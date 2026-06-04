나는 어쩌다 현진영 춤을 추게 되었나

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불 꺼진 무대 위로 영상이 먼저 재생되었다. 청명한 하늘과 여릿한 풀과 나무를 배경으로, 투박한 나무 테이블과 벤치가 나타났다. 머리가 희끗한 중년 여자가 벤치에 앉아 책을 읽고 있었다. 카세트테이프가 돌아가고, 헤드폰에서는 음악이 흘러나왔다. "안개빛 조명으~~~~은 흐트러진 내 몸을 감싸고 오오오오~"
조명이 밝아지자 무대 위에는 힙합 전사들이 고개를 숙인 채 서 있었다. 막 시작 직전의 정적 속에서 각자의 몸은 이미 리듬을 준비하고 있었다. "현진영 came back, boys" 대목에서 센터에 선 사람이 천천히 고개를 들었다. 손바닥을 앞으로 뻗으며, 이제 무언가 시작된다는 신호를 보냈다. 후드티에 청바지, 모자까지 갖춘 차림은 단숨에 90년대의 공기를 불러왔다.
영상 속 벤치에 앉아 책을 읽던 중년의 여자는 나였다. 무대 센터에서 현진영의 춤을 추고 있는 사람도 나였다. 모든 것은 흰 종이에 적어낸 곡명에서 시작되었다.
내가 속한 이화합창단 (이하 'OG', ongoing의 약자로 정했다)은 지난 1월부터 첫 정기 공연을 준비해왔다. 연습은 한 주 한 주 쌓였고, 그 시간들 사이에는 공연장을 예약하고 두 곳의 연습실을 오가야 하는 수고도 함께 있었다. 무대 위에서 보이는 1시간 40분 남짓한 반짝임 뒤에는, 그렇게 여러 사람의 발품과 시간이 겹겹이 포개지는 과정이 있었다.
중간에 있었던 전체 회식 자리에서는 각 시대를 대표할 만큼 널리 사랑받았던 곡들을 적어내는 시간이 있었다. 그때 내가 적어낸 곡이 현진영의 '흐린 기억 속의 그대'였다. 그때만 해도 그 한 줄의 곡명 때문에 내가 이 무대에 서게 될 줄은 꿈에도 몰랐다.
이번 공연은 여러 연령대가 함께 웃고 따라 부를 수 있는 무대를 만들어보자는 마음에서 시작되었다. 그 막연하고도 큰 구상이 실제 공연의 형태를 갖추기까지는, 보이지 않는 자리에서 실무를 떠맡은 총무와 단장의 수고가 오래 버티고 있었다. 공연이 끝난 뒤 돌아보니 더 놀라운 것은 티켓과 포스터, 브로셔와 영상, 촬영과 편집, 그리고 댄스 무대까지 그 많은 일이 대부분 외부의 손이 아니라 합창단 안에서 해결되었다는 사실이었다. 함께 노래하던 사람들이 어느새 무대를 만드는 사람들이 되어 있었다.
3일 있었던 공연의 주제는 <꿈을 꾸다>였다. 무대는 모두 다섯 개로 구성되었고, 합창 무대 셋과 댄스 무대 하나, 특별공연 하나가 이어졌다. 첫 번째 합창 무대는 <서시>, <바람과 봄>, <삶이 그대를 속일지라도>로 꾸며졌다. 우리는 이 무대에서 어떻게 살아야 할까를 조용히 묻고 또 다독였다. 죽는 날까지 모든 죽어가는 것들을 사랑하겠다는 마음, 봄처럼 흔들리며 살아가자는 마음, 삶이 우리를 속일지라도 너무 슬퍼하거나 노여워하지 말자는 마음이 차례로 객석을 향해 흘러갔다.
두 번째 합창 무대는 <월량대표아적심>, <El Dia Que Me Quieras>, <Non, Je Ne Regrette Rien>으로 이어졌다. 서로 다른 언어의 노래들이었지만, 결국 모두 누군가에게 가닿고 싶은 마음을 품고 있었다. 사랑은 말보다 오래 남는 소리의 형태로도 전해질 수 있다는 듯했다.
다음은 시대별 유행가요를 엮은 댄스 공연이었다. 90년대부터 이어지는 음악과 이야기, 영상과 춤은 각 세대의 시간을 차례로 무대 위에 불러냈다. 그 첫 순서가 바로 현진영의 '흐린 기억 속의 그대'였고, 나는 그 무대의 한가운데 서 있었다. 한때 널리 불리던 유행가는 시간이 흐른 뒤에도 사람들의 몸 어딘가에 남아 있다가, 다시 리듬이 시작되는 순간 희미한 기억을 또렷한 현재로 바꾸어 놓는 것 같았다.
합창 무대를 준비하며 지휘자는 말했다. "누군가를 떠올리며 노래하세요. 소리의 결이 확 달라집니다." 서로의 소리를 듣고, 함께 하나의 소리를 만들자는 말 끝에서 우리가 사랑하는 사람들에게 보내는 연서 같은 무대가 완성되었다.
하지만 돌이켜보면 그 많은 위로와 응원의 구절은 어쩌면 객석의 누군가보다 먼저, 무대 위에 서 있던 우리 자신에게 건네는 말이었는지도 모른다. 삶이 우리를 지치게 하고, 내가 너무 오래 같은 자리에서만 버티고 있다고 느끼게 할 때에도, 우리는 노래를 통해 서로에게 말하고 있었던 셈이다. 괜찮다고, 여기까지 잘 왔다고, 아직도 꿈을 꿀 수 있다고.
개인적으로 이번 공연은 낯선 것을 해본 기회이기도 했다. 나의 '현진영', 후배의 '이효리'는 세대의 유행가를 재현하는 데서 그치지 않고, 각자 자기 안에 남아 있던 다른 시간의 얼굴을 꺼내 보는 일이었다. 영상 속 벤치에 앉아 책을 읽던 중년의 여자와 무대 센터에서 몸을 흔들던 사람은 분명 같은 나였지만, 그날 나는 그 둘이 생각보다 멀리 떨어져 있지 않다는 것을 알았다. 조용히 책장을 넘기던 시간과 음악에 맞춰 몸을 던지는 시간이 한 사람 안에 함께 들어 있었다.
<꿈을 꾸다>라는 공연 제목은 그래서 더 오래 남는다. 꿈은 젊은 날에만 꾸는 것이 아니라, 조금 늦은 나이에 다시 용기를 내어 무대 한가운데 서 보는 일 속에서도 계속된다는 것을 이번 공연이 내게 보여주었기 때문이다. 모든 것은 흰 종이에 적어낸 곡명에서 시작되었지만, 우리 모두가 그 종이를 함께 끝까지 채워냈다. 끝내 내게 남은 것은 한 곡의 제목보다도 그 곡을 현실로 만든 사람들, 그리고 그 무대 위에서 잠시 새롭게 만난 나 자신이었다. 내게 남은 또 하나의 감각은, 아직 많은 것이 끝난 것이 아니며 내가 내 삶의 경계선을 생각보다 더 멀리 밀어내도 된다는 깨달음이었다.