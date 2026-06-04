정치만평·만화 26.06.04 11:44ㅣ최종 업데이트 26.06.04 11:44 [만평] 그들이 온다 초대 받지 않은 손님 홍순구(donggramicari) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲그들이 온다 ⓒ 동그라미 관련사진보기 #한동훈#이진숙 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍순구 (donggramicari) 내방 아이콘구독하기 페이소스를 그리다. 이 기자의 최신기사[만평] 장동혁의 10일, 늑구의 10일 갤러리 오마이포토 박근혜 "박형준, 많은 일 할 것... 박민식, 나라 잘 지킬 것" 1/5 이전 다음 이전 다음 '임을 위한 행진곡' 제창하는 정원오-오세훈 시민단체들 "미국, 5·18 광주학살 문서 공개·공식 사과해야" 경선 패배에도 다시 선다, 민주당 오뚝유세단 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.