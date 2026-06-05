이 대통령 "일회용품 사용 줄이기 등 함께 해 주세요"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 5일 제31회 환경의 날을 맞아 "지속가능한 대한민국을 위해 일상 속 기후행동에 함께 해 주시길 부탁드린다"고 했다. 2026.6.5 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 5일 제31회 환경의 날을 맞아 "지속가능한 대한민국을 위해 일상 속 기후행동에 함께 해 주시길 부탁드린다"고 했다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "환경의 날을 맞아 '대한민국 기후행동 출범식'이 열린다. 종교계와 산업계, 시민사회와 정부가 한 자리에 모여 기후위기 대응을 위한 실천을 다짐하는 뜻 깊은 자리"라며 이같이 당부했다.이 대통령은 "일회용품 사용 줄이기, 안 쓰는 전등 끄기, 가까운 거리는 걸어 다니거나 대중교통 이용하기, 장바구니 사용하기와 같은 사소해 보이는 실천도 함께 하면 미래를 바꾸는 강력한 힘이 된다"며 "정부 역시 최선을 다해 국민 여러분께서 체감하실 수 있는 실질적 변화를 만들어 가겠다"고 알렸다.한편 이 대통령은 또 다른 엑스 글을 통해서는 정부 출범 1년을 맞아 보이스피싱과 초국가범죄 대응 등을 중심으로 한 치안 성과를 공개한 경찰을 칭찬해 달라고도 요청했다."보이스피싱 피해는 절반 가까이 감소했고 동남아 지역 범죄 조직 검거와 해외 도피사범 송환도 큰 폭으로 늘었다"는 보도를 공유한 이 대통령은 "공무원들이 열심히 일하면 국민이 행복해 진다"라며 "열일(열심히 일)하는 공직자들에게 감사드립니다. 여러분도 칭찬해 주세요"라고 밝혔다.