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서울

26.06.04 15:54최종 업데이트 26.06.04 15:54

나는 어쩌다 현진영 춤을 추게 되었나

우리가 함께 만든 졸업생 합창공연 후기

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불 꺼진 무대 위로 영상이 먼저 재생되었다. 청명한 하늘과 여릿한 풀과 나무를 배경으로, 투박한 나무 테이블과 벤치가 나타났다. 머리가 희끗한 중년 여자가 벤치에 앉아 책을 읽고 있었다. 카세트테이프가 돌아가고, 헤드폰에서는 음악이 흘러나왔다. "안개빛 조명으~~~~은 흐트러진 내 몸을 감싸고 오오오오~"

조명이 밝아지자 무대 위에는 힙합 전사들이 고개를 숙인 채 서 있었다. 막 시작 직전의 정적 속에서 각자의 몸은 이미 리듬을 준비하고 있었다. "현진영 came back, boys" 대목에서 센터에 선 사람이 천천히 고개를 들었다. 손바닥을 앞으로 뻗으며, 이제 무언가 시작된다는 신호를 보냈다. 후드티에 청바지, 모자까지 갖춘 차림은 단숨에 90년대의 공기를 불러왔다.

영상 속 벤치에 앉아 책을 읽던 중년의 여자는 나였다. 무대 센터에서 현진영의 춤을 추고 있는 사람도 나였다. 모든 것은 흰 종이에 적어낸 곡명에서 시작되었다.

공연에서 재생한 영상 속 내 모습 자연 속에서 음악을 감상하는 모습
공연에서 재생한 영상 속 내 모습자연 속에서 음악을 감상하는 모습 ⓒ 김다솜

내가 속한 이화합창단 (이하 'OG', ongoing의 약자로 정했다)은 지난 1월부터 첫 정기 공연을 준비해왔다. 연습은 한 주 한 주 쌓였고, 그 시간들 사이에는 공연장을 예약하고 두 곳의 연습실을 오가야 하는 수고도 함께 있었다. 무대 위에서 보이는 1시간 40분 남짓한 반짝임 뒤에는, 그렇게 여러 사람의 발품과 시간이 겹겹이 포개지는 과정이 있었다.

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중간에 있었던 전체 회식 자리에서는 각 시대를 대표할 만큼 널리 사랑받았던 곡들을 적어내는 시간이 있었다. 그때 내가 적어낸 곡이 현진영의 '흐린 기억 속의 그대'였다. 그때만 해도 그 한 줄의 곡명 때문에 내가 이 무대에 서게 될 줄은 꿈에도 몰랐다.

이번 공연은 여러 연령대가 함께 웃고 따라 부를 수 있는 무대를 만들어보자는 마음에서 시작되었다. 그 막연하고도 큰 구상이 실제 공연의 형태를 갖추기까지는, 보이지 않는 자리에서 실무를 떠맡은 총무와 단장의 수고가 오래 버티고 있었다. 공연이 끝난 뒤 돌아보니 더 놀라운 것은 티켓과 포스터, 브로셔와 영상, 촬영과 편집, 그리고 댄스 무대까지 그 많은 일이 대부분 외부의 손이 아니라 합창단 안에서 해결되었다는 사실이었다. 함께 노래하던 사람들이 어느새 무대를 만드는 사람들이 되어 있었다.

3일 있었던 공연의 주제는 <꿈을 꾸다>였다. 무대는 모두 다섯 개로 구성되었고, 합창 무대 셋과 댄스 무대 하나, 특별공연 하나가 이어졌다. 첫 번째 합창 무대는 <서시>, <바람과 봄>, <삶이 그대를 속일지라도>로 꾸며졌다. 우리는 이 무대에서 어떻게 살아야 할까를 조용히 묻고 또 다독였다. 죽는 날까지 모든 죽어가는 것들을 사랑하겠다는 마음, 봄처럼 흔들리며 살아가자는 마음, 삶이 우리를 속일지라도 너무 슬퍼하거나 노여워하지 말자는 마음이 차례로 객석을 향해 흘러갔다.

두 번째 합창 무대는 <월량대표아적심>, <El Dia Que Me Quieras>, <Non, Je Ne Regrette Rien>으로 이어졌다. 서로 다른 언어의 노래들이었지만, 결국 모두 누군가에게 가닿고 싶은 마음을 품고 있었다. 사랑은 말보다 오래 남는 소리의 형태로도 전해질 수 있다는 듯했다.

공연모습 나는 힙합전사다
공연모습나는 힙합전사다 ⓒ ECOG

다음은 시대별 유행가요를 엮은 댄스 공연이었다. 90년대부터 이어지는 음악과 이야기, 영상과 춤은 각 세대의 시간을 차례로 무대 위에 불러냈다. 그 첫 순서가 바로 현진영의 '흐린 기억 속의 그대'였고, 나는 그 무대의 한가운데 서 있었다. 한때 널리 불리던 유행가는 시간이 흐른 뒤에도 사람들의 몸 어딘가에 남아 있다가, 다시 리듬이 시작되는 순간 희미한 기억을 또렷한 현재로 바꾸어 놓는 것 같았다.

합창 무대를 준비하며 지휘자는 말했다. "누군가를 떠올리며 노래하세요. 소리의 결이 확 달라집니다." 서로의 소리를 듣고, 함께 하나의 소리를 만들자는 말 끝에서 우리가 사랑하는 사람들에게 보내는 연서 같은 무대가 완성되었다.

하지만 돌이켜보면 그 많은 위로와 응원의 구절은 어쩌면 객석의 누군가보다 먼저, 무대 위에 서 있던 우리 자신에게 건네는 말이었는지도 모른다. 삶이 우리를 지치게 하고, 내가 너무 오래 같은 자리에서만 버티고 있다고 느끼게 할 때에도, 우리는 노래를 통해 서로에게 말하고 있었던 셈이다. 괜찮다고, 여기까지 잘 왔다고, 아직도 꿈을 꿀 수 있다고.

개인적으로 이번 공연은 낯선 것을 해본 기회이기도 했다. 나의 '현진영', 후배의 '이효리'는 세대의 유행가를 재현하는 데서 그치지 않고, 각자 자기 안에 남아 있던 다른 시간의 얼굴을 꺼내 보는 일이었다. 영상 속 벤치에 앉아 책을 읽던 중년의 여자와 무대 센터에서 몸을 흔들던 사람은 분명 같은 나였지만, 그날 나는 그 둘이 생각보다 멀리 떨어져 있지 않다는 것을 알았다. 조용히 책장을 넘기던 시간과 음악에 맞춰 몸을 던지는 시간이 한 사람 안에 함께 들어 있었다.

<꿈을 꾸다>라는 공연 제목은 그래서 더 오래 남는다. 꿈은 젊은 날에만 꾸는 것이 아니라, 조금 늦은 나이에 다시 용기를 내어 무대 한가운데 서 보는 일 속에서도 계속된다는 것을 이번 공연이 내게 보여주었기 때문이다. 모든 것은 흰 종이에 적어낸 곡명에서 시작되었지만, 우리 모두가 그 종이를 함께 끝까지 채워냈다. 끝내 내게 남은 것은 한 곡의 제목보다도 그 곡을 현실로 만든 사람들, 그리고 그 무대 위에서 잠시 새롭게 만난 나 자신이었다. 내게 남은 또 하나의 감각은, 아직 많은 것이 끝난 것이 아니며 내가 내 삶의 경계선을 생각보다 더 멀리 밀어내도 된다는 깨달음이었다.

EC OG 서시 EC OG의 첫 정기공연, 첫곡 서시입니다. eun lee


이화합창단 첫 정기공연 브로슈어.
이화합창단 첫 정기공연 브로슈어. ⓒ EC OG



#졸업생합창#천년만년함께해요

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우리 안에 있는 성장과 회복의 힘을 믿습니다. 우리는 다채롭고 입체적인 존재임을 믿습니다. 반면 우리는 우주의 먼지임을 매일 되새깁니다. 세상을 구원하는건 귀여움과 친절함입니다. 돌봄의 도구로 음악을 공부하고 사용하는 사람입니다. 또한 요즘은 자발적 글쓰기에 재미를 발견하고 있습니다.

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