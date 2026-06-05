궁녀들의 삶이 궁금하다면, 이 산에 올라보세요

큰사진보기 ▲둘레길 입구에 세워진 여성테마길 안내판. 조선시대 전문직 여성이었던 '궁녀'를 찾아가는 여정이 시작된다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲여행의 시작. 도심의 분주함을 뒤로하고 이말산 숲길로 향하는 구파발역 2번 출구 앞 풍경. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이말산 곳곳에 세워진 여성테마 안내판들. 궁녀들의 입궁 과정부터 역할, 승급 체계, 퇴직에 이르기까지 그들의 파란만장했던 삶의 궤적을 꼼꼼히 기록하고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲속 깊은 곳, 외롭게 서 있는 한 쌍의 문인석이 이곳이 누군가의 묘역임을 묵묵히 지키고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲길 옆에 나뒹구는 이름 모를 석물들이 주인 잃은 무덤의 쓸쓸함을 전한다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲세월에 마모되어 형태만 남은 비석. 이름도, 직급도 전해지지 않지만 분명 누군가의 간절한 생이 여기에 잠들어 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲초록빛 싱그러움이 가득한 이말산 흙길을 따라 천천히 걸음을 옮긴다 ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲이말산에는 군데군데 쉼터와 운동기구가 있어 산책길로 안성맞춤이다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

요즘은 어느 지역을 가든 저마다의 이름을 가진 '길' 하나쯤은 품고 있다. 제주 올레길이 그 고요한 시작이었을까. 바다와 돌담 사이를 걷는 그 길은 단순한 관광지를 넘어, 우리에게 천천히 걷는 기쁨과 삶의 속도를 조율하는 법을 가르쳐주었다. 뒤이어 지리산 둘레길이 열렸고, 전국 곳곳마다 숨겨진 이야기를 품은 길들이 핏줄처럼 이어졌다. 걷는 행위가 온전한 운동이자 여행이 되고, 나아가 깊은 사색이 되는 시대가 찾아온 것이다.내가 사는 강화도에도 나들길 코스가 스무 개를 훌쩍 넘는다. 가끔 운동이 필요하거나 싱그러운 바람을 맞고 싶을 때면 언제든 바닷길과 산길, 들길을 나선다. 가만가만 걷다 보면 머릿속을 채우던 복잡한 소음은 가라앉고, 뺨을 스치는 계절의 냄새가 마음속으로 천천히 스며든다. 때로는 발걸음마다 서린 역사의 깊은 숨결을 느끼면서 말이다. 가끔 서울로 걸음을 옮길 때면 한양도성길을 찾곤 한다. 웅장하고 오래된 성곽을 따라 걷다 보면 시간의 결이 발끝으로 고스란히 전해지는 듯하다. 하지만 내가 유난히 마음을 두고 자주 찾는 길은 따로 있다. 바로 서울 은평구에 위치한 '이말산 둘레길'이다. 이곳을 지난 5월 24일에 찾았다.구파발역에서 진관사 입구까지 2.5km 남짓 이어지는 이 길은 여느 둘레길과는 공기부터 조금 다르다. 나지막한 흙길은 호젓하고, 깊은 숲은 다정할 만큼 조용하다. 무엇보다 눈길을 사로잡는 특별한 이름이 이정표처럼 붙어 있다. 바로 '여성테마길'이다.처음 그 이름을 마주했을 때는 조금 낯설었다. 그러나 길을 따라 걸음을 옮길수록 그 이름에 담긴 묵직한 무게를 알아채게 된다. 이곳은 다름 아닌, 조선시대 궁녀들의 눈물과 숨결이 묻힌 묘역이기 때문이다. 우거진 숲 사이사이로 이끼 낀 오래된 비석과 석물들이 외롭게 서서, 그들의 삶을 나직하게 대변하고 있다.그 많던 궁녀들은 죽어서 왜 이말산으로 오게 되었을까. 조선의 궁녀들은 꽃다운 나이에 입궐해 평생을 구중궁궐 담장 안에서만 살아가야 했다. 혼인의 자유도, 궐 밖을 나설 자유도 허락되지 않았던 삶. 자손을 남기지 못한 그들이 숨을 거두면, 시신은 궐과 그리 멀지 않은 이곳 이말산 자락에 묻혔다. 이말산은 갈 곳 없고 연고 없는 궁녀들의 마지막 안식처이자, 거대한 공동묘역이었던 셈이다.이곳에 잠든 이들 중에는 이름 석 자조차 전해지지 않는 이들이 허다하다. 모진 세월 속에 비문은 마모 되었고 기록마저 사라져, 누구의 무덤인지 알 길 없는 흙 무덤이 적지 않다. 다만 몇몇 묘비만이 상궁이나 나인 등 그들이 가졌던 신분과 직책을 겨우 증명하고 있어, 당시의 삶을 어렴풋이 짐작하게 할 뿐이다.이말산 어딘가에는 출처가 알려진 '임상궁'의 묘역도 있다는데, 둘레길 위에서는 좀처럼 모습을 보여주지 않는다. 비문 한 줄로 남아 숲길 어딘가 묻혀 있을 그 흔적을 떠올리다 보면, 세월 속에 잊힌 궁녀들의 생(生)이 저 깊고 고요한 숲을 닮았다는 생각이 든다.한때는 수많은 이들의 마지막 종착지였을 터이다. 그러나 자손이 없어 돌볼 사람 없는 무덤들은 세월의 풍화 속에 묻혀 버렸고, 지금은 상석과 비석, 문인석들이 여기저기 흩어진 채 숲을 지키고 있다. 어떤 석물은 목이 부러진 채 뒹굴고 있어, 주인 잃은 삶의 쓸쓸함을 더 고스란히 전한다.돌비석에 새겨진 바랜 글씨들을 가만히 바라보고 있으면, 역사책 속 박제된 인물들이 문득 살아 숨 쉬는 존재로 다가온다. 누군가는 수랏간에서 왕의 명을 받들어 음식을 올렸을 것이고, 또 누군가는 침방에서 밤새 불을 밝히며 우아한 궁중 의복을 지었을 것이다. 이름 없이 사라진 듯 보이지만, 실상 그들의 정직한 노동과 손길이야말로 조선 왕실의 하루하루를 든든하게 떠받치던 버팀목이었다.우리는 흔히 매체 속 드라마를 통해 궁녀를 접한다. 권력 암투의 희생양이거나 왕의 은총만을 기다리는 수동적인 존재로 말이다. 그러나 실제 궁녀들은 엄격한 직급 체계와 법도 속에서 자신의 역할을 다하던 조선 최고의 전문직 여성들이었다. 수습 나인으로 시작해 상궁에 이르기까지 품계에 따라 철저하게 역할이 나뉘었고, 음식, 의복, 자수, 의례 등 각 분야의 최고 장인들이었다. 평생을 갇혀 지내야 했던 비극적인 운명 이면에는, 조선 왕실이라는 거대한 조직을 움직이던 당당한 노동의 주체라는 진실이 숨어 있다.물론 그들의 삶이 모두 같을 수는 없었다. 평생 보이지 않는 곳에서 묵묵히 일만 하다 스러진 이가 대부분이었지만, 더러는 임금의 승은을 입어 후궁의 자리에 오르기도 했다. 귀한 왕자라도 낳는 날에는 가문의 운명마저 비틀어버렸으니, 궁궐은 엄격한 질서의 공간인 동시에 인간의 가장 뜨거운 욕망과 가혹한 운명이 교차하던 소용돌이였으리라.이말산 숲길은 높지도, 가파르지도 않다. 그래서 자꾸만 걸음이 느려진다. 오히려 평탄한 길이기에 마음을 더 오래 머물게 만든다. 길가에 무심히 놓인 작은 돌멩이 하나, 이끼 낀 비석 하나에도 자꾸만 눈길이 가고, 이름 모를 궁녀들의 생을 상상하는 사치를 누리게 된다.어린 나이에 가족과 이별하고 궐로 들어와 평생을 담장 안에 갇혀 살았던 여인들. 그들은 어떤 마음으로 그 긴 세월을 견뎌냈을까. 비 오는 날이면 고향에 두고 온 어머니를 그리워하진 않았을까. 엄한 법도 속에서도 몰래 자유와 사랑을 꿈꾸지는 않았을까.숲은 아무런 대답이 없다. 허나 이상하게도 이 길 위에는 오래된 사람들의 온기 같은 것이 아지랑이처럼 피어오른다. 바람이 나뭇잎 사이를 스쳐 지나갈 때면, 잊힌 궁녀들이 조곤조곤 나누는 낮은 목소리가 귓가를 스치는 것만 같다.이말산 여성테마길이 주는 가장 큰 미덕은 역사를 결코 박물관의 박제된 유물처럼 딱딱하게 다루지 않는다는 점이다. 숲길을 따라 사색을 이어가다 보면, 길은 자연스럽게 은평한옥마을로 이어진다. 기와 지붕 위로 내려앉는 따스한 햇살을 바라보고 있으면, 과거와 현재가 한 울타리 안에서 부드럽게 맞닿아 있음을 깨닫게 된다.사람들은 흔히 화려한 궁궐 안에서만 역사의 흔적을 찾으려 한다. 그러나 역사는 때로 이렇듯 인적 드문 조용한 숲길에도 고스란히 남아 숨 쉰다. 왕과 고관 대작들의 기록 뿐만 아니라, 이름 없이 살다 간 평범한 사람들의 흔적까지 따스한 시선으로 바라볼 때 비로소 역사는 활자를 벗어나 살아 있는 '우리의 이야기'가 된다.나는 이말산의 폭신한 흙길을 걷는다. 나뭇가지 사이로 부서져 내리는 햇살 속에서, 오래전 이곳을 거닐었을 궁녀들의 조용한 발걸음을 겹쳐본다. 화려한 역사에 가려진, 그러나 누구보다 치열했던 조선 전문직 여성들의 삶을 만나고 싶다면 이말산 여성테마길을 걸어보길 권한다. 숲길이 건네는 고요를 벗 삼아 걷다 보면, 세월의 뒤편에 묻혀 있던 그들의 시간과 다정하게 마주하는 뜻밖의 기쁨을 누릴 수 있을 것이다.