민주당, 뼈를 깎는 자기혁신 없이는 미래 없다

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민주당은 6.3 지방선거 결과 앞에서 스스로를 향해 가장 먼저, 가장 엄정하게 질문해야 한다. 왜 국민은 등을 돌렸는가. 무엇이 부족했고 무엇이 잘못되었는가. 이 질문을 피해 가거나 외부 요인으로만 돌린다면, 이번 선거는 단순한 패배가 아니라 더 깊은 추락의 출발점이 될 것이다. 지금 필요한 것은 위로가 아니라 성찰이며, 변명이 아니라 책임이다.이번 선거 결과는 단순한 지역별 승패의 문제가 아니다. 그것은 민심의 경고이며, 민주당이 지금까지 축적해온 정치적 자산이 얼마나 빠르게 소진되고 있는지를 보여주는 신호다. 국민은 결코 하루아침에 등을 돌리지 않는다. 기대가 실망으로, 실망이 분노로, 그리고 분노가 침묵의 투표로 이어질 때 비로소 이러한 결과가 나타난다. 그렇다면 민주당은 그 긴 과정에서 무엇을 놓쳤는지 되짚어야 한다.첫째, 오만함에 대한 반성이 필요하다. 권력을 쥐었을 때의 태도는 곧 그 정당의 본질을 드러낸다. 민주당은 스스로를 '개혁의 주체'로 규정해왔지만, 어느 순간부터는 '비판받지 않는 권력'처럼 행동했다는 인상을 주었다. 국민은 완벽함을 요구하지 않는다. 그러나 잘못을 인정하지 않는 태도, 비판을 적대시하는 태도에는 분명히 등을 돌린다. 권력은 겸손할 때 유지되지만, 오만할 때 무너진다.둘째, 민생에 대한 감각 상실을 직시해야 한다. 정치의 본령은 국민의 삶을 돌보는 데 있다. 그러나 지난 시기 민주당은 민생의 언어보다 진영의 언어에 더 익숙해졌다는 평가를 받는다. 부동산, 물가, 일자리와 같은 생활의 문제에서 국민이 체감할 수 있는 해법을 충분히 제시하지 못했고, 그 결과 정책은 있었으나 신뢰는 쌓이지 않았다. 국민은 거창한 구호보다 체감 가능한 변화를 원한다. 이 간극을 메우지 못한 책임을 인정해야 한다.셋째, 내부 분열과 계파 갈등에 대한 성찰이 필요하다. 민주당은 오랜 기간 다양한 목소리를 품어온 정당이다. 그러나 다양성은 경쟁력이 될 수도 있지만, 통합되지 않을 경우 치명적인 약점이 된다. 서로를 향한 공격과 불신이 반복되는 동안, 국민은 그 모습을 냉정하게 지켜봤다. 내부를 향한 칼날이 바깥을 향한 책임보다 날카로울 때, 그 정당은 국민에게 신뢰를 줄 수 없다. 통합 없는 다양성은 분열일 뿐이다.넷째, 도덕성 문제에 대한 엄정한 자기 점검이 필요하다. 민주당은 오랫동안 '도덕적 우위'를 중요한 정치적 자산으로 삼아왔다. 그러나 일부 인사들의 일탈과 그에 대한 미온적 대응은 이 자산을 심각하게 훼손했다. 국민은 특정 사건 하나보다 그것을 대하는 태도를 더 중요하게 본다. 같은 기준을 자신에게도 적용할 수 있는가, 그것이 정치적 신뢰의 핵심이다. 선택적 정의는 정의가 아니다.다섯째, 소통의 실패를 인정해야 한다. 정치에서 소통은 단순한 메시지 전달이 아니라 신뢰의 구축 과정이다. 그러나 민주당은 점점 더 '지지층 내부의 공감'에 머물고, '비판적 시민과의 대화'에는 소극적이었다는 지적을 받는다. 정치가 지지자만을 위한 것이 될 때, 중도와 무당층은 자연스럽게 이탈한다. 다양한 목소리를 듣고, 불편한 질문에도 답하려는 태도가 복원되어야 한다.여섯째, 변화에 대한 의지 부족을 돌아봐야 한다. 선거에서의 패배 이후 "쇄신"과 "혁신"이라는 단어는 쉽게 등장한다. 그러나 말보다 중요한 것은 실행이다. 인적 쇄신, 정책 전환, 조직 문화 개선 등 구체적인 변화가 뒤따르지 않는다면, 쇄신은 공허한 구호로 끝난다. 국민은 이미 수많은 '반성문'을 보아왔다. 이제는 달라진 모습을 요구하고 있다.그렇다면 민주당은 무엇을 해야 하는가. 무엇보다도, 철저한 자기 성찰에서 출발해야 한다. 선거 결과를 분석하는 기술적 보고서가 아니라, 정치적 태도와 방향을 근본적으로 점검하는 과정이 필요하다. 책임 있는 지도부는 결과에 대한 정치적 책임을 분명히 져야 하며, 그것이 새로운 출발의 최소 조건이다. 책임 없는 쇄신은 설득력을 가질 수 없다.또한 민생 중심의 정당으로 재정립해야 한다. 국민의 삶을 개선하는 구체적 정책, 그리고 그것을 실행할 수 있는 능력을 보여주어야 한다. 이념과 진영을 넘어 실제 삶의 문제를 해결하는 정당으로 자리매김할 때, 비로소 신뢰는 회복될 수 있다.아울러 내부 통합을 이루어야 한다. 서로 다른 의견을 인정하되, 공통의 목표를 향해 나아가는 정치적 성숙이 요구된다. 당내 민주주의는 필요하지만, 그것이 분열로 이어져서는 안 된다. 갈등을 관리하고 조정하는 능력 또한 정치의 중요한 역량이다.그리고 도덕성과 책임성을 강화해야 한다. 국민이 기대하는 기준보다 더 높은 기준을 스스로에게 적용해야 한다. 그것이 어렵고 고통스러운 과정일지라도, 그 과정을 피한다면 더 큰 대가를 치르게 된다.마지막으로, 국민과의 소통을 근본적으로 재구성해야 한다. 비판적인 목소리까지 포용하고, 다양한 시민의 삶과 경험을 정치에 반영하려는 노력이 필요하다. 정치가 국민 위에 서는 순간, 그것은 이미 실패한 정치다.6.3 지방선거 결과는 민주당에게 위기이자 기회다. 위기는 분명하다. 그러나 그 위기를 어떻게 받아들이느냐에 따라 미래는 달라진다. 만약 이번 결과를 깊은 반성의 계기로 삼는다면, 민주당은 다시 설 수 있다. 그러나 이를 일시적 패배로 축소하거나 외부 탓으로 돌린다면, 국민의 신뢰는 더욱 멀어질 것이다.정치는 기억의 싸움이 아니라 변화의 싸움이다. 국민은 과거의 공로보다 현재의 태도를 보고, 미래의 가능성을 판단한다. 민주당이 다시 국민 앞에 서고자 한다면, 지금 이 순간부터 달라져야 한다. 말이 아니라 행동으로, 구호가 아니라 실천으로 그 변화를 증명해야 한다.민주당은 스스로에게 가장 엄격해야 한다. 그것이 국민 앞에 다시 설 수 있는 유일한 길이다.