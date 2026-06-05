"작지만 있어야 할 건 다 있는" 창원의 해수욕장

"예전에는 물놀이를 하려면 부산, 거제 등 제법 먼 거리를 다녀야 했었는데, 이렇게 쉽게 올 수 있는 곳에 규모는 작지만 있어야 할 건 다 있는 해수욕장이 있어서 너무 좋아요."

큰사진보기 ▲광암항 방파제광암항 방파제에는 보행로가 잘 마련되어 있어 걷기에 좋다 ⓒ 이상원 관련사진보기

큰사진보기 ▲광암항 방파제 포토존광암항 방파제 끝에서는 등대를 배경으로 사진을 찍을 수 있다 ⓒ 이상원 관련사진보기

큰사진보기 ▲광암항 방파제에서 바라본 광암해수욕장광암항 방파제에서 광암해수욕장이 한눈에 들어온다 ⓒ 이상원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광암해수욕장영어로 된 문구가 이곳이 광암해수욕장임을 알리고 있다 ⓒ 이상원 관련사진보기

큰사진보기 ▲광암해수욕장 파노라마샷작지만 있어야 할 건 다 있는 해수욕장이 한눈에 들어온다 ⓒ 이상원 관련사진보기

큰사진보기 ▲광암해수욕장 편의시설광암해수욕장은 샤워장, 탈의실, 화장실, 무료주차장 등 편의시설을 두루 갖추고 있다 ⓒ 이상원 관련사진보기

큰사진보기 ▲광암해수욕장 시계탑과 휴식공간광암해수욕장 안내판과 시계탑, 휴식공간 등이 보인다 ⓒ 이상원 관련사진보기

큰사진보기 ▲주도항 해안산책로해안책로는 광암해수욕장과 주도항 해안선이 연결되어 있어 물놀이 외에 또 다른 재미를 준다 ⓒ 이상원 관련사진보기

지난 4일 경남 창원시 마산합포구 진동면에 위치한 광암해수욕장에서 가족들과 산책을 즐기던 정지현(45, 창원시 월영동)씨는 이같이 말했다.6월 초, 도심은 연일 낮 기온이 30도를 웃돌며 한여름 못지않은 열기를 뿜어대고 있다. 그러다 보니 공식 개장이 아직 한 달 가까이나 남았지만 해수욕장을 찾는 이들이 적지 않다.100만 인구 경남 창원 지역의 유일한 해수욕장인 광암해수욕장 역시 사람이 몰리기 시작했다. 이곳은 내달 4일 개장해 8월 23일까지 51일간 문을 연다. 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다.광암해수욕장은 앞서 지역 유일 해수욕장이었던 가포해수욕장이 1975년 수질 문제로 폐쇄되면서 1976년에 인공적으로 조성돼 1980년대에서 1990년대까지 전성기를 보냈다. 하지만 이곳 역시 공업화 여파로 바닷물이 오염되면서 2002년 문을 닫게 됐다.이후 2005년부터 마산 앞바다에 흘러드는 오염물질 배출 총량을 억제하는 연안오염총량관리제가 시행되면서 수질이 개선됐고, 2010년 통합창원시 출범 후 가족 친화형 해수욕장이 필요하다는 여론에 따라 폐쇄 16년 만인 2018년 재개장했다.광암해수욕장은 백사장 길이 220m, 폭 30m로 타 지역 해수욕장보다 규모가 작지만 잔잔한 물결과 얕은 수심, 따뜻한 수온, 샤워장·탈의실·파라솔, 무료 주차장 등 편의 시설을 두루 갖추고 있어 방문객은 해마다 늘고 있다. 규모는 작아도 있어야 할 건 다 있기 때문이다. 저도 콰이강의 다리, 마산로봇랜드, 해양드라마세트장 등 지역의 주요 관광지가 가까운 것도 장점이다.방문객 수는 재개장 첫해인 2018년 2만 9350명을 시작으로 2019년 3만 9380명, 2020년 4만 9020명, 2021년 6만 3841명, 2022년 7만 3733명, 2023년 6만 6350명, 2024년 5만 4074명, 그리고 2025년엔 6만 9273명으로 집계됐다.광암해수욕장과 인근 주도항 해안선을 연결하는 길이 375m의 해안 산책로도 인기다. 2022년 개통된 해안 산책로엔 어두운 밤 바다를 밝힐 경관 조명이 전체 난간에 설치돼 있다. 산책로 중간 3곳에 포토존과 쉼터도 조성돼 바다 위에서 멋진 일몰을 관람할 수도 있다.창원시 관계자는 "광암해수욕장엔 창원 시민뿐만 아니라 인근 내륙 지역의 함안·밀양·창녕 등에서도 많은 분이 찾아오고 있다"라며 "개장 전 철저한 준비를 통해 이곳을 찾는 방문객들에게 안전하고 쾌적한 환경을 제공하는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.