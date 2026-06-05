"옥상에 웬 푸른 물고기가?" 기후위기 메시지를 전하는 색다른 방식

"원래 이곳저곳 녹슬어있고 지저분한 회색 바닥이었는데, 페인트 작업 이후 미관상 좋아졌을 뿐만 아니라 분위기가 완전히 바뀌었어요. 주민들과 키움센터 아이들이 찾아올 때면 항상 그림에 관한 얘기가 오가요."

큰사진보기 ▲반포종합사회복지관 옥상기자(오른쪽)가 옥상에 대한 설명을 듣고 있다 ⓒ 김원지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김원지 대표복지관 옥상을 방문해 인터뷰를 진행했다 ⓒ 이민오 관련사진보기

- 차열페인트의 구체적인 효과와 단점은 무엇인가요?

-효과를 높이려면 흰색을 써야 한다고 하셨는데, 그림은 차열페인트를 쓴 게 아닌가요?

-그럼 온도를 낮추는 측면에선 그림의 특별한 역할이 있는 건 아니네요?

큰사진보기 ▲첫 시공, 페인트 시공법에 대한 설명을 듣고 있다 ⓒ 환생사 관련사진보기

큰사진보기 ▲뙤약볕 아래서 진행하는 밑그림과 색칠 작업 ⓒ 환생사 관련사진보기

- 수많은 소재 중에서 왜 바다 콘셉트로 공간을 꾸미셨나요?

- 시공마다 자원봉사자를 모았다고 들었는데 어려움은 없으셨나요?

큰사진보기 ▲휴대폰 전등을 비춰 야간작업을 이어간다 ⓒ 환생사 관련사진보기

- 옥상이라는 공간 특성상, 우여곡절도 많으셨을 것 같아요.

- 이번 프로젝트를 성공적으로 마친 소감 한 말씀 부탁드려요.

큰사진보기 ▲단체사진 ⓒ 환생사 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

지난 1일, 본격적인 더위가 시작된 가운데 옥상 문을 열자, 흰 바닥 위로 푸른 물고기 무늬가 줄지어 있어 싱그러운 풍경이 펼쳐진다.반포종합사회복지관의 유진 사회복지사는 몇 년 전 ESG 경영의 일환으로 복지관 옥상에 주민들과 아이들이 가꿀 수 있는 텃밭을 놓았고, 지난달 15일 1년간의 '차열페인트 바닥화(Floor Art)' 사회공헌 활동도 마무리됐다고 설명했다.차열페인트는 태양광 반사율이 높은 특수 성분을 배합해 만든 기능성 페인트다. 주로 건물 옥상과 외벽, 도로에 칠해 냉방비를 줄이고 도시열섬현상(도시 중심부 기온이 교외 지역보다 높아지는 현상)을 완화한다. 최근 서울시가 13억 원의 예산을 투입해 축구장 4배 면적의 폭염 취약 지역에 시공을 지원하는 등 공공 차원에서도 주목받고 있다.일반적인 페인트 시공은 단색의 밋밋한 이미지가 떠오르기 마련이다. 하지만 이번 바닥화 프로젝트를 추진한 '환경을 생각하는 사람들(환생사)' 김원지 공동대표는 하얀 페인트 위에 예술을 더해 기후위기에 대한 관심을 효과적으로 끌고자 했다. '설명보다 강한 한 장면'이라는 이색적인 슬로건 아래서, 작년 5월부터 100평 규모의 옥상에서 펼쳐진 여정을 들어봤다."태양열을 반사해 한여름 옥상 표면 온도는 8℃에서 최대 30℃ 이상, 실내 온도는 1.5℃에서 5℃까지 낮춰줍니다. 그만큼 에어컨 설정 온도를 높일 수 있어 전체적인 전력 소비를 줄이는 셈이죠.다만 빛을 강하게 반사하도록 설계되었고, 효과를 높이기 위해 주로 흰색 계열을 쓰다 보니 눈부심을 유발하는 단점이 있어요. 또 먼지가 쌓이고 페인트가 마모되면 열을 튕겨내는 성능이 점차 떨어져서 주기적인 세척과 보수 작업이 필요해요.""네, 그림은 일반 컬러 페인트예요.""맞아요. 사실 차열 작업은 밑바닥 시공만 하면 끝이에요. 하지만 거기서 끝났다면 '페인트칠 새로 하네' 정도의 관심만 받았을 겁니다. 반면, 하얀 바닥 위에 그려진 그림을 보는 순간 사람들은 '저 그림은 뭐지?' 하며 호기심을 갖게 돼요.실제로 작업하는 동안 복지관에 방문한 주민들이 '무슨 작업을 하는 거냐'며 먼저 관심을 보여주셨어요. 그때마다, 단순히 공간을 꾸미는 게 아니라, 건물 온도를 낮추는 작업임을 설명해 드렸죠. 그럼 다들 귀 기울여 들어주셨어요. 그림이 기후위기 대응 방안을 보다 자연스레 나눌 수 있는 공간을 마련해 준 셈이죠."김원지 대표는 기후위기라는 무거운 주제에 사람들이 더 쉽게 접근할 수 있도록 '바닥화' 아이디어를 냈다. 그는 차열페인트를 칠해 온도를 낮추는 데 그치지 않고, 예술을 가미해 일상 공간을 기후 메시지가 자연스럽게 오고 가는 장소로 바꾸고자 했다. 이를 통해 기후위기 대응에 대한 막연한 부담감을 덜어주고, 일상 속 작은 실천과 행동을 만들어 나가는 것이 해당 프로젝트의 본질이다."바다가 주는 시원함이 옥상 공간과 잘 어울리기도 하고, 텃밭을 가꾸는 주민들과 아이들의 눈부심을 덜어주기에도 푸른색 계열의 바다 콘셉트가 최적의 선택이었어요.""전문가를 섭외했다면 시공 작업은 훨씬 빠르고 완벽하게 마무리됐을 거예요. 하지만 일반 시민도 기후위기 대응 현장을 눈으로 보고 몸소 체험할 기회를 만들고 싶었어요. 그래서 환경단체뿐만 아니라 일반 시민 대상으로도 자원봉사 모집 홍보를 했어요.그 결과 감사하게도 6차례 진행된 시공 동안 누적 100명 이상의 도시민이 직간접적으로 도움을 주었어요. 우리 다 함께 기후행동을 실천했다는 것에 의의가 있었지요.""페인트가 잘 마르려면 어쩔 수 없이 여름에 작업해야 해요. 지난해 8월 역대급 폭염에 페인트가 통 안에서 30분 만에 다 굳어버려 힘들게 모였는데 허탕 친 적이 있어요. 또 직장인 자원봉사자가 많다 보니 저녁에 모이는 날도 있었어요. 완전히 어두워지기 전 작업을 끝내지 못해 스마트폰으로 바닥을 비춰주며 붓질을 이어가는 재밌는 장면이 나오기도 했죠.""사실 별다른 주목을 받기 힘든 페인트 시공임에도 생각보다 많은 분의 관심을 받았어요. 앞으로도 기후라는 키워드가 환경단체나 전문가의 입에서만 오르내리지 않도록, 도시민의 시선을 사로잡는 전략을 발굴해 나가겠습니다."매년 6월 5일 세계 환경의 날이 되면 거리에는 플로깅(달리면서 쓰레기를 줍는 환경보호 운동) 행사가 펼쳐지고, 콘퍼런스 홀에선 기후 관련 데이터 보고서가 쏟아진다. 곳곳에서 다양한 방식으로 기후행동 촉구가 이어지는 가운데, 서울 한복판 옥상의 물고기는 조금 다른 형태로 사람들을 설득하고 있었다.