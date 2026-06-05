생명 구한 구조견, 은퇴 후엔 누가 책임지나?

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큰사진보기 ▲관세청에서 8년간 근무한 알피은퇴견 입양가정 인터뷰에 갔을 때 받은 알피의 증명사진. 관세청에서 마약탐지견으로 8년 간 근무하고 현재 민간가정에 입양되었다. ⓒ 알피 보호자 제공 관련사진보기

공항에서 마약을 탐지하고, 재난 현장에서 실종자를 찾고, 범죄 수사와 군 작전에 투입되는 동물들이 있다. 우리는 이들을 '사역동물'이라고 부른다. 사역동물은 인간의 생명과 안전을 위해 위험한 환경에서 임무를 수행하며 사회에 기여하고 있다.하지만 사람들은 사역동물의 활약에는 박수를 보내면서도 그들이 겪는 위험과 은퇴 이후의 삶에는 관심을 기울이지 않는다. 인간을 위해 평생을 헌신한 동물들이 정당한 보호를 받고 있는지에 대한 논의는 아직 부족한 실정이다.사역동물은 군견, 경찰견, 마약탐지견, 구조견, 안내견 등 다양한 분야에서 활동한다. 이들은 뛰어난 후각과 신체 능력을 활용해 인간이 수행하기 어려운 업무를 담당하며 사회 안전망의 중요한 역할을 수행한다.특히 구조견은 지진이나 붕괴 사고 현장에서 실종자를 찾고, 탐지견은 마약과 폭발물을 발견하며, 군견은 위험 지역에서 군인들과 함께 작전을 수행한다. 이들의 활동은 수많은 생명을 구하는 데 기여하고 있다. 그러나 이러한 공헌에도 불구하고 사역동물을 위한 제도적 보호는 충분하지 않다.우리나라 민법은 동물을 독립된 권리 주체로 인정하지 않고 재산의 한 종류로 분류한다. 현행 민법 제98조는 물건을 '유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력'으로 규정하여, 생명체인 동물 역시 법적으로 '물건'에 속한다. 동물을 생명체로서의 독자적인 법적 지위로 격상시켜 사역동물을 국가의 내구재나 소모품이 아닌 권리와 복지의 주체로 대우하는 법적 기반을 마련해야한다.또한 사역 동물의 은퇴 이후 삶의 구체적 제도화 및 국가지원도 부족한 현실이다. 은퇴 후 관리 주체(국방부, 관세청, 소방청 등)가 분산되어 있고 이들의 노후 치료비와 돌봄을 지원하는 통일된 법적, 재정적 제도가 부실하다.이로 인해 민간 입양 가정은 고령 사역동물의 상당한 의료비 부담을 떠안고 있다. 동물보호법 내에 '은퇴 사역동물 복지 지원' 조항을 신설하고 은퇴견을 분양받은 가정이나 지정 관리기관에 정부 예산으로 매년 현금성 의료비 및 관리비 보조금을 지급하는 것이 필요하다.마지막으로 훈련 및 임무 과정에서의 학대 방지 및 스트레스 통제와 관련된 법이 부족하다. 신체적 구타나 굶김 등 직접적인 학대 행위 위주로만 단속될 뿐, 사역동물의 특성상 발생하는 과도한 훈련, 휴식 시간 미비, 정서적·생리학적 스트레스에 대한 구체적인 법적 보호 기준이 없다. 일일 최대 훈련 시간, 필수 휴식 보장, 정기적인 생리학적 스트레스 수치 점검을 의무화하고, 이를 위반하여 과도하게 동물을 혹사시키는 행위를 법적 학대 범주에 포함해야 한다.또한 사역동물 학대 행위자에 대한 처벌 강화가 필요하다는 지적도 나온다. 동물보호법상 동물 학대 시 최대 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있지만, 실제로는 벌금형이나 집행유예 등 비교적 낮은 수위의 처벌이 내려지는 사례도 있어 처벌 강화 필요성이 제기되고 있다.특히 공공의 목적을 가진 사역동물을 학대하는 행위는 국가 자산과 공익을 침해하는 행위임에도 가볍게 처벌된다. 국가 및 공공기관의 사역동 물을 학대하거나 훈련 과정에서 가혹행위를 한 자에 대해서는 실형 중심의 엄중 처벌(예:1년 이상의 유기징역)을 하도록 하한선을 신설해야 한다. 더불어 관련 학대 전과자는 향후 모든 공직 및 동물 관련 직종에 취업할 수 없도록 법적 제한 조항을 추가해야 한다.재난 구조 현장에서 활동하는 구조견들은 붕괴 건물, 화재 현장, 산악 지형 등 위험한 환경에 투입된다. 이 과정에서 낙하물, 유독물질, 화상, 골절 등의 위험에 노출될 수 있으며 실제로 임무 수행 중 부상을 입거나 목숨을 잃는 사례도 많이 볼 수 있다.예로 2023년 튀르키예 남동부 및 시리아 북부를 강타한 대지진으로 인한 수많은 건물 잔해 속에 구조견들이 투입되었는데 인명구조 활동을 하던 구조견 프로테오는 사망하였고 한국 긴급 구조대에서 구조활동을 하던 토백이는 오른쪽 앞발에 부상을 입고 응급처치를 받은 후 수색을 이어갔다.이 작은 영웅들은 온몸에 상처를 입어가며 기적을 만들어내지만 정작 우리는 이들의 삶에 너무나 무관심하다. "기특하다", "고맙다"라는 찰나의 찬사가 지나고 나면 이들이 어떤 환경에서 일하는지, 은퇴 후에는 어떻게 나이 들어가는지 아무도 귀 기울이지 않는다. 생사의 기로에서 인간의 손을 잡아준 구조견들에게 이제는 우리가 따뜻한 복지와 관심이라는 손을 내밀어야 한다.사역동물의 가장 큰 문제 중 하나는 은퇴 이후의 삶이다. 군견, 경찰견, 마약탐지견 등은 수년간 국가와 사회를 위해 활동한 뒤 은퇴한다. 하지만 임무가 끝났다고 해서 건강 문제까지 사라지는 것은 아니다.오히려 노령기에 접어들면서 관절 질환, 만성질환 등 다양한 건강 문제가 발생하며 의료비 부담이 급격히 증가한다. 올해 4월 1일부터 농림축산식품부에서 보험 가입, 병원 진료, 미용을 위한 은퇴 국가봉사동물 입양 지원을 시작했지만 2026년에 국가봉사동물을 입양한 자에 한해 지원하고 마리당 최대 100만 원으로, 현실적으로 매우 부족한 금액이다.관세청 소속 마약탐지견으로 활동하다 은퇴한 알피의 보호자는 지난 5월 14일 기자와 한 인터뷰에서 "12살이 된 현재 연간 의료비만 약 1000만 원이 들어간다"고 말했다. 그는 "수술과 이틀간의 입원만으로도 400만 원 이상이 발생했고, 지난해 갑작스럽게 쓰러졌을 때도 300만 원가량의 병원비가 들었다"고 설명했다. 문제는 이러한 비용을 국가가 지원하지 않는다는 점이다.알피는 관세청 소속 마약탐지견으로 활동하다 8살에 일반 가정으로 입양되었지만, 은퇴 후 관세청으로부터 받은 지원은 거의 없었다. 보호자는 "4년 동안 관세청에서 먼저 연락이 온 적이 한 번도 없었다. 국가를 위해 일한 아이들에 대한 후속 대우가 아쉽다"고 말했다.또한 은퇴 탐지견 입양자들이 모인 카페에서도 비슷한 목소리가 나온다. 카페에서는 "국가를 위해 일할 때는 필요했지만 은퇴 후에는 버려진 느낌이 든다", "써먹을 때까지만 사용한 것 같다"고 토로하는 댓글을 볼 수 있었다. 평생 국가와 사회를 위해 일한 사역동물의 삶이 개인의 경제적 부담과 선의에 의존하고 있는 현실은 여전히 해결해야 할 복지 사각지대로 남아 있다.입양되는 건 정말 운이 좋은 케이스이다. 2024년 은퇴 봉사동물 284마리 중 민간에 입양된 사역동물은 64마리(22%)에 불과하다. 입양되지 않으면 장기간 기관에서 관리되는 경우도 있다.군견 훈련소와 협약을 맺고 은퇴 봉사동물 입양을 지원하고있는 박현종 반려마루 센터장은 지난 2025년 9월 23일 열린 봉사동물 지원 법적 근거 마련을 위한 국회 정책포럼에서 "은퇴 봉사동물은 중·대형견이고 나이가 많아 의료비 부담이 커 입양이 쉽지 않다"고 말했다.최근에는 사역동물이 수행하던 위험 업무를 로봇이 대체하는 사례가 증가하고 있다. 재난 현장에서는 수색 로봇과 드론이 투입되고 있으며, 군사 분야에서도 폭발물 탐지 로봇과 무인 정찰 장비가 활용되고 있다.미국, 영국 등 여러 국가에서는 폭발물 처리 업무에 로봇을 적극 활용하여 군견과 군인의 위험 노출을 줄이고 있다. 안내견을 대신할 로봇 안내견도 개발되었다.2019년 미국 매사추세츠공과대학교(MIT) 연구진이 개발한 '미니 치타' 계열 4족 보행 로봇은 GPS 기반 자율 이동 등 기능을 연구 중이며, 재난 탐색 및 이동 보조 기술로 활용 가능성이 제시되고 있다.사역동물에 대한 복지 문제는 한국만의 과제가 아니다. 그러나 일부 국가는 법과 제도를 통해 동물의 복지와 권리를 적극적으로 보호하고 있다.독일은 2021년부터 보조견 관련 법률을 시행해 보조견의 자격과 인증 체계를 국가 차원에서 관리하고 있다. 이를 통해 보조견의 훈련 과정과 복지 수준을 체계적으로 점검하고 있으며, 단순히 장애인의 보조 수단이 아닌 사회적 동반자로 인정하고 있다.미국 뉴저지주에서는 '더스티 법(Dusty's Law)'을 통해 안내견과 서비스견을 보호하고 있다. 이 법은 업무 수행 중인 서비스견을 방해하거나 상해를 입힌 경우 법적 책임을 물을 수 있도록 규정하고 있다. 이는 서비스견 보호를 강화하는 취지의 법으로, 공공서비스 수행 동물에 대한 사회적 인식을 반영한 사례로 평가된다.일본에서는 은퇴한 안내견이 남은 생을 편안하게 보낼 수 있도록 안내견 노후 홈이 운영되고 있다. 시민들의 기부와 후원으로 유지되는 이 시설은 은퇴견들이 전문적인 돌봄을 받으며 여생을 보낼 수 있도록 지원하고 있다.이처럼 해외에서는 사역동물을 단순히 '일하는 동물'이 아니라 사회를 위해 헌신한 존재로 인식하며, 활동 중은 물론 은퇴 이후의 삶까지 고려한 복지 체계를 구축하기 위해 노력하고 있다.사역동물 복지는 단순히 동물을 위한 문제가 아니다. 인간의 안전과 생명을 위해 희생한 존재에 대한 책임의 문제이며 사회가 약자를 대하는 방식을 보여주는 지표이기도 하다. 시민들은 사역동물을 단순한 일하는 동물이 아닌 사회에 기여한 동반자로 인식할 필요가 있다.또한 은퇴견 입양 프로그램에 관심을 가지거나 관련 보호단체를 후원하는 등의 방법으로 도움을 줄 수 있다. 아울러 정부와 기관은 의료 지원 확대, 은퇴견 복지시설 운영, 사역동물 보호 법률 마련 등을 통해 보다 체계적인 복지 체계를 구축해야 한다.사역동물의 임무는 언젠가 끝난다. 그러나 인간의 책임까지 끝나는 것은 아니다. 평생을 인간의 안전을 위해 헌신한 동물들이 은퇴 후에 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 하는 것은 사회가 반드시 감당해야 할 의무이다.사역동물을 존중하는 사회는 동물만을 위한 사회가 아니다. 함께 살아가는 존재의 가치를 인정하고 책임을 다하는 성숙한 사회이다. 사역동물 복지의 확대는 인간과 동물이 함께 존중받는 사회로 나아가는 중요한 첫걸음이 될 것이다. 이를 위해 우리는 사역동물에게 고마운 마음을 갖고 관심을 기울이고 목소리를 내야 한다.