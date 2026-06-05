"시민이 주인 되는 남양주 만들겠다"… 최현덕 당선인, 당선 첫 일성은 '시민주권'

큰사진보기 ▲6·3 지방선거에서 승리한 최현덕 남양주시장 당선인이 "74만 시민과 함께 남양주의 대전환을 이끌겠다"며 시민 중심 시정 운영을 약속했다. ⓒ 최현덕 캠프 관련사진보기

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큰사진보기 ▲6·3 지방선거에서 승리한 최현덕 남양주시장 당선인이 "74만 시민과 함께 남양주의 대전환을 이끌겠다"며 시민 중심 시정 운영을 약속했다. ⓒ 최현덕 캠프 관련사진보기

6·3 지방선거에서 승리한 최현덕 남양주시장 당선인이 "74만 시민과 함께 남양주의 대전환을 이끌겠다"며 시민 중심 시정 운영을 약속했다.최 당선인은 3일 당선 소감을 통해 "이번 승리는 특정 정당이나 개인의 승리가 아니라 더 나은 남양주를 바라는 시민들의 뜻이 만들어낸 위대한 승리"라며 "시민 한 분 한 분의 선택을 무겁게 받아들이고 더욱 겸손한 자세로 시정을 이끌겠다"고 밝혔다.그는 특히 "이제 남양주에는 시민이 주인이 되는 진정한 시민주권 시대가 열렸다"며 "시민과 함께 소통하고 현장에서 답을 찾는 시정을 펼치겠다"고 강조했다.최 당선인이 가장 먼저 언급한 과제는 교통 문제였다. 그는 선거 과정에서 가장 많이 들었던 시민들의 요구가 교통 불편 해소였다며 "출퇴근으로 빼앗긴 시간을 시민들에게 돌려드리겠다"고 말했다.이어 "쾌속 교통망 확충과 서울 접근성 개선을 통해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어내겠다"며 교통 혁신을 민선 9기 핵심 과제로 제시했다.왕숙신도시를 중심으로 한 미래 성장 구상도 밝혔다. 최 당선인은 데이터 기반 첨단제조업과 인공지능(AI), 바이오, 에너지 융합산업이 집적된 첨단클러스터를 조성해 양질의 일자리를 창출하고 자족경제도시 기반을 구축하겠다는 청사진을 제시했다.지역경제 회복과 민생 안정도 주요 과제로 꼽았다. 그는 "고금리와 경기침체로 어려움을 겪는 소상공인과 서민들의 삶을 더욱 세심하게 살피겠다"며 "맞춤형 지원 정책 확대와 함께 시민은행 설립 추진을 통해 금융 취약계층을 위한 안전망도 마련하겠다"고 밝혔다.당선 소감 곳곳에는 통합과 화합의 메시지도 담겼다. 최 당선인은 "선거는 끝났고 이제는 통합의 시간"이라며 "저를 지지한 시민뿐 아니라 다른 선택을 한 시민들까지 모두 소중한 남양주 시민"이라고 말했다.이어 "누구의 시장이 아닌 74만 시민 모두의 시장이 되겠다"며 "시민의 목소리가 시정의 중심이 되는 남양주를 만들겠다"고 거듭 강조했다.한편 최 당선인은 4일 남양주시선거관리위원회에서 당선증을 교부받은 뒤 공식 일정을 최소화하고 민선 9기 시정 구상에 착수할 예정이다.이후 선친 묘소 참배와 가족 인사를 마친 뒤 인수위원회 구성에 나서며 본격적인 시정 준비에 돌입한다.인수위원회는 경성석 총괄선거대책본부장을 위원장으로 하는 방안이 유력하게 검토되고 있으며, 교통·도시개발·경제·복지·교육 등 각 분야 전문가들이 참여하는 실무 중심 체제로 꾸려질 전망이다.최 당선인은 "시민과의 약속을 반드시 실천하겠다"며 "늘 현장에서 답을 찾고 시민과 소통하며 더 살기 좋은 남양주를 만드는 데 모든 열정과 역량을 바치겠다"고 밝혔다.