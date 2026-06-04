나는 어쩌다 현진영 춤을 추게 되었나

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲공연에서 재생한 영상 속 내 모습자연 속에서 음악을 감상하는 모습 ⓒ 김다솜 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공연모습나는 힙합전사다 ⓒ ECOG 관련사진보기

▲EC OG 서시 EC OG의 첫 정기공연, 첫곡 서시입니다. eun lee

큰사진보기 ▲이화합창단 첫 정기공연 브로슈어. ⓒ EC OG 관련사진보기