민형배, 인수위 구성…위원장 정은승 전 삼성전자 사장

큰사진보기 ▲정은승 전남광주통합특별시 전남광주대전환기획위원장(전 삼성전자 사장). ⓒ 독자 제공 관련사진보기

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민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 4일 통합특별시 시정 운영 청사진을 제시할 '전남광주대전환기획위원회'의 구성안을 발표했다.인수위원회 성격의 대전환기획위원회는 ▲기획위원회 ▲시민주권위원회 ▲산업경제위원회 ▲과학기술위원회 ▲도시공간위원회 ▲문화관광위원회 ▲보건복지위원회 등 7개 위원회, 총 20명의 전문가로 구성된다.위원장은 정은승 전 삼성전자 사장이 맡는다. 정 위원장은 반도체와 첨단산업 분야에서 오랜 경험을 쌓은 전문가로, 통합특별시의 미래 성장전략 수립을 총괄한다.부위원장에는 백승주 순천대학교 석좌교수가 임명됐다. 백 부위원장은 기획재정부 기획조정실장 등을 역임한 재정·행정 전문가로, 통합특별시의 조직과 행정체계 정비를 지원한다.사무실은 전남 나주 빛가람혁신도시에 둔다.7월 20일까지 통합특별시 출범 초기 시정 운영 방향과 핵심 공약 실행 계획을 마련한다.민 당선인은 "전남광주 통합은 압도적으로 성장해 더 크고 힘 있는 미래로 나아가는 위대한 도약의 시작"이라며 "이 절호의 기회를 반드시 성공으로 만들기 위해 통합특별시 백년대계를 가장 확실하게 설계할 수 있는 최고 전문가들을 모셨다"고 말했다.한편 민 당선인은 당선 후 첫 공식 일정으로 전남 나주 빛가람동 한국에너지공과대학교(KENTECH·켄텍)에서 열린 대한민국 에너지수도&글로벌 기업유치 정책간담회에 참석했다.