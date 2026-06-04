실손 폭탄 '도수치료' 제한된다... 회당 4만원대, 연 15회까지

큰사진보기 ▲이형훈 보건복지부 2차관이 4일 열린 제10자 건강보험정책심의위원회(건정심)에서발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이형훈 보건복지부 2차관이 4일 열린 제10자 건강보험정책심의위원회(건정심)에서발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

대표적인 비급여 진료 항목으로 꼽혀온 '도수치료'에 사실상 가격 상한선과 이용 기준이 설정됐다. 앞으로 도수치료는 회당 4만3850원의 관리급여 수가가 적용되고, 원칙적으로 주 2회, 연간 15회까지만 인정된다. 다만 수술이나 골절 후 관절 구축·강직 등 의학적 필요성이 뚜렷한 경우에는 연간 최대 24회까지 받을 수 있다.보건복지부는 4일 오후 열린 제10차 건강보험정책심의위원회(건정심)에서 '도수치료 관리급여 수가 및 급여기준안'을 의결했다. 이번 조치는 정부가 추진하는 비급여 관리 강화 정책의 첫 사례다.그동안 도수치료는 의료기관마다 가격 차이가 크고, 일부 효과는 인정되지만 선택적·보조적 치료 성격이 강해 과잉진료 논란이 끊이지 않았다. 환자들이 수십만 원에서 많게는 수백만 원의 비용을 부담하는 사례도 적지 않았다. 이에 정부는 이런 문제를 해결하기 위해 도수치료를 '관리급여' 대상으로 지정하고, 적정 가격과 진료기준을 마련한 것이다.건정심이 확정한 수가를 보면, 환자 본인부담률은 95%가 적용된다. 수가 자체는 4만3850원으로 책정됐다. 동네 의원부터 대형 종합병원까지 모든 의료기관 종류와 관계없이 동일하게 적용된다.진료기준도 대폭 강화됐다. 도수치료는 원칙적으로 '주 2회 이내, 연간 15회'를 초과해 받을 수 없다. 다만 수술이나 골절 등으로 뚜렷한 관절 구축(굳어짐)이나 강직 소견이 있어 의사가 의학적으로 필요하다고 판단한 경우에 한해서만 15회를 포함해 연간 최대 24회까지 예외적으로 인정된다.또한 치료 효과 평가와 진료기록 작성이 의무화되고, 기본 물리치료나 단순 재활치료를 우선 시행하도록 했다. 다른 유사 치료와의 동시 산정도 제한된다.정부는 이번 도수치료 관리급여 도입을 시작으로 3년마다 주기적인 재평가를 거쳐 급여 유형 전환 여부 등을 검토할 방침이다.보건복지부는 "관리급여는 일부 비급여 항목의 과잉 진료 문제를 해소하고, 의료적 필요도에 기반한 적정진료가 이루어지도록 유도하기 위한 것"이라며 "도수치료를 시작으로 비급여 적정 관리체계를 단계적으로 강화go 국민 의료비 부담 최소화에 노력하겠다"고 밝혔다.이날 건정심에서는 현재 질환별로 운영 중인 재택의료 시범사업도 통합하기로 했다. 먼저 1형 당뇨, 가정용 인공호흡기, 심장질환, 결핵, 암(장루·요루), 재활환자 등 7개 사업을 '질환별 재택관리 시범사업'으로 묶고 교육·상담 횟수를 확대한다. 기기 삽입 심장질환자 대상에 이식형 좌심실보조장치(LVAD) 환자도 새롭게 포함된다. 복지부는 향후 비대면진료 제도화와 연계해 본사업 전환도 검토할 계획이다.'아프면 쉴 권리'를 보장하기 위해 2022년 7월부터 8개 시군구에서 시행 중인 상병수당 시범사업 성과평가 결과도 보고됐다. 상병수당은 업무와 무관한 질병이나 부상으로 일을 하지 못하는 노동자에게 소득을 보전해주는 제도다.평가 결과 수급자들은 소득 감소와 의료비 부담에 대한 불안이 줄었고, 제때 치료를 받는 비율은 높아졌다. 특히 유급병가 제도가 취약한 30인 미만 사업장 노동자에게서 효과가 두드러진 것으로 나타났다. 복지부는 노동계·경영계·의료계 의견수렴을 거쳐 상병수당 본사업 추진 방안을 마련할 예정이다.의과 공중보건의사(공보의) 감소에 대응하기 위한 '농어촌 보건진료 수가 시범사업'도 추진된다. 통합형 보건지소에서 보건진료 전담공무원이 제공하는 진료에는 방문당 3980원 수준의 수가가 적용된다. 의사와 비대면 협진을 실시할 경우에는 의료기관에 1만7500원~2만1440원의 자문료가 지급된다.한편 복지부는 "이번 시범사업을 통해 의료취약지 주민의 의료서비스 이용에 차질이 없도록 하겠다"면서 "중장기적으로는 '어디에 살더라도 곁에 있는 기본의료' 구현을 목표로 지역보건의료체계를 재설계하는 구조적 해결책도 함께 추진해 나가겠다"고 전했다.