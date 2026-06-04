버티는 장동혁, 복당하겠다는 한동훈... 국힘 내전, 이제 시작?

큰사진보기 ▲한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 당선인이 4일 오전 부산 북구 구포시장을 찾아 시민들에게 감사의 인사를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 4일 서울 여의도 국회에서 열린 긴급 의원총회에 불참해 자리가 비어 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서 당선된 한동훈 무소속 당선인이 4일 오후 부산 북구 선거사무실에서 기자회견을 열어 당선 소감과 지방선거 의미에 대해 이야기하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 3일 서울 여의도 중앙당사에 마련된 개표 상황실에서 제9회 전국동시지방선거 및 6.3 국회의원 재보궐선거 방송사 출구조사 결과를 굳은 표정으로 지켜보고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당 대표가 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 패배 이후 "책임을 외면하지 않고 새 길을 찾겠다"라고 입장을 밝혔다. 광역자치단체장 16곳 중 12곳을 더불어민주당에 내주었으나, 경상북도·남도·대구광역시에 이어 서울특별시를 지킨 데 대해 "희망의 불씨를 지켜냈다"라고 자평하는 모습이다.하지만 제명된 한동훈 무소속 후보가 부산광역시 북구갑에서 당선된 후 '복당'을 향한 의지를 밝히고 있고, 당 안팎에서 장 대표 사퇴론도 거세게 불거지고 있다. 장 대표의 이날 입장이 사실상 '사퇴 거부'로 읽히는 만큼, 당분간 보수 정당 내 갈등은 더욱 거세질 전망이다. 선거 패배의 책임 소재와 한동훈 당선자의 복당 여부를 두고 당권파와 친한계의 대립이 다시 시작되는 셈이다.국민의힘 상임선거대책위원장을 맡은 장동혁 대표는 4일 오후 "사랑하는 국민 여러분, 아쉬운 선거 결과이다"라며 "지지해 주신 국민 여러분께, 먼저 송구스럽다는 말씀을 드린다"라고 입장을 밝혔다.이어 "당선되신 모든 분들, 축하드린다. 분투하시고도 안타깝게 패배하신 후보님들, 진심으로 위로의 말씀을 드린다"라며 "모든 상황이 어려웠던 이번 선거였지만, 우리는 희망의 불씨를 지켜냈다"라고 강조했다. "오만하고 무도한 이재명과 민주당에 맞서서, 국민의 삶을 지키고 대한민국을 지키라는 국민의 명령일 것"이라고 의미를 부여한 것이다.그는 "저에게 주어진 막중한 책임을 외면하지 않고, 당원들과 함께 우리가 나아갈 새 길을 찾겠다"라며 "국민 여러분, 함께 싸워 주시라. 당원 동지 여러분, 용기를 잃지 말아 주시라"라고 지지층을 독려했다. "다시 한번 지지를 보내주신 국민 여러분께, 깊이 머리숙여 감사드린다"라며 입장문을 마무리했다.반면, 한동훈 당선인은 이날 본인의 선거사무소에서 기자회견을 열고 "국민께서 대단히 현명하시고 위대하다"라며 "보수 정당을 완전히 버리시지도 않으면서, 보수 재건의 방향성에 공감하는 분들에게 의미 있는 승리를 안겨준 것 같다"라고 평가했다. 오세훈 서울시장 당선자나 경기도 평택시을에 유의동 당선인을 염두에 둔 발언으로 해석된다.그는 "이번 선거를 통해서 보수가 퇴행하는 걱정을 극복해내고, 보수를 재건하라는 국민의 명령 담겨 있었다고 생각한다"라고 목소리를 높였다. 특히 국민의힘으로의 '복당' 필요성을 언급했다. "구체적으로 어떤 계획이 있거나 한 건 아니지만, 그(복당) 약속을 분명히 드렸고, 부당하게 제명된 날 '반드시 돌아간다'고 말씀드렸다"라는 것.이어 "그동안 소원했던 많은 의원들과 덕담을 나누며 통화했는데, 국민의힘 다수 의원들도 보수 재건 방향은 분명히 필요하고, 그 과정에서 제가 제시했던 보수 재건의 명분이나 대의에 공감하는 분들이 굉장히 많다고 느끼고 있다"라며 "이번 선거 민심을 바탕으로 보수가 재건될 것"이라고 자신했다. 당내 정치적 반대파 중에서도 본인에게 우호적인 이들이 늘어나고 있다는 취지이다.또한 "지금 국민의힘을 마치 대표하는 것처럼 보이는 당권파들이 보이는 언행들은 보수 정당이 가져온 품격이나 실력에 맞지 않다"라며 장동혁 지도부를 직격했다. "그런 부분에 대해 이제는 좀 반성하고 방향을 제대로 잡아야 한다"라며 "천년만년 무소속이었으면 이렇게 많이 (지지자가) 모이셨겠느냐?"라고 되묻기도 했다."보수 정치가 최근 상당 기간 정치 세력의 이익을, 정치공학을 먼저 앞장세운 면이 없지 않았다"라며 "이번 선거를 계기로 우리가 왜 정치하는지, 그것에 관한 공감대를 통해서 보수를 재건할 수 있으면 좋겠다. 이 선거를 통해서 드러난 시대 정신"이라고도 강조했다.이날 국회에서 중앙선거관리위원회의 투표 관리 부실 문제를 지적한 '친한계' 배현진 국회의원은 기자들과 만나 "한동훈 전 대표가 의원 신분이 된다. 내일(5일) 본회의에서 선서하고 첫 의원으로 활동을 시작할 것"이라며 "아직 무소속 신분이고, 복당 문제에 대해서는 당이 중의를 모아가는 과정에서 해결돼야 할 문제고 그렇게 되기를 기대한다"라고 에둘러 입장을 밝혔다.함께 있던 박정훈 의원은 "이번 서울시장 선거 승리는 당 지도부가 전혀 관여하지 않은 상태에서 치러진 게 이유라는 분석"이라며 "장동혁 지도부가 어떤 판단할지, 본인도 숙고하리라 본다"라고 꼬집었다. "당이 쇄신하고, 사랑받는 정당으로 다시 태어나기 위해"서라도 "중의를 모아서 국민들 보시기에 합당한 결론을 내기를 기대한다"라는 말이었다.'소장파'로 분류되는 김용태 국회의원은 이날 SNS에 "이번 투표용지 부족 사태가 당 지도부의 선거 패배 책임을 회피하는 썩은 동아줄이 되지 않기를 바란다"라며 "이재명 정권의 오만과 실정이 클수록 이번 지선의 결과는 당 지도부의 리더십 한계를 명확히 보여준다"라고 직격했다.그는 "이번 기회에 선관위를 개혁해야 한다"라면서 "또한 이것을 거대한 부정선거 음모론으로 만들어 결국 자신의 정치적 권력을 연장하고 해법도 없이 국민으로부터 외면받게 하는 낡은 정치는 이제 청산해야 한다"라고 지도부를 비판했다.