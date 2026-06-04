'부정선거 음모론' 모스 탄 교수, 출국정지 유지

큰사진보기 ▲지난해 7월 17일 오후 서울 은평구 진관동 은평제일교회에서 열린 예배에서 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수가 설교하고 있다. 탄 교수는 이날 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대해온 전직 한국사 강사 전한길씨 등과 간담회를 열었다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령 명예를 훼손한 혐의 등으로 경찰 수사를 받는 모스 탄(한국명 단현명) 미국 리버티대 교수의 출국정지처분 집행정지 신청이 법원에서 기각됐다.4일 오전 서울행정법원 행정1단독 위지현 부장판사는 탄 교수가 법무부를 상대로 낸 출국정지 집행정지 신청을 기각했다. 출국정지는 외국인에 대한 출국금지 조처를 이른다(출입국관리법 제29조 제1항).위 부장판사는 "(출국정지) 처분으로 인해 신청인에게 발생할 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위한 긴급한 필요는 인정된다"면서도 "처분의 효력이 정지될 경우 공공복리에 중대한 영향을 미칠 염려가 있다고 봄이 타당하다"고 밝혔다.위 부장판사는 "출국정지를 전제로 한 수사 등이 불필요하게 장기화하여서는 안되지만 범죄 수사를 위한 출국정지를 인정하고 있는 출입국관리법의 취지, 신청인에 대한 수사 진행 경과, 수사의 필요성 및 상당성(타당성)에 관한 수사기관의 판단이 불합리하다고 볼 만한 상당한 이유가 없다"고 했다.미국 트럼프 1기 행정부에서 국무부 국제형사사법대사를 지낸 탄 교수는 '중국이 한국의 부정선거에 개입했다'거나 '이 대통령이 어릴 적 소년원에 들어갔다'는 등의 음모론을 제기하자, 지난해 7월 경찰은 탄 교수를 명예훼손 혐의로 입건했다.미국에 체류하던 탄 교수는 6.3 지방선거 사전 투표일을 하루 앞둔 지난달 28일 한국의 부정선거를 감시·검증하겠다며 입국했다. 탄 교수는 황교안 자유와혁신 대표를 만나거나 경기도 선관위를 찾는 반면, 경찰의 출석 요구에 대해선 불출석 사유서와 수사관 기피 신청서를 내며 협조하지 않았다. 이에 경찰은 도주 우려가 있다며 출국정지를 신청했다.