젠슨 황, 내일 오후 1시 김포공항 도착... 입국 소감 밝힌다

큰사진보기 ▲최태원 SK그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 CEO가 2일 대만 타이베이에서 개막한 '컴퓨텍스 2026'에 참석, SK하이닉스 전시 부스를 둘러보고 있다. 2026.6.2 [SK하이닉스 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 한상용 오지은 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 오후 한국을 찾는다.엔비디아 관계자는 4일 연합뉴스와 통화에서 "황 CEO가 내일(5일) 오후 1시께 김포공항을 통해 입국한다"고 밝혔다.황 CEO는 공항 터미널 바깥에서 간단히 입국 소감도 전할 예정이라고 이 관계자는 전했다.황 CEO의 방한은 지난해 10월 말 이후 약 7개월 만이다.황 CEO는 공항을 떠난 뒤에는 서울 시내 핫플레이스로 이동해 국내 주요 기업인들과 격의 없이 삼겹살에 소주를 곁들인 이른바 '삼소 회동'을 할 것으로 알려졌다.최태원 SK그룹 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 이번 회동에 참석할 예정이다.회동 장소로는 한때 성수동이 유력하게 거론됐으나 안전 문제와 공항과의 거리를 고려해 홍대입구나 을지로 음식점으로 변경될 가능성도 있는 것으로 전해졌다.황 CEO의 방한은 최근 AI 반도체와 피지컬 AI, 로봇, 클라우드 인프라 분야에서 국내 기업들과의 협력 논의가 확대되는 가운데 이뤄졌다.황 CEO는 방한 기간 국내 주요 기업인은 물론 스타트업들과 만나 반도체와 AI, 로보틱스 협력 방안을 논의할 것으로 전망된다.업계에서는 황 CEO가 이번 방한을 계기로 삼성전자, SK그룹, 현대차그룹, LG그룹, 네이버 등 국내 주요 파트너들과 접점을 넓힐 가능성에 주목하고 있다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>