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정치

26.06.04 15:51최종 업데이트 26.06.04 15:51

최재형(보은) 황규철(옥천) 김문근(단양) 정당득표 대비 6~7%P 더 득표

충북 11개 시·군 중 정당득표 민주 7, 국힘 4곳 앞서... 단체장 당선은 민주 6, 국힘 5… 충주, 정당득표 민주 앞서고도 단체장은 낙선

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ⓒ 충북인뉴스

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최재형(국민의힘) 보은군수와 황규철(민주당) 옥천군수 후보, 김문근(국민의힘) 단양군수 당선자가 기초정당비례득표 보다 6~7%P 이상 더 득표해 개인 경쟁력을 증명했다.

이동석(국민의힘) 충주시장 당선자는 정당비례득표에서 4%P 열세를 딛고, 당선의 영예를 안았다.

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3일 치러진 제9회 지방선거에서 충북지역 11개 시·군 정당비례후보 선거에서 민주당은 청주시와 충주시, 제천시와 옥천군, 음성·진천·증평군 등 7곳에서 1위를 기록했다.

국민의힘은 단양군과 영동군, 보은군과 괴산군 등 4곳에서 앞섰다.

반면 자치단체장 선거에선 민주당은 6곳, 국민의힘은 5곳에서 당선자를 배출했다. 충주시의 경우 정당득표에선 민주당이 4%P가량 앞섰지만, 자치단체장 선거에선 국민의힘 이동석 후보가 0.2%P 앞서며 당선의 영예를 안았다.

황규철(민주당) 옥천군수와 김문근(국민의힘) 단양군수 후보는 각각 정당비례득표보다 6%P 이상 더 득표해 개인경쟁력을 증명했다.

최재형(국민의힘) 보은군수 후보는 정당득표(53%)보다 7%P 이상 더 득표했다.

반면 하유정(민주당) 보은군수 후보는 정당득표(47%)보다 7%P 낮게 득표했다.

이범석(국민의힘) 청주시장 후보의 경우 정당득표(43%)보다 3%P 이상 높은 46%를 득표했지만 7%P 차이로 낙선했다.

김명식(민주당) 진천군수 후보의 경우 정당득표(58%)보다 2%P 적게 득표했지만 12%P 차이로 당선의 기쁨을 누렸다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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