김성환 장관 "2040년 석탄발전 전면폐지...탈탄소 전기국가로"

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 4일 오전 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 이재명 정부 출범 1주년을 맞아 정책 간담회를 열고 가지들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

"환경은 규제이고 에너지는 진흥인데 잘 어울리겠느냐는 우려가 있었습니다. 하지만 더 크게 보면 인간이 자연을 파괴하지 않으면서 녹색문명으로 전환해야 합니다. 두 가치는 상충하는 것이 아닙니다."

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큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 4일 오전 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 이재명 정부 출범 1주년을 맞아 정책 간담회를 열고 가지들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

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4일 김성환 기후에너지환경부 장관의 말이다. 그는 이날 오전 서울 종로구에 있는 정부서울청사 별관에서 기자들과 만나 향후 국정 운영의 핵심 과제로 에너지 대전환과 환경·자원순환 체계 혁신을 제시했다.이재명 정부 출범 1년을 맞아 열린 이날 정책간담회에서는 과거의 성과 나열보다는 기후위기 극복과 '탈탄소 전기국가'로의 이행을 위한 향후 구체적인 정책 방향을 제시하는 데 무게가 실렸다.김 장관은 "탄소문명에서 탈탄소문명으로 전환하는 과정에서 대한민국이 중요한 역할을 할 수 있도록 하겠다"며 "올 하반기와 내년에는 기후부가 추진하는 여러 과제들을 국민들이 훨씬 빠르게 체감할 수 있을 것"이라고 밝혔다.구체적으로 기후위기 대응을 위한 재생에너지 확대와 전력체계 개편, 2040년 탈석탄 로드맵 수립, 전기차·히트펌프 확산 등 에너지 분야 정책과 함께 녹조 문제 해결, 탈플라스틱 정책, 쓰레기 직매립 금지 등 환경 분야 과제를 동시에 추진하겠다는 계획이다.김 장관이 제시한 에너지 정책의 핵심은 기존의 대규모 발전소 중심 일방향 전력 체계를 재생에너지 시대에 걸맞은 '분산형·양방향 시스템'으로 근본적으로 바꾸는 것이다. 태양광 발전의 상당수가 배전 단위에서 곧바로 망에 연결되는 특성을 고려해 전력 생산과 소비가 양방향으로 이뤄지는 체계로 전환을 제시했다.반면 원전 정책은 기존의 찬반 논쟁을 넘어 실용주의 기조를 유지하는 입장을 재확인했다. 김 장관은 "재생에너지를 주력 전원화하고, 재생에너지와 원전을 병행하면서 석탄을 줄이고, 가스를 비상전원화하는 새로운 체계로 전환할 수 있도록 하겠다"고 말했다.정부는 이러한 전력 대전환의 청사진을 제12차 전력수급기본계획(전기본)에 담아 하반기 중 확정할 예정이다. 12차 전기본에는 ▲2040년 석탄발전 전면 폐지 로드맵 및 잔여 설계수명 처리 방안 ▲피크 전원 중심에서 유연 전원 체계로의 전환 ▲신규 원전의 출력 조절(감발) 유연성 의무화 등이 핵심 과제로 다뤄질 예정이다.국민적 관심사인 요금제와 공급망 개편도 속도를 낸다. 상반기 시행된 시간대별 요금제에 이어, 조만간 발전소 입지·송전 비용·국가균형발전을 고려한 '지역별 차등 요금제'안을 공개하고 공청회를 열 계획이다. 수도권과 먼 지역의 전력 요금을 낮춰, 전력을 많이 쓰는 기업들의 지방 이전을 유도하겠다는 계획이다.송전망 건설 과정에서 발생하는 지역 갈등에 대해서는 "주민 참여와 주도성을 보장하는 절차적 민주주의를 보완하겠다"며 "예컨대 기존에 154㎸ 구간망이 있으면 추가로 만들지 않고 345㎸로 높이는 과정을 통해 추가적인 파괴를 최소화하고, 마을에 인접하다면 비용이 조금 더 들더라도 지중화하는 대책을 빠른 시일 내에 보완하고 있다"고 했다. 단기간 집중해서 여러 추가 대책을 만들고, '국가 전기화 시대'로 넘어가는 과정에서 갈등을 최소화하겠다는 입장이다.수송·건물 분야의 탈탄소화 정책도 속도를 낸다. 김 장관은 "올해는 신차 판매의 20% 이상이 전기차가 되는 첫해가 될 가능성이 높다"며 "전기차 전환 속도가 꺾이지 않도록 보완책을 마련하겠다"고 말했다.건설 분야에서는 '공기열 히트펌프' 보급을 본격화한다. 그는 "올해가 난방 전기화의 원년"이라며 "내년에는 아파트 단위 보급 모델까지 추진할 계획"이라고 밝혔다. 이외에도 제주를 시작으로 전기차 충전과 양방향 충·방전(V2G), 분산에너지 특구 등을 연계한 전력 수요관리 실증사업도 확대할 방침이다.환경 분야에서는 당장 눈앞에 닥친 여름철 재난 대응과 고질적인 지역 환경 현안 해결에 방점을 찍었다. 김 장관은 "조만간 닥칠 홍수에 대한 대책도 200년 빈도를 고려해 재난이 발생할 가능성이 높은 (고위험) 지역을 살피고 있다"면서 "신규 댐을 만들지 않고도 홍수 방어력을 높이기 위해 물그릇을 10억톤 이상 확보해 여름 홍수에 대비하겠다"고 말했다.매년 반복되는 녹조 문제에 대해서는 "여전히 어려운 숙제"라며 "임기 중 녹조 문제를 근본적으로 해결하겠다는 목표"라고 강조했다. 정부는 우선 영산강 유역의 녹조 문제를 집중적으로 해결하고, 이후 낙동강권으로 대책을 확대한다. 소양호 상류 녹조 발생 지역에 대해서도 원인 제거 작업에 나선다는 계획이다.영남권의 해결 과제인 '영풍 석포제련소' 문제 관련해서는 원칙론을 고수했다. 김 장관은 "공장을 지을 때 바닥에 쌓인 잔재물 등 오염원이 비가 오면 어디로 가는지 알 수 없는 상태"라며 "현재 강도 높은 환경조사를 진행 중이며, 그 자리에 계속 있으면서 낙동강에 영향을 안 미칠 방법이 없다면 불가피하게 이전 또는 폐쇄해야 하는지 객관적으로 판단해야 한다"고 말했다.수도권 직매립 금지에 따른 쓰레기 대란 우려에 대해서는 "일부 적체물이 충청도로 넘어가는 문제를 해결하기 위해 공공소각장을 신속히 건립하겠다"며 "2030년 전국 직매립 금지 목표를 차질 없이 달성하겠다"고 밝혔다.논란이 됐던 일회용컵 보증금제는 사실상 도입하지 않는 대신, 주요 프랜차이즈와 협의해 다회용컵(텀블러) 이용 시 300~400원을 할인해 주는 '다회용컵 할인제'와 생산자책임재활용(EPR) 제도로 흡수·다변화하기로 최종 정리했다고 설명했다. 또 폐배터리와 폐태양광 패널, 희토류 등 전략광물의 재활용 체계를 강화해 국가 차원의 자원순환 시스템을 구축하겠다고 했다.가습기살균제 피해 문제와 관련해서는 "피해 인정 인과관계를 따지는 심의 과정에서 억울하게 배제되거나 등급이 낮게 나온 분들이 재심사를 받을 수 있도록 기후부가 법률적 조력을 다하겠다"며 "개인적으로는 최대한 관대하게 피해를 인정해야 한다는 입장"이라고 밝히기도 했다.끝으로 김 장관은 "5일 환경의 날을 맞아 발표하는 '기후시민 행동 10가지 약속'을 시작으로 국민이 일상에서 탄소를 줄이는 실천을 본격화할 것"이라며 "대한민국이 탄소 문명에서 탈탄소 녹색문명으로 전환하는 과정에서 선도적 역할을 할 수 있도록 국민 불편을 최소화하며 행복도를 높이겠다"고 말을 맺었다.