국방부 "이재명 정부 출범 1년, 군의 정치적 중립 강화·전작권 전환 추진 등 주요 성과"

큰사진보기 ▲한미 국방장관 회담을 위해 미국 워싱턴DC 인근 미 국방부 청사에 도착한 안규백 국방부 장관에게 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 손을 내밀고 있다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

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국방부는 4일, 이재명 정부 출범 1년을 맞아 군의 정치적 중립 강화와 전시작전통제권(전작권) 전환 추진 등을 주요 국방정책 성과로 꼽았다.국방부는 이날 오전 국민주권정부 출범 1년간 국정 성과를 설명하는 보도자료를 내고 "국정과제 5개 대과제, 22개 실천과제를 강력하게 추진해 구체적인 성과들을 창출했다"면서 이같이 밝혔다.국방부는 ▲국민의 군대 구현 ▲정예 군사력 건설 ▲한미동맹 발전 ▲국방 개혁 추진 ▲장병 복무 여건 개선 등 5개 분야 성과를 소개하면서 가장 먼저 군의 정치적 중립 확립과 민주적·제도적 통제체계 확립을 지난 1년간 주요 성과로 평가했다.국방부는 12.3 불법 계엄 이후 재발 방지를 위해 국회의 견제 기능을 강화하는 계엄법을 개정했으며, 전 장병을 대상으로 헌법가치 수호 교육을 정례화했다고 밝혔다. 또 1961년 이후 64년 만에 문민 출신 국방부 장관을 인선하고 주요 보직에 일반직공무원 임용을 확대했다는 점도 들었다.불법 계엄에 관여한 국군방첩사령부에 대해서도 "방첩과 보안·수사 기능을 분리하는 대대적인 조직 개편을 하고 있다"고 설명했다.한미 동맹 발전과 관련해선 한미 핵협의그룹(NCG)을 통해 한반도 상황에 최적화된 핵·재래식 통합 개념을 발전시켰다고 평가했다.국방부는 전작권 회복을 위해 올해 미래연합군사령부 완전운용능력(FOC) 검증과 '전작권 전환 가속화를 위한 능력 확보 로드맵 발전'을 추진하고 있으며, 전작권 전환 이후를 대비해 6개 연합구성군사령부 상설화를 추진 중이라고 밝혔다.국방부는 '한국형 3축체계' 관련 예산을 2025년 대비 21.3% 증액한 8조 8000억 원으로 편성한 것도 주요 성과로 내세웠다. 아울러 차관보, 국방인공지능기획국 신설을 통해 '50만 드론전사 양성' 및 AI 기반 유·무인 복합전투체계로의 전환을 가속화하고 있다고 설명했다.장병 복무여건 개선과 관련해서는 2026년 기본급을 6.6% 인상했다고 밝혔다. 아울러 당직근무비를 일반 공무원 수준인 평일 3만 원, 휴일 10만 원으로 현실화하며 경제적 보상을 강화했다고 덧붙였다.국방부는 "이러한 성과를 바탕으로 앞으로도 법령 정비와 제도 혁신을 차질 없이 추진할 것"이라며 "오직 국민과 헌법만을 수호하는 진정한 '국민의 군대'를 구현하는 데 모든 역량을 집중해 나갈 방침"이라고 강조했다.