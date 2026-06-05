자책하는 아리셀 유족들... 판결이 피해자에게 남긴 두 번째 상처

2024년 6월 24일 23명이 죽고 9명이 다친 한국사회 최악의 중대재해 아리셀 참사에 대해 지난 4월 22일 항소심 재판부는 형량을 대폭 줄여 경영책임자에게 각각 4년과 7년을 선고했습니다. 유가족 및 대책위는 물론 국민 대다수가 도저히 받아들일 수 없는 결과라며 반발하고 있습니다. 일각에선 한국사회 산재 재판에서 최악의 선례를 남겼다는 평가도 나옵니다. 대법원 선고를 앞두고 유가족 및 대책위가 바라본 2심 선고의 문제점을 다섯 차례에 걸쳐 짚어봅니다.

큰사진보기 ▲아리셀 참사 유가족들의 법률대리를 맡고 있는 신하나 변호사(법무법인 덕수)가 4월 22일 오후 박순관 아리셀 대표의 1심 징역형(15년)을 대폭 감형한 항소심 선고(징역 4년)에 "중대재해처벌법을 사실상 위헌이라고 판단한 것"이라고 비판했다. ⓒ 전선정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아리셀 유가족들, 국민의힘 우재준 의원 사과 및 사퇴 촉구아리셀 유가족들과 아리셀대책위 및 가족협의회가 2025년 10월 17일 오전 서울 영등포구 국민의힘 당사 앞에서 긴급 기자회견을 열어 "국민의힘 우재준 의원이 국감에서 막말을 하며 아리셀 참사 23명의 노동자를 두 번 죽였다"며 즉각 사과와 사퇴를 촉구했다. 기자회견 뒤 항의서한을 전달하기 위해 당사 안으로 들어가려는 유가족들과 경비를 서며 이를 막는 경찰이 실랑이를 벌이고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 아리셀 중대재해 참사 법률지원단 단장입니다.