이 대통령 "경비·청소노동자 휴게시설 개선, 기관 평가에 반영"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 2026.6.4 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 경비와 청소 등 시설관리 노동자들의 휴게시설 개선을 중앙·지방정부와 산하 공공기관 평가에 반영할 것을 주문했다.이 대통령은 4일 주재한 수석보좌관회의에서 "우리 사회에 소외된 영역들이 많이 있다. 시설관리 노동자의 휴게권이 법적으로 보장되고 있지만 실제 현재 상황은 여전히 미진하다고 판단된다"며 이러한 뜻을 밝혔다.이 대통령은 "노동자들의 휴게 장소가 햇빛과 공기가 잘 통하지 않는 지하나 심지어 공기가 매우 나쁜 지하주차장에 위치한 경우가 많고 공간도 협소하다"라며 "대한민국 최대 사용자라고 해야 할 공공부문이 변화에 앞장서야 되겠다"라고 짚었다.이어 "모든 중앙정부와 지방정부, 산하 공공 기관까지 시설관리 노동자들의 휴게시설 개선을 서둘러야 되겠다"라며 그 결과를 기관 평가에 반영할 것을 주문했다.특히 이 대통령은 "곧 출범할 (민선) 9기 지방정부에 이 부분을 특별히 당부드린다"라며 "국민의 삶을 보이지 않는 곳에서 묵묵히 떠받치고 있는 이런 분들의 기본적인 권리가 보장될 수 있도록 각별한 노력을 기울여야겠다"라고 말했다.이 대통령은 이 자리에서 "올 여름은 평년보다 기온이 높고 강수량도 많을 것이라 전망되는데다 지방선거로 인해 지방정부의 행정 리더십 공백까지 우려되는 상황"이라며 "여름철 재난과 안전사고 대책들을 선제적으로 철저하게 점검해야 한다"라고도 당부했다.구체적으론 "여름에 주로 큰 인명 피해를 낳는 열사병, 수해, 산사태, 축대 붕괴, 땅 꺼짐, 밀폐 공간 질식사 같은 재해 예방에 가용 수단을 총동원해주기 바란다"라며 "공사장이나 노후 공공시설 등의 위험 지역에 대해서도 사전에 치밀한 점검을 진행해야 되겠다"라고 했다.이어 "적극적이고 선제적인 행정으로 올봄 산불 피해가 크게 감소한 것처럼 정부의 정성과 노력으로 여름철 인명피해 또한 충분히 줄일 수 있다고 생각한다"라며 "국민의 생명에 관한 만큼은 과하다시피 강력히 대응해 달라는 당부를 다시 한번 드린다"라고 밝혔다.한편 이 대통령은 이날 "오늘부터 국민주권정부 2년 차 임기가 시작됐다"라며 "모든 공직자들은 신발끈을 다시 한 번 단단히 묶고 국정 속도 배가에 총력을 기울여주시기 바란다"라고도 당부했다.