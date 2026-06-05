몽골 대통령 만난 정동영 "남·북·몽 협력방안 함께 모색하자"

큰사진보기 ▲몽골을 방문 중인 정동영 통일부 장관이 4일 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령을 예방하고 "남-북-몽골 3자 협력 방안을 함께 모색해 나가자"고 제안했다. ⓒ 몽골 대통령실 제공 관련사진보기

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울란바타르 동북아 안보대화 참석차 몽골을 방문 중인 정동영 통일부 장관이 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령을 예방하고 "남·북·몽 3자 협력방안을 함께 모색해 나가자"고 제안했다.5일 통일부에 따르면, 정 장관은 전날(4일) 제11차 울란바타르 동북아 안보대화에 참석해 특별연설을 한 후 후렐수흐 대통령을 예방하고 바트뭉흐 바트체첵 외교부 장관, 한몽 친선협회 소속 몽골 의회 의원들을 면담했다.후렐수흐 대통령은 정 정관이 올해 11번째인 울란바타르 대화에 참석한 첫 해외 장관급 인사로, 특별연설을 통해 울란바타르 위상을 높여준데 대해 사의를 표명했다.또 한몽 우호협력관계가 황금시대를 맞이하고 있다고 평가하고, 한국 정부의 '한반도 평화공존 정책'에 대한 확고한 지지를 표명했다.바트체첵 몽골 외교부 장관은 몽골의 비핵무기지대, '제3의 이웃' 등의 정책과 한국정부의 '한반도 평화공존 정책' 간에 많은 접점이 있다고 평가하면서, 한반도·동북아 평화공존을 위해 협력하겠다는 의지를 밝혔다.정 장관은 후렐수흐 대통령 예방과 바트체첵 장관을 면담하면서 "남북 모두와 우호협력관계를 발전시켜온 몽골은 한반도·동북아 평화공존을 위한 최적의 파트너"라고 평가했다. 또 몽골이 울란바타르 대화 등에 북한이 참여하도록 지속적으로 독려해 줄 것을 요청하였으며, 앞으로 형제애를 바탕으로 남·북·몽 3자 협력방안을 함께 모색해 나가자고 했다.양 측은 상호 방문 편의 증진, 희토류 탐사·개발, 보건의료 분야 협력 확대, 몽골 여성정치 참여 증진을 위한 공적 개발 원조 등 양국 간 현안에서도 의견을 교환했다.바트체첵 외교부 장관은 이재명 대통령이 외국인 노동자에 대한 비인도적 가혹 행위에 대해 강하게 질책하며 재발방지를 지시한 영상을 유튜브 등을 통해 접한 몽골 국민들이 감동을 받았다면서 감사를 표했다.또한 후렐수흐 대통령과 바트체첵 장관은 한국과 몽골 간 인적 교류가 연간 30만 명을 넘어선 점을 언급하며, 우리 국민의 몽골 방문은 무비자로 이뤄지는 반면 몽골 국민의 한국 방문에는 엄격한 비자 절차가 적용되는 것에 대한 개선 방안 마련을 요청했다.정부는 이번 정 장관의 몽골 방문을 통해 한반도 평화공존 정책에 대한 국제사회의 인식을 제고하였으며, 이를 바탕으로 몽골 등 국제사회와 한반도 평화 증진을 위한 실질적인 협력방안을 발전시켜 나갈 것이라고 밝혔다.