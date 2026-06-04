정동영 장관, 북한 향해 "두만강 일대 함께 개발하자"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 4일 몽골 울란바타르에서 열린 제11차 울란바타르 동북아 안보 대화 개회식에서 ‘한반도 평화공존과 동북아 공동번영의 길’을 주제로 특별연설을 하고 있다. ⓒ 통일부 제공 관련사진보기

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몽골을 방문하고 있는 정동영 통일부 장관은 4일, 북한을 향해 광역두만개발계획(GTI) 재가입을 촉구했다.정 장관은 이날 몽골 울란바타르에서 열린 제11차 울란바타르 동북아 안보대화 개회식에서 '한반도 평화공존과 동북아 공동번영의 길'을 주제로 특별연설을 통해 "새로운 평화 질서를 향한 우리의 길은 동북아시아의 공동 성장을 가져올 수 있다"면서 이같이 밝혔다.GTI는 두만강 하류를 중심으로 남·북한과 몽골, 중국, 러시아 등이 함께 교통·물류·에너지·관광 등을 개발하자는 다자 협력 구상이다. 2005년 출범 당시 회원국으로 참여했던 북한은 지난 2009년 국제사회의 경제제재에 대한 불만을 표출하면서 탈퇴한 바 있다.정 장관은 "북한이 정회원으로서 GTI에 재가입할 것을 촉구한다"면서 "이 구상의 성공은 북한의 재참여에 달려 있으며, 그들은 이 구상의 가장 큰 수혜자가 될 것"이라고 강조했다.구체적으로 정 장관은 GTI를 위한 '북극 항로 협력'과 '서울-베이징 고속철도 연결' 등 두 가지 구상을 제시했다.정 장관은 "GTI 회원국들이 함께 노력한다면, 우리는 시베리아횡단철도(TSR), 중국횡단철도(TCR), 몽골횡단철도(TMGR), 그리고 서울-베이징 고속철도와 같은 지역 철도망을 북극 항로와 연결할 수 있을 것"이라며 유라시아 전역에 혁신적인 물류 네트워크를 구축할 수 있게 된다고 설명했다.이날 정 장관은 한반도 평화체제 구축을 위한 남·북·미·중 4자 대화 재개 구상을 제안하면서 남북 신뢰 회복과 동북아 공동 번영을 위한 국제 협력의 필요성을 강조하기도 했다.그는 "'평화 정체성'은 차이를 포용하고, 적대감을 끝내며, 공동 성장을 추구하는 것을 의미한다"며 "그것이 바로 '울란바타르 대화'의 정신이다. 이것은 또한 이재명 정부 '한반도 평화 공존 정책'의 핵심 비전"이라고 설명했다.정 장관은 이어 "'평화 정체성'을 달성하기 위해, 우리의 최우선 과제는 남북 간 신뢰를 구축하고 한반도의 평화를 회복하는 것"이라며 "평화를 지속시키기 위해, 우리는 정전체제를 종식시키고 '한반도 평화체제'를 구축해야 한다"라고 강조했다.정 장관은 "우리는 대한민국, 조선민주주의인민공화국(DPRK), 미국과 중국 간 4자 대화를 시작할 수 있다. 그리고 점차 이 틀을 확대해 몽골, 일본, 러시아를 포함한 다른 동북아시아 국가들도 함께하도록 해야 할 것"이라고 말했다.이날 정 장관은 영어로 연설하면서 북한을 영문 공식 국호(Democratic People's Republic of Korea·조선민주주의인민공화국) 또는 'DPRK'로 지칭했다.통일부 장관으로서는 최초로 몽골을 방문한 정 장관은 특별연설 이외에도 방문 기간 중 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령, 바트뭉흐 바트체첵 외교부 장관, 조코브 알다르자브홀랑 문화체육관광청년부 장관 등과 면담할 계획이다.'울란바타르 대화'는 지난 2014년 시작된 동북아 안보·에너지·환경 등 전통적·비전통적 안보 이슈를 포괄적으로 다루는 정례적 국제회의다.