제주 화산석이 떠오르는 건물에서 만난 '자부심'

큰사진보기 ▲제주세계자연유산센터건물 뒷편 거문오름으로 오르는 길에서 돌아본 건물입니다. 주변 어디로도 튀지 않는 자연스러움이 있어요 ⓒ 전명원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제주 세계자연유산센터오름을 형상화한 건물이라고 합니다. ⓒ 전명원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

우리나라엔 이미 유네스코 세계자연유산이 여럿이다. 특히 제주에도 찾아볼 만한 곳이 많다. 나는 국가문화유산 스탬프 투어를 하고 있는데, 제주의 몇 곳을 여태 완주하지 못하고 있었던 터라 이참에 배에 차를 싣고 제주로 떠났다.여름으로 성큼 다가선 6월의 둘째날이었다. 첫 목적지는 바로 거문오름이었고, 그 거문오름을 배경으로 선 제주 세계자연유산센터였다. 제주 세계자연유산센터는 제주특별자치도 제주시 조천읍 선교로 569-36에 있다. 내비게이션에 거문오름으로 검색하니 더 쉽게 찾을 수 있었다. 센터 바로 뒤가 거문오름었다. 성인의 경우 입장료가 3000원이지만 '나우다 앱'을 미리 설치하고 가면 큐알코드를 이용해 무료로 입장할 수 있었다.건물은 독특했다. 제주의 화산석을 떠올리게 하는 잿빛의 건물은 낮고 넓게 펼쳐져 있었다. 한눈에 봐도 주변 오름의 경관을 해치지 않고 부드럽게 풍경이 이어지게 하려는 것이었구나 짐작할 수 있었다.내부엔 다양한 전시물들이 시선을 잡았다. 특히 한라산 천연보호구역, 거문오름 용암동굴계, 성산일출봉에 대한 영상과 실물이 전시되어 있었고, 큐알 코드를 활용해 체험이 가능한 코너가 있어 어른도 아이도 재미를 느낄 만한 구성이었다. 특별한 생각 없이 그저 재미있고 다양한 전시물들을 한참 보다가 밖으로 나왔다. 그러다가 우연히 직원 분의 설명을 듣고 나서야 왜 건물 입구부터 마치 지하로 들어가는 듯한 배치로 되어있는지, 왜 가운데가 비어있는 모양새의 건축물이 된 건지, 내부로 들어가면 전시실은 왜 동굴로 구성되어 있었는지 알게 되었다.그분이 설명해 주시길, 이 제주 자연 유산 센터는 오름을 형상화한 건물이라고 했다. 그러니까 건물은 오름, 내부의 동굴 모형은 바로 거문오름 용암동굴을 형상화해서 구상한 것이었다. 설명을 듣고 보니 자연유산센터가 달리 보였다. 제주 자연 유산센터가 개관한 것은 2012년 9월 4일의 일이었다. 그동안 제주를 찾은 것이 여러 번인데 이제야 알다니. 안내소에 계신 직원 분들은 거문오름, 특히 세계자연유산센터에 대한 자부심이 가득해 보였다.건물 뒤로 나가 거문오름으로 오르는 입구까지 가며 제주의 흙을 밝고 거문오름을 한동안 바라보다 돌아왔다. 제주를 지키는 사람들. 제주의 오름을, 제주의 세계자연유산을 돌보는 사람들이 있다. 내가 그간 있는지도 몰랐던 세계자연유산센터를 만들고 지키며 가꿔온 사람들이 있었다. 아름다운 제주의 자연은 선물이다. 또한 돌보고 가꾸고 보존하는 사람들 덕에 그 선물은 더욱 빛이 난다.가치를 몰라보는 이들에게 그 가치를 알려주고, 의미를 모르는 사람들에게 의미를 설명한다. 국가 문화유산의 스탬프 하나를 찍는 일에 앞서 우리 것, 우리 자연, 우리 문화를 한 번쯤 더 생각해 봐야겠다는 다짐을 해본 하루였다.