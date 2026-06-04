대전시민단체 "한화에어로스페이스 폭발참사 책임자 처벌하라"

큰사진보기 ▲대전지역 시민사회단체들이 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고와 관련, 4일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 정문 앞에서 기자회견을 열고 책임자 처벌과 대전시의 국방산업 확대계획 중단을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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대전지역 시민사회단체들이 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 참사와 관련해 책임자 처벌과 대전시의 국방산업 확대계획 중단을 촉구했다.동네방네기후정의, 대전시민사회단체연대회의, 대전평화와통일을여는사람들, 대전참여자치시민연대 평화연대위원회, 중대재해없는세상만들기대전운동본부는 4일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 정문 앞에서 기자회견을 열고 "8년간 13명이 사망한 한화에어로스페이스 폭발 참사 책임자를 처벌하라"고 요구했다.이들은 기자회견문을 통해 "지난 1일 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장에서 또다시 대형 폭발 사고가 발생해 5명의 노동자가 목숨을 잃고 1명이 중상, 1명이 경상을 입었다"며 "사망자 중 2명은 20대 계약직원으로 파악됐다"고 밝혔다.이어 "비통한 마음으로 참사 희생자들의 명복을 빌며, 유가족분들께 깊은 애도를 전하고 부상자들의 무사 쾌유를 기원한다"고 덧붙였다.이들 단체는 이번 사고가 발생한 56동이 화약 세척공실이라고 설명했다. 기자회견문에 따르면 해당 공간은 고체 추진체 주입 작업에 사용된 배관이나 도구에 묻어 있는 고체연료 찌꺼기를 고압가스 등으로 제거하는 구역이다.이들은 "이번 사고는 추진체를 만드는 과정에서 사용된 설비나 공구들을 세척하는 과정에서 일어났고, 원인은 아직 파악 중"이라며 "화학 세척공실과 이형공실은 고체로켓 추진체 생산의 핵심 구역이자 연료의 높은 점성, 잔류 화약과 세척제 반응, 정전기 발생 등으로 폭발사고 위험이 가장 높은 곳"이라고 지적했다.시민사회단체들은 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 반복돼 왔다는 점을 강하게 비판했다.이들은 "한화에어로스페이스의 사고는 이번이 처음이 아니다"라며 "지난 2018년 5월 고체연료 충전 공정 폭발로 5명이 희생됐고, 불과 9개월 만인 2019년 2월 추진체 이형공정에서 또 폭발이 발생해 3명의 청년노동자가 목숨을 잃었다"고 밝혔다.그러면서 "이번 사고 희생자까지 모두 13명의 목숨이 이곳에서 희생됐다"며 "반복되는 참사는 명백한 인재"라고 주장했다.이들은 과거 사고 원인과 사후 조치도 문제 삼았다. "2018년 사고 당시 작업자는 점성이 높은 고체연료를 빼내기 위해 위험천만하게 나무 막대로 밸브를 타격해야 했고, 2019년에는 수만 볼트의 정전기가 발생하는 화약 취급 공정에 가장 기초적인 정전기 방지 접지시설조차 없었다는 사실이 국과수 조사를 통해 밝혀진 바 있다"고 지적했다.이어 "수백 건의 산업안전보건법 위반이 적발되고 공정안전관리 최하위 등급을 받았음에도 한화는 근본적인 공정 혁신을 외면했다"며 "불과 10개월 전인 2025년 8월에도 동일한 공장 내부에서 설비 화재라는 대형 참사의 전조가 있었지만 기업은 이를 안일하게 넘겼다"고 비판했다.이들은 "위험천만한 화약과 고체 추진제를 다루는 공정이라면 마땅히 안전을 최우선으로 해야 한다"며 "안전 비용 투자 대신 노동자의 맨몸에 위험을 전가하고, 이윤 추구를 위해 노동자를 사지로 내몬 기업의 조직문화가 빚어낸 참극"이라고 주장했다.이들 단체는 정부와 수사당국에 성역 없는 진상조사와 중대재해처벌법 적용을 요구했다.이들은 "사고 수습이 마무리되는 즉시 정부와 수사당국은 성역 없는 철저한 진상조사와 중대재해처벌법 적용에 착수해야 한다"며 "과거처럼 꼬리 자르기식 처벌이나 벌금 몇 푼으로 넘어갈 수 있다는 안일한 사고가 더 큰 희생을 불러온다는 것을 이번 사고가 증명했다"고 밝혔다.이어 "이번 폭발의 물리적 원인뿐 아니라 과거의 시정 명령이 현장에서 실질적으로 이행됐는지, 노동자들이 또다시 납기 압박에 쫓겨 위험한 수동 작업에 내몰리지는 않았는지 구조적 원인을 낱낱이 밝혀야 한다"고 촉구했다.이들은 한화에 대해서도 사고 조사 결과를 투명하게 공개하고 재발 방지를 위한 근본적인 안전대책을 마련하라고 요구했다.대전시를 향해서는 국방산업 확대계획 철회를 촉구했다. 이들 단체는 "참담한 죽음 앞에서 이번 대전시장 허태정 당선인의 공약인 '방산AX클러스터' 조성 등 대전시 방산사업 확산계획을 철회할 것을 요구한다"며 "지금 필요한 것은 근거 없는 장밋빛 방산 공약이 아니라 고위험 시설에 대한 안전통제"라고 밝혔다.또 "시민 거주지와 인접한 곳에 거대한 폭발 에너지를 품은 무기 생산 기지를 무턱대고 키우려는 계획을 철회하라"며 "대전시는 그 안에서 일하는 노동자의 생명과 인근 주민들의 안전, 무기 생산의 윤리적 책임에 대한 성찰부터 해야 한다"고 강조했다.이들은 ▲한화의 사고 조사 결과 투명 공개와 근본 안전대책 마련 ▲관계당국의 사고 원인 및 안전관리 의무 위반 여부 조사와 결과 공개 ▲정부의 중대재해처벌법 엄격 적용과 책임자 처벌 ▲대전시의 국방산업 육성계획 철회와 주민·노동자 안전 책임 등을 요구했다.