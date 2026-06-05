기분까지 좌우하는 '근육'... 정말 쉬운 근력운동 몇 가지

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

근육이라고 하면 많은 분들이 먼저 팔뚝이나 복근을 떠올립니다. 그래서 근력운동도 젊은 사람들이 몸매를 만들기 위해 하는 것이라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 근육은 단순히 보기 좋은 장식품이 아닙니다.근육은 우리가 먹은 음식을 에너지로 바꾸고, 혈당을 조절하며, 나이가 들어서도 내 발로 걷고 의자에서 일어나게 해주는 가장 현실적인 건강 자산입니다. 우리가 밥, 빵, 과일, 고기, 생선, 달걀, 두부 같은 음식을 먹으면 몸은 그 안의 영양소를 잘게 쪼개 사용합니다. 탄수화물은 주로 포도당으로 바뀌어 몸이 움직일 때 쓰는 연료가 되고, 단백질은 아미노산으로 바뀌어 근육과 피부, 효소, 면역물질을 만드는 재료가 됩니다. 지방은 오래 쓰는 에너지원이면서 세포막과 호르몬 균형을 돕고, 비타민과 미네랄은 이 모든 과정이 잘 돌아가도록 돕는 작은 조력자 역할을 합니다.그러니까 근육을 잘 만든다는 것은 단백질만 많이 먹는 일이 아닙니다. 몸이 움직일 연료, 근육을 고칠 재료, 회복을 돕는 여러 영양소가 함께 들어와야 합니다. 식사 후 혈당이 올라가면 우리 몸은 인슐린이라는 호르몬을 분비합니다. 인슐린은 혈액 속 포도당을 필요한 곳으로 보내는 열쇠 같은 역할을 합니다.이때 포도당을 많이 받아주는 대표적인 장소가 간과 근육입니다. 간은 남는 포도당을 저장해 두었다가 공복 때 다시 혈액으로 내보내 혈당을 일정하게 유지합니다. 반면 근육은 포도당을 글리코겐이라는 형태로 저장해 두었다가 걷고, 계단을 오르고, 물건을 들고, 몸을 움직일 때 필요한 힘으로 사용합니다.간이 온몸을 위한 중앙 창고라면, 근육은 움직임을 위한 현장 연료 창고입니다. 그래서 근육량이 충분하고 근육이 잘 움직이면 식사 후 올라간 혈당을 근육이 잘 받아들입니다. 반대로 근육량이 줄고 근육을 잘 쓰지 않으면 혈당을 넣어둘 공간이 작아집니다. 창고가 넓으면 쌀자루를 차곡차곡 보관할 수 있지만, 창고가 작으면 마당에 쌀자루가 넘치는 것과 비슷합니다. 우리 몸에서도 근육이라는 창고가 부족하면 혈당이 혈액 속에 오래 머물고, 이런 상태가 반복되면 인슐린 저항성, 당뇨병, 이상지질혈증, 심혈관 질환의 위험이 높아질 수 있습니다. 그래서 근력운동은 단순히 근육을 크게 만드는 운동이 아니라 혈당 창고를 넓히고 튼튼하게 만드는 일입니다.그렇다고 꼭 헬스장에 가서 무거운 기구를 들어야 하는 것은 아닙니다. 특히 나이가 있는 분들에게 스쿼트, 팔굽혀펴기, 덤벨 운동이라는 말은 부담스럽게 들릴 수 있습니다. 하지만 근력운동은 거창한 운동이 아닙니다. 의자에서 천천히 앉았다 일어서기, 벽을 짚고 몸을 살짝 기울였다가 밀어내기, 난간을 잡고 계단 한 층 천천히 오르기, 싱크대를 잡고 발뒤꿈치 들기, 생수병을 들고 팔을 천천히 굽혔다 펴기 같은 동작도 훌륭한 근력운동입니다. 근육을 쓰면 혈액 속 포도당이 근육 안으로 더 잘 들어갑니다. 근육은 이 포도당을 지금 움직이는 데 필요한 힘으로 사용하거나, 당장 쓰지 않을 때는 비상 연료로 저장해 둡니다.그래서 식사 후 가볍게 걷거나, 의자에서 몇 번 천천히 일어나거나, 계단을 조금 오르는 작은 행동도 혈당 관리에 도움이 될 수 있습니다. 그렇다면 근육은 어떻게 만들어질까요? 어렵게 생각할 필요는 없습니다. 근육은 우리 몸 안의 작은 공사장입니다. 운동은 공사 명령서이고, 단백질은 벽돌입니다. 밥, 고구마, 바나나처럼 탄수화물이 주된 에너지원인 음식은 공사장을 돌리는 연료입니다. 적정량의 지방은 세포막과 호르몬 균형, 염증 조절을 도와 몸이 회복될 수 있는 바탕을 만들어 주고, 비타민과 미네랄은 이 공사가 순조롭게 진행되도록 돕습니다. 그리고 잠과 휴식은 실제 공사가 이루어지는 시간입니다.운동을 하면 근섬유에 미세한 손상이 생기기도 합니다. 그래서 흔히 "근육이 찢어졌다가 회복되면서 커진다"고 말하지만, 근육은 단순히 찢어져서 커지는 것이 아닙니다. 강한 자극을 받은 근육이 "다음에도 이 힘을 쓰려면 더 튼튼해져야겠다"는 성장 신호를 켜고, 단백질 합성을 늘려 근섬유를 더 굵고 튼튼하게 만드는 것입니다. 그래서 근육통이 꼭 있어야 근육이 자라는 것은 아닙니다. 오히려 나이가 있는 분들은 "아플 만큼 해야 한다"는 생각보다 "내일도 다시 움직일 수 있을 만큼" 하는 것이 더 좋습니다. 식사도 어렵게 생각할 필요가 없습니다. 매 끼니 단백질 반찬을 하나씩 챙긴다고 생각하면 됩니다.아침에는 계란이나 그릭요거트, 점심에는 생선이나 닭고기, 저녁에는 두부나 고기 반찬처럼 하루 동안 단백질 음식을 나누어 먹으면 됩니다. 여기에 채소와 과일, 해조류, 견과류를 곁들이면 비타민과 미네랄까지 자연스럽게 채울 수 있습니다. 밥도 너무 두려워할 필요는 없습니다. 탄수화물을 너무 줄이면 근육 안의 연료가 부족해지고, 몸에 힘이 빨리 빠지고, 움직이기도 싫어집니다.또 에너지가 너무 부족하면 우리 몸은 단백질까지 에너지원으로 쓰려고 합니다. 근육을 만들려고 먹은 단백질이 벽돌로 쓰이기보다 땔감처럼 타버릴 수 있는 것입니다. 물론 가만히 앉아서 단 음식과 과자를 많이 먹는 것은 혈당과 체지방 관리에 불리합니다. 하지만 근육을 쓰는 사람에게 적당한 밥, 고구마, 바나나는 움직일 힘과 회복 재료로 쓰일 수 있습니다. 최근에는 근육을 단순히 움직이는 기관이 아니라 하나의 분비기관처럼 봅니다. 근육이 움직이면 마이오카인이라는 여러 신호물질이 나와 혈액을 타고 온몸으로 이동하며, 염증 조절, 혈당 조절, 지방 대사 등에 관여합니다.근육이 부족하면 몸만 약해지는 것이 아닙니다. 쉽게 피로해지고, 움직이기 싫어지고, 기분도 가라앉기 쉽습니다. 반대로 몸에 힘이 생기면 생활에 리듬이 생기고 마음도 조금씩 따라옵니다. 나이가 들수록 근육은 보기 좋은 몸보다 생활의 힘에 가깝습니다. 근육은 하루아침에 생기지 않지만 몸은 작은 반복을 기억합니다. 오늘 의자에서 다섯 번만 천천히 일어나 보고, 계란 하나를 챙겨 먹고, 조금 더 일찍 잠드는 것만으로도 시작은 충분합니다.근육은 젊음을 뽐내는 장식품이 아닙니다. 근육은 밥을 잘 처리하게 돕는 혈당 창고이고, 몸을 움직이게 하는 엔진이며, 나이 들어서도 내 삶을 내 힘으로 살아가게 해주는 가장 현실적인 건강 자산입니다.