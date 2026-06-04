우렁이·미꾸라지 방류하며 깨달은 것... '작은 생명도 소중해요'

큰사진보기 ▲한정초등학교 학생들이 우강면 부장리 논에서 미꾸라지를 직접 방류하는 가운데, 소들섬을 사랑하는 사람들 유이계 대표가 생물다양성과 생태계 보전의 중요성에 대해 설명하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

"우렁이는 왜 논에 넣어요?"

"미꾸라지가 물을 깨끗하게 만든다고요?"

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큰사진보기 ▲한정초등학교 4학년 1반 김예은·정규연·홍석희 학생은 "직접 우렁이와 미꾸라지를 논에 방류하며 생태계가 다양한 생명들의 역할과 관계 속에서 유지된다는 사실을 배울 수 있어 뜻깊었다"고 말했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲소들섬을 사랑하는 사람들과 한정초등학교 학생들이 논 생태체험 활동을 마친 뒤 기념촬영을 하고 생태환경교육을 진행한 유이계 대표는 미래세대의 생태 감수성 함양을 위해 생태체험 프로그램을 확대해 나가겠다는 뜻을 밝혔다. ⓒ 김정아 관련사진보기

소들섬의 생물다양성 보전을 위해 활동해 온 '소들섬을 사랑하는 사람들'이 미래세대와 함께 자연의 가치를 나누는 자리를 마련했다. 한정초등학교 학생들은 논 생태체험에 참여해 우렁이와 미꾸라지를 직접 방류하며 자연과 인간의 공존, 그리고 생명 존중의 의미를 배우는 뜻깊은 시간을 보냈다.지난 2일 당진시 우강면 부장리 441-4번지 일원 농지에서는 '소들섬을 사랑하는 사람들(람사르습지 지정 추진위원회)' 주최·주관으로 한정초등학교 3~6학년 학생 대상 생태체험 교육이 진행됐다. 이날 학생들은 직접 논에 들어가 우렁이와 미꾸라지를 방류하며 생물다양성과 친환경 농업의 의미를 몸소 체험했다.한정초등학교 학생들은 당진시의 지원으로 마련된 우렁이 30kg과 미꾸라지 50kg을 논에 방류했다. 처음에는 생물을 만지는 것을 망설이던 아이들도 이내 호기심 어린 눈빛으로 우렁이와 미꾸라지를 관찰하며 논 곳곳에 조심스럽게 풀어주었다.아이들의 손바닥 위에서 꿈틀거리던 엄지손가락만 한 우렁이와 미꾸라지는 작고 연약해 보이는 생물이지만, 논 생태계를 건강하게 유지하는 중요한 역할을 맡고 있다. 우렁이는 잡초를 먹어 친환경 농업을 돕고, 미꾸라지는 물을 맑게 하며 생태계의 순환을 돕는다. 학생들은 작은 생명 하나의 역할이 모여 건강한 자연을 만든다는 사실을 몸소 느끼며 생명의 소중함과 공존의 가치를 배워갔다.특히 이날 체험은 최근 기후위기와 생물다양성 감소가 세계적인 과제로 떠오르는 가운데 더욱 의미를 더했다. 생물다양성은 단순히 다양한 동식물이 존재하는 것을 넘어 생태계가 스스로 건강성을 유지하고 회복할 수 있는 힘을 의미한다. 전문가들은 어린 시절 자연 속 경험이 환경 감수성과 생태 시민의식을 형성하는 데 중요한 영향을 미친다고 강조한다.이어 3학년부터 6학년까지 논길을 걸으며 물속 곤충과 개구리, 작은 수생생물들을 관찰했다. 논이 단순히 벼를 재배하는 공간이 아니라 수많은 생명이 함께 살아가는 생태계라는 사실을 눈으로 확인하는 시간이었다.한정초등학교 4학년 1반 김예은·정규연·홍석희 학생은 "직접 우렁이와 미꾸라지를 논에 방류하며 생태계가 유지되는 원리를 배울 수 있어 뜻깊었다"고 입을 모았다. 이어 "작은 생물들도 자연을 지키는 중요한 역할을 한다는 사실이 신기했고, 친구들과 함께 자연을 지킬 수 있어서 더욱 즐거웠다"고 말했다. 그러면서 "자연은 사람만의 공간이 아니라 여러 생물이 함께 살아가는 곳이라는 것을 알게 됐으며, 앞으로도 이런 생태체험 활동에 참여하고 싶다"고 소감을 전했다.한정초등학교 신정환 환경담당 교사는 "환경교육은 자연을 보호해야 한다는 지식을 전달하는 데 그치지 않고, 아이들이 직접 자연 속에서 다양한 생명을 만나며 자연을 하나의 공동체로 이해하도록 돕는 과정"이라고 말했다. 이어 "기후위기와 생물다양성 감소가 중요한 시대적 과제가 된 지금, 미래세대가 자연을 가까이에서 경험하는 것은 무엇보다 중요하다"며 "아이들의 손바닥 위에서 꿈틀거리던 작은 우렁이와 미꾸라지처럼, 우리가 무심코 지나치는 생명들에도 저마다의 역할과 가치가 있다는 사실을 직접 느끼고 배웠으면 한다"고 전했다.또한 "오늘 논에서 만난 작은 생명들이 아이들의 기억 속에 오래 남아 생명을 존중하는 마음으로 이어지길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 학생들이 자연과 공존하는 삶의 가치를 배우고 실천할 수 있도록 생태교육을 꾸준히 이어가겠다"고 덧붙였다.소들섬을 사랑하는 사람들 유이계 대표는 "생태교육은 자연을 설명하는 것이 아니라 자연과 만나게 해주는 과정"이라며 "아이들이 직접 흙을 밟고 생명을 만져보며 생태계의 소중함을 느끼는 것이 무엇보다 중요하다"고 말했다. 이어 "소들섬은 다양한 철새와 생물이 살아가는 귀중한 생태자원"이라며 "앞으로도 미래세대가 자연과 공존하는 가치를 배울 수 있도록 생태체험 프로그램을 확대해 나가겠다"고 강조했다.무엇보다 기후위기와 생물다양성 감소가 일상이 된 시대, 미래세대에게 필요한 것은 지식의 양보다 자연과 연결되는 경험일지 모른다. 아이들은 이날 논물에 손을 담그고 작은 생명을 놓아주며 자연과 인간이 결코 분리된 존재가 아니라는 사실을 배웠다. 우렁이와 미꾸라지를 바라보던 호기심 어린 눈빛, 생명을 조심스럽게 품에 안던 손길은 교과서에서는 배울 수 없는 소중한 배움이었다. 부장리의 작은 논에서 시작된 이 경험이 아이들의 마음 속에 생명을 존중하고 자연과 공존하는 가치로 오래도록 뿌리내리길 기대해 본다.