선거운동원은 왜 최저임금을 못받을까

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Q. 선거운동원으로 정해진 시간에 출근해서 아침부터 저녁까지 후보자 측의 지시를 받고 선거운동을 했습니다. 그 대가로 수당을 받았는데, 계산해 보니 최저임금보다 적었습니다. 선거운동원도 노동자인데, 왜 최저임금을 받지 못하는 건가요?

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

A. 공직선거에 출마한 후보자나 소속 정당의 지휘⋅감독 아래 선거운동을 하고 그 대가로 수당을 받는 선거운동원이라면, 근로기준법상 노동자에 해당합니다. 따라서 근로기준법, 산업재해보상보험법 등 노동관계법이 적용됩니다.그런데 최저임금법이 정한 최저임금액은 적용되지 않습니다. 공직선거법이 돈을 많이 쓰는 후보가 유리해지는 금권선거를 막기 위해서 선거운동과 관련한 금품 제공을 엄격하게 제한하고 있는데, 선거사무원, 활동보조인 등 선거사무관계자에게 지급할 수 있는 수당의 종류와 금액도 별도로 정하고 있기 때문입니다.대법원은 이러한 공직선거법의 취지를 고려해 선거운동원 수당에는 최저임금법이 적용되지 않는다고 판단했습니다. 근로기준법상 노동자에 해당하는 선거운동원이라도 수당은 공직선거법에 따라 지급해야 한다는 것입니다.민주주의는 수많은 선거운동원의 노동 위에서 작동합니다. 가장 기본적인 노동조건인 최저임금보다 적은 수당을 지급해야만 선거의 공정성이 보장되는 것인지 의문입니다. 선거를 위해 일하는 사람들의 최소한의 노동조건을 보장하면서도 금권선거를 막을 방법은 충분히 찾을 수 있을 것입니다.다음 공직선거에서는 선거운동원들이 최저임금을 보장받으며 일할 수 있도록 공직선거법이 개정되었으면 좋겠습니다.<상담>전화 : 041 557-7235(노무법인 참터 충청지사)메일 : mhcham@hanmail.net