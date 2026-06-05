"대전 갑천습지보호지역 지정 3년, 보호는 없고 준설만 추진"

큰사진보기 ▲대전시가 대규모 준설을 진행하는 갑천 모습(자료사진_. ⓒ 이경호 관련사진보기

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대전지역 환경단체들이 갑천습지보호지역 지정 3주년과 제31회 환경의 날을 앞두고, 보호지역에 대한 실질적인 관리와 보전은 외면한 채 준설 등 개발사업을 추진하고 있다며 환경부를 강하게 비판했다.대전환경운동연합과 대전충남녹색연합은 4일 환경의 날 성명을 내고 "갑천습지보호지역 지정 3년이 지났지만, 보호를 위한 예산과 인력은 제대로 투입되지 않고 있다"며 "보호지역 준설계획을 즉각 중단하고 실질적인 생태계 보전대책을 마련하라"고 촉구했다.갑천습지보호지역은 지난 2023년 6월 5일 환경의 날을 맞아 지정됐다. 환경단체들은 이 지정이 1998년 갑천 우안도로 건설계획과 2006년 관통터널 공사, 2017년 갈마지구 민간특례개발사업 등 지속적인 개발 압력에 맞서 시민과 환경단체가 25년 가까이 활동해 얻어낸 결과라고 설명했다.이들은 "갑천습지보호지역 지정은 단순한 행정절차가 아니라, 도시 한복판에 남아 있는 자연하천과 습지 생태계를 미래세대에게 물려주겠다는 사회적 약속이자 생물다양성 보전을 위한 국가의 책임을 선언한 결정"이라고 강조했다.환경단체들은 보호지역 지정 이후 환경부가 보전계획을 수립했지만, 실제 관리에 필요한 예산과 인력은 제대로 확보하지 않았다고 지적했다.이들은 "생태계 조사와 복원, 멸종위기종 보호, 훼손지 관리와 같은 실질적인 보전 조치는 기대조차 할 수 없다"며 "보호지역이라는 이름만 있을 뿐 보호를 위한 행정은 전무한 상황"이라고 주장했다.특히 갑천습지보호지역에서 추진되는 준설계획을 강하게 비판했다. 환경단체들은 "하천은 단순히 물이 흐르는 수로가 아니라, 물과 모래, 자갈, 식생, 곤충, 어류, 조류가 서로 영향을 주고받으며 변화하는 살아 있는 생태계"라며 "자연하천의 모래톱과 여울, 범람원은 홍수 시 물을 저장하고 유속을 분산시키며 다양한 생물에게 서식처를 제공하는 핵심 공간"이라고 밝혔다.이어 "준설로 하천 바닥을 깊게 파내면 단기적으로 유수 단면은 확대될 수 있지만, 모래톱과 여울이 사라지고 수변 생태계가 단순화된다"며 "준설 이후에도 토사가 다시 쌓여 지속적인 유지 준설이 필요하기 때문에 생태계 훼손에 비해 홍수 저감 효과는 제한적"이라고 지적했다.최근 세계적으로도 준설과 토목공사보다는 하천 복원과 범람원 회복, 자연기반해법을 우선하는 방향으로 정책이 전환되고 있다고 덧붙였다.환경단체들은 갑천습지보호지역이 천연기념물이자 멸종위기 야생생물인 미호종개의 서식지라는 점도 강조했다.이들은 "갑천습지보호지역의 모래톱과 여울, 수변식생과 얕은 수역은 수많은 어류와 양서류, 조류, 저서생물의 서식처"라며 "특히 미호종개는 갑천습지보호지역에만 서식하고 있다"고 밝혔다.이어 "하천 바닥의 모래와 자갈은 물고기의 산란장이자 저서생물의 서식처이고, 물의 흐름과 수질을 안정시키는 자연생태계의 핵심 기반"이라며 "준설은 이러한 구조를 한꺼번에 제거해 생물다양성을 급격하게 감소시키는 생태학살이자 하천의 자연회복력을 말살하는 행위"라고 비판했다.준설이 홍수 예방을 위한 사업이라는 환경부의 주장에도 의문을 제기했다. 이들은 "갑천에는 여전히 물의 흐름을 가로막는 대형 보가 존재하고, 습지보호지역 인근에만 3개의 횡단구조물이 있다"며 "흐름을 막는 구조물은 그대로 둔 채 하상만 파내는 방식은 근본적인 홍수대책이 될 수 없다"고 지적했다.그러면서 "보호지역으로 지정해 놓고 준설을 추진하는 것은 보호지역 제도 자체를 무력화하는 행위"라며 "환경부가 개발을 위한 부처인지, 환경을 지키기 위한 부처인지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.대전환경운동연합과 대전충남녹색연합은 환경부에 ▲갑천습지보호지역 준설계획 즉각 중단 ▲보호지역 관리에 필요한 예산과 인력 확보 ▲멸종위기종과 습지 생태계 보전을 위한 실질적 보호대책 마련 등을 요구했다.끝으로 이들은 "환경의 날은 생명과 미래를 지키겠다는 약속을 되새기는 날"이라며 "갑천습지보호지역은 현재 세대의 소유물이 아니라 미래세대에 물려줘야 할 공동의 자연유산이다. 갑천의 생명과 미래를 지키기 위한 행동을 멈추지 않겠다"고 밝혔다.