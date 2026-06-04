하루에 서너 번은 '고요' 속으로... 다정한 약속을 나눈 날

파주 '시니어 공간 나날 책방' 대표입니다. 한 달에 한번 책방에서 연 북토크 이야기를 씁니다.

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 열림원 관련사진보기

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나의 문학은 가족의 해체에서 출발하였다

나의 문학은 가난에서 싹이 텄다

나의 문학은 좌절에서 시작하였다

나의 문학은 억압에서 벗어나기 위해 꿈틀거렸다

나의 문학은 상실에서 비롯되었다

나의 문학은 버림받음에서 지속되었다

나의 문학은 아프고 병든 자리에서 다시 시작되었다



외로움과 가난과 좌절과 억압과 상싱과 아픔이 없었다면 나의 문학도 없었을 것이다

나는 이제 그것들에 감사한다

하나하나가 축복이었다

좌절과 상실과 고통과 시련이 없었다면

나는 문학을 하지 않았을 것이다

부족하고 보잘 것 없는 내 시에 절한다

절뚝거리며 나를 따라온 시가 있어

나도 여기까지 왔다



- 시선집 "담쟁이" 서문 중에서

여우비

- 도종환



구름이 밀려가듯 뭉게뭉게 몸을 부비고

바람이 나뭇잎을 건드리듯 가만가만 살을 쓰다듬고

풀잎처럼 서로 닿으며 쓸리며 쓰러지고

뿌리들이 흙 속에서 다리를 뻗듯 몸에 스미다가

혼곤한 침묵 중에 깜박 선잠에 들었는데

눈을 떠보니 빗소리는 살며시 몸을 빠져나가고

풀밭에는 비 다녀가신 흔적만 촉촉이 남아있고

나무는 돌아앉아 한 손으로 젖은 머리칼을 털고 있다

큰사진보기 ▲도종환시인북토크후단체사진단체사진 ⓒ 오승훈 관련사진보기

지난 5월 30일 토요일, 초록이 무성한 날 '파주 시니어공간 나날 책방'에서 <접시꽃 당신>, <담쟁이>, <흔들리며 피는 꽃> 등으로 잘 알려진 도종환 시인의 북토크가 있었다. 과천, 성남, 서울, 김포 등지에서 시인을 만나기 위해 많은 독자들과 제자들이 책방을 찾아주었다.살다 보면 어느 날 문득 마주친 시 한 구절이 가슴을 '쿵' 하고 내리치며 삶을 흔들어 깨우는 경이로운 순간들이 있다. 나에게도 그런 인생의 시와 순간들이 있다. 김남주와 박노해, 도종환과 신동엽 등의 시가 그러하다. 굽이굽이 인생의 어느 시점, 우연히 찾아온 시 한 줄이 거대한 해일이 되어 우리의 삶의 궤적을 바꿔 놓는 순간을 경험한 이가 어디 나 뿐이겠는가? 각박한 세상의 문법에 길들여지지 않고 자신만의 품위를 지키며 살기 위해 애쓰다, 우연히 펼친 책장 속에서 혹은 길가의 글귀에서 가슴을 치는 시 한 구절을 만났던 각자의 순간들을 말이다.이날 오후 만난 도종환 시인의 나지막한 고백이 그러했다. "시가 내게 어떻게 왔는가?"라는 화두와 함께 담담하게 이어가는 시인의 어린 시절과 그 서사들을 들으며 나도 모르게 나의 힘겨웠던 어린 시절을 아프게 떠올렸다. 시인의 가난과 나의 가난이 시공간을 넘어 맞닿은 느낌이라고 해야 할까. 시인이 풀어내는 굴곡진 삶의 서사는 나의 오래된 상처를 건드리며 가슴을 저며 왔다. 시인은 가난과 절망과 좌절을 시로 승화 시켰다.돌이켜보면 가난은 늘 숨 막혔고 좌절과 고통으로 이어졌다. 상실과 아픔은 어린 나를 늘 움츠러들게 했다. 때론 "왜 나에게만 이런 시련이 주어지는 것일까?" 눈물로 원망하던 숱한 시간들이 있었다. 그래서 우여곡절 끝에 교사가 되었을 때 아이들의 거친 반항 뒤에 숨겨진 상처가 먼저 보였다. 저마다의 고통과 이유로 세상의 문을 닫고 방황하는 아이들이 먼저 가슴에 들어와 함께 울었다. 시인의 말처럼 만약 나에게 그런 고통과 상처와 아픈 기억들이 없었다면 내게 온 아이들의 그늘을 쉽게 알아채지 못했을지도 모른다.시인의 문학이 상실과 아픔 등에서 비롯되었다면, 나의 교사로서의 소명 의식은 아이들이 지닌 각자의 다양한 서사와 아픔을 누구보다 빨리 알아채는 연민과 눈물에서 시작되었다. 그 날 시인의 진솔한 고백에서 시작된 파도가 누군가에게는 청춘을 회고하는 서정의 빛깔로 피어나고, 또 어떤 이에게는 묵묵히 견뎌내고 있는 현실을 지혜롭게 이겨낼 위로가 되며, 마침내 서로를 지극히 귀하게 여기고 사랑하게 만드는 마법 같은 시간이 되었기를 기대해본다. 시인에게 시가 어떻게 왔는지 알 수 있는 글을 함께 나누며 잠시 고요 속으로 걸어가 본다. 이 글귀 속에 시인의 인생이 가득 담겨있기 때문이다.시인이 말하는 고요는 단순히 소음 없는 침묵의 상태가 아니다. 그것은 치열하게 싸우고, 깊게 상처 받고 견뎌본 사람만이 마주할 수 있는 회복과 평화의 영토이기도 하다. 시인의 시 "고요로 가야겠다"를 온전히 이해하려면 시인이 치열하게 거쳐온 삶의 궤적과 그가 말하는 고요의 진짜 의미를 들여다 보아야 한다. 시인이 고요의 자리로 돌아와 건네는 한 마디는 그래서 그 자체로 깊은 울림이 있다. "고요로 가야한다"는 시인의 권유는 세상의 소란에 지친 우리 모두를 향한 초대장인지도 모른다. 북토크 마무리 무렵 우리는 단체 사진을 찍으며 하루에도 서너 번 멈추어 서서 고요 속으로 가기로 약속했다.10대 제자부터 황혼으로 물들어가는 어른까지 모두 시인과의 만남이 좋았다고 했다. 나이와 상관없이 저마다의 소란함과 상처를 안고 살아가기에, 시인이 건넨 다정한 위로가 마음 속 깊은 곳을 건드렸기 때문이리라. 각자의 자리에서 느낀 감동의 결은 조금씩 다르지만, 따스한 온기가 넘나드는 값진 시간이었다.한 제자의 어머니께서는 눈가에 촉촉한 이슬이 맺힌 채 "시인의 말에 많은 공감을 한다"고 전했다. 끝으로 교직에서의 마지막 제자였던 한 학생은 "평소에 하기 어려운 좋은 경험을 하게 되어 감사했다"며 북토크에 함께하게 된 기쁨을 전했다. 이 학생에게 잔잔한 감동을 주었다는 시 "여우비"를 함께 나누기 위해 옮겨본다.북토크의 여운을 품고 집에 돌아가 시집을 들추며, 그리고 이 아름다운 시를 발견한 그 순간이야말로 시인이 말한 '시가 제자에게 간 순간'이 아니었을까 생각한다.시인의 "고요로 가야겠다"는 결국 상처 받고 지친 이들이 모여 서로를 보듬는 사랑과 평화로 가는 길이다. 그날 북토크에 모인 독자들은 시인의 깊은 고백을 통해 자신의 내면을 돌아보며 따뜻하고 다정한 위로를 받았으리라. 시인의 조용조용하면서도 다정한 언어들은 우리의 어깨를 다독여주는 듯했다. 시인이 건넨 그 잔잔한 온기와 위로가 한 자락 바람을 타고 고요가 필요한 모든 이들에게 전해지기를 바란다.