. 외로움에 사무쳤던 소년은 타인의 온기를 찾아 헤맸다. 같은 방을 썼던 기숙사생의 팔을 껴안고 자는 게 습관이 될 정도로.그랬던 소년에게 세이노라는 또 다른 소년이 나타났다. 그 둘은 서로에게서 구원을 얻었다. 쉰 살이 된 현재 시점의 야스모리는 세이노를 회상하면서 그가 자신을 신앙 영역으로 사랑했다고 확신한다. 세이노는 집안의 영향을 받아 오모토교의 독실한 신자였는데, 아팠던 야스모리를 위해 기도하는 모습은 흡사 신에게 바치는 헌신과 닮았다.작품 중반에는 오모토교에 대한 서술자의 감상이 있다. 그는 유가시마에 있었을 때 들렀던 온천에서 오모토교 교조의 지극히 평범한 실상을 목격하고 종교에 대한 신비에 회의감을 가지는 한편, 세이노의 신성했던 모습을 떠올린다. 졸업 후에 그와 마지막으로 만났을 때, 야스모리는 세이노가 폭포수를 맞으며 수행하는 모습을 보며 형언할 수 없는 숭고함과 거룩함을 느끼고 아득한 기분에 사로잡혔다.그 역시 세이노에게 신앙심과 닮은 신뢰를 품고 있었다. 이런 점에서 두 소년의 관계는 단순한 우정, 혹은 연애 감정으로만 정리되지 않는다. 그 안에는 보호받고 싶은 마음, 아름다운 존재를 향한 경외, 신앙에 가까운 믿음이 함께 뒤섞여있다. 그리고 그 이면에는 작가 본인의 낮은 자존감으로 인한 자괴감이 깔려있었다. 후광을 걸친 듯한 세이노의 아름다운 모습에 경외와 동시에 드높은 정신에 대한 열등감을 느끼는 모습에서 이 일면이 잘 드러난다.결국 <소년>은 세이노와의 관계 자체가 아니라, 그 안에서 드러난 작가 자신의 내면이다. 작가는 주인공의 회상을 빌려 자신의 마음을 고백한다. 가족의 죽음이 낳은 결핍, 타인의 온기를 향한 집착, 아름다움 앞에서 느끼는 동경과 질투, 그리고 자신의 나약함에 대한 수치가 가감 없이 드러난 소설은 가와바타 야스나리의 자기 해부다.당시 일본은 진짜가 아니면 아무런 의미가 없다는 가치관이 주를 이뤘고, 여기에 서양의 자연주의 소설 문법이 더해지면서 작가 실제 경험의 세밀한 서술을 높게 샀다. 그런 측면에서 <소년>은 '사소설(私小說)'에 충실하면서도 다른 작품들과는 거리가 있는 책이다. 작가가 선택한 순서에 따라 배열된 실존 여부가 모호한 일기와 수기, 편지의 구성은 일반적인 이야기 구조와는 차이가 크다.따라서 다른 작가들의 대표적인 사소설과 비교했을 때 소설로서의 재미는 다소 떨어지게 느껴질 수도 있다. 그러나 작가의 경험을 가장 가깝게, 날 것으로 드러냈기에 사소설(私小說), 일본어로 '나, 자신'을 의미하는 '와타시'(私)'라는 한자가 들어간 그 장르를 제일 살렸다고 볼 수 있다. 결국 사소설은 자기 자신을 드러낼수록 의미가 커지기 때문이다.소설의 제목 <소년>이 가리켰던 대상은 어쩌면 '세이노'보단 고뇌의 대상이었던 자기 자신이지 않았을까.