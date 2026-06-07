매일 아침 9시 출근이 힘들다면 보세요

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큰사진보기 ▲빌딩 숲을 잠시 벗어난 점심시간의 짧은 피신 ⓒ 문현호 관련사진보기

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"설명이 요구되는 그림은 이미 그림이 아니고 군더더기다."

큰사진보기 ▲태오양 스튜디오가 설계한 《유영국: 산은 내 안에 있다》 전시 전경 ⓒ 서울시립미술관 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲마주 선 채로 팽팽한 긴장과 깊은 고요를 건네는 대작 〈산-Red〉와 〈산-Blue〉 ⓒ 문현호 관련사진보기

큰사진보기 ▲내 앞에 놓인 산이 아니라, 내 안에 이미 있는 산 ⓒ 문현호 관련사진보기

서울 한복판, 그것도 광화문에서 근무한다는 사실에 그저 감사하게 되는 날들이 있습니다.사방을 둘러싼 거대한 빌딩 숲과 숨 가쁘게 돌아가는 일상은 수시로 저를 숨막히게 하지만, 점심시간 동안 짬을 내어 지척의 미술관으로 도망쳐 아름다움이라는 절대선으로 잠깐 피신할 수 있다는 것. 미술을 좋아하는 극 F 성향의 직장인으로서 이만큼 근사한 특권도 없을 것 같다는 생각입니다.오늘이 바로 그런 날이었습니다. 오전 내내 극심한 스트레스에 시달린 후, 입맛도 밥맛도 없어진 점심시간, 저는 서소문 서울시립미술관 본관으로 향했습니다.세금이 왜 이렇게 많은지 늘 투덜거리다가도, 이렇게 근사한 전시를 무료로 만나는 날에는 마음이 슬그머니 풀립니다. '아, 이러려고 내가 세금을 냈구나' 싶어서요. 한국 추상미술의 대가 유영국 화백의 탄생 110주년 회고전 <유영국: 산은 내 안에 있다>를 공짜로 볼 수 있다는 사실만으로도, 오전의 묵은 스트레스가 벌써 조금씩 녹아내리기 시작했습니다.초여름의 6월은 이미 정동길에 짙은 녹음을 뿌려놓고 있었습니다. 달궈진 아스팔트 열기 사이로 가로수들이 바람에 서걱이는 소리를 들으며 미술관으로 걷는 길, 가슴 한구석에서 거장의 삶이 지닌 궤적들이 살며시 떠올랐습니다.유영국이라는 이름은 제게 단순한 근대 미술의 거장을 넘어, 삶의 변곡점마다 지독하리만치 단단한 현실주의적 태도를 고수한 한 인간의 서사로 다가와 있었기 때문입니다.도쿄 유학 시절 아방가르드의 선두에 섰던 '모던 보이'가 고향 울진으로 돌아와 냄새나는 어선을 타고 바다를 가르던 풍경, 한국전쟁의 참화 속에서 가족을 먹여 살리기 위해 '망향소주'를 만들어 팔며 영덕과 울진 일대의 거상이 되었던 일화들. '만선(滿船)'이 아니면 포구에 내리지 않았다던 그의 지독한 책임감이 마음에 오래 남았습니다. 그 풍요로운 만선의 한가운데서도 저녁 식탁에 앉아 "이러다가는 평생 그림을 못 그릴 것 같다"며 한숨을 쉬었다던 한 예술가의 갈증은 도대체 어느 정도의 크기였을까요.23년이 넘는 세월 동안 월급쟁이로 살아오며, 저도 가끔 내 안의 무언가를 유예하고 살아가고 있지는 않은지 자문하곤 했습니다. 그 질문들이 묘하게 겹쳐지면서, 미술관의 고풍스러운 붉은 벽돌 건물과 마주하는 순간 마음속 해묵은 갈증도 함께 요동치기 시작했습니다.전시는 처음부터 예상을 조용히 비틀어 놓았습니다.입구에서 저를 맞이한 것은 유영국의 '시작'이 아니었습니다. 모든 조직 활동을 내려놓고 전업 작가의 길을 선언한, 1964년의 첫 개인전이었습니다. 연대기적 순서를 의도적으로 깨뜨린 구성 덕분에, 저는 완성된 거장을 먼저 만나고 그가 그 자리에 이르기까지 어떤 시간을 통과해 왔는지를 거꾸로 따라가는 여정을 걷게 되었습니다.1964년의 작품들 앞에 서면, 그의 선언이 얼마나 단단한 것이었는지 온몸으로 느껴집니다.캔버스 위에는 강렬한 색채와 기하학적 뼈대만 있었습니다. 어떤 타협의 흔적도 없었습니다. 동선이 일본 유학 시절과 전후 아방가르드 실험기로 거슬러 올라가면서, 지금 눈앞의 저 완결된 언어가 얼마나 긴 인내의 산물인지 서서히 가슴으로 전해졌습니다.태오양 스튜디오가 설계한 전시 공간도 그 자체로 작품처럼 절제되어 있었습니다. 군더더기 없는 공간이, 군더더기를 끝까지 거부한 그림과 조용히 닮아 있었습니다.전시 중반부로 들어서자 온 사방이 산이었습니다.붉은 산, 보라빛 산, 서슬 푸른 초록의 산. 그런데 이 산들에는 원근법도 없고, 하늘도 없고, 계절도 없습니다. 우리가 '산'이라 부르는 풍경의 요소들을 모두 걷어낸 자리에, 점과 선, 면과 색만이 고요히 남아 있었습니다.그가 왜 평생 산을 그렸느냐는 질문에 이런 말을 남겼다고 합니다. 피카소 같은 천재라면 어떤 소재든 자유롭게 다루겠지만, 자신은 그런 천재가 아니니 평생을 써도 마르지 않을 원천 하나를 골랐다고. 그게 산이었다고.겸손한 말처럼 들리지만, 저는 그 말이 오히려 가장 용감한 고백으로 들렸습니다. 하나를 끝까지 파고드는 것, 그 선택이 얼마나 드문 결기인지를 저도 일하면서 조금은 알 것 같거든요.선명한 원색들이 화면 안에서 서로 부딪히고 균형을 잡는 모습을 바라보고 있으면, 묘한 일이 일어납니다. 분명 긴장감이 있는데 마음은 오히려 차분하게 가라앉는 것입니다. 삶의 수많은 갈등을 오래 끌어안아 본 사람만이 빚어낼 수 있는 그림이라는 생각이, 가만히 밀려왔습니다.만년의 작품들이 모인 전시 후반부에서 저는 발걸음이 멈추었습니다.1977년 첫 심장 쇼크 이후 그는 인공 심장박동기를 달고 살았습니다. 대수술을 여덟 번, 입퇴원을 서른일곱 번. 그럼에도 조수 한 명 두지 않은 채, 퇴원하면 곧장 화실로 돌아갔습니다.그 시기의 그림들은 달라져 있었습니다. 이전의 두껍고 거친 질감 대신, 투명하고 서정적인 화면이 펼쳐져 있었습니다. 힘을 뺀 것처럼 보이지만 오히려 더 깊고 고요해진 세계. 저는 한참 그 앞에 서서 생각했습니다. 병실에서 다시 붓을 들었을 때, 그의 눈에 산은 어떻게 보였을까요.대형 연작 〈산-Red〉와 〈산-Blue〉를 지나 1999년의 마지막 절필작 〈작품〉 앞에 섰을 때, 아무 말도 떠오르지 않았습니다. 그냥 오래 서 있었습니다. 그것으로 충분했습니다.미술관을 나서며 머릿속을 떠나지 않는 이야기가 하나 있었습니다.유영국은 매일 아침 아홉 시에 화실로 출근했습니다. 저녁 여섯 시까지 붓을 잡았습니다. 술을 마신 날에는 절대 그림을 그리지 않았고, 계획한 작업 시간을 채우지 못한 날에는 다음 날 한 시간 일찍 일어나 반드시 그 시간을 되찾아왔습니다.사람들은 예술가를 영감에 기대는 자유로운 영혼이라 상상하지만, 거장을 거장으로 만든 것은 결국 지독하리만치 성실한 노동의 규칙이었습니다.그 이야기를 되새기다 보니, 매일 같은 시간에 자리에 앉아 모니터를 켜고, 서류를 살피고, 이메일에 답하는 제 일상이 문득 조금 다르게 느껴졌습니다. 어쩌면 저도 저만의 산을 매일 조금씩 오르고 있는 것일지도 모른다는, 작고 따뜻한 위로가 조용히 찾아왔습니다. 오전 내내 마음을 짓누르던 그 답답함이, 돌아오는 길에서야 비로소 조금 다른 빛으로 보였습니다.사무실로 돌아오는 길, 초여름 햇살이 눈부시게 내리쬐었습니다.점심시간의 짧은 도망이었지만, 오늘 얻은 것은 단순한 쉼표가 아니었습니다. 복잡한 것을 끝까지 단순하게 만들어낸 사람의 긴 흔적을 보고 왔고, 그 흔적이 마음속 어딘가에 조용히 자리를 잡았습니다.유영국의 그림 앞에서는 '추상이 어렵다'는 생각이 들지 않았습니다. 설명보다 먼저 느껴지는 그림이었습니다. 좋은 그림은 이유를 묻지 않아도 사람을 오래 머물게 한다는 걸, 오늘 다시 한번 느꼈습니다.내일 아침, 출근길에 문을 열고 나서면 저는 아마 잠깐 멈춰 설 것 같습니다. 내 앞에 놓인 산이 아니라, 내 안에 이미 있는 산을 가만히 들여다보기 위해서.