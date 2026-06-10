파괴냐 회복이냐, 다른 선택지는 없다

큰사진보기 ▲친환경 및 환경 파괴 금융 규모 (2023년 기준)State of Finance for Nature 2026 (26.1.22 / UNEP), 기자 재편집 ⓒ 문진수 관련사진보기

큰사진보기 ▲환경에 유해한 보조금 종류State of Finance for Nature 2026 (26.1.22 / UNEP), 기자 재편집 ⓒ 문진수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲자연 전환 경로State of Finance for Nature 2026 (26.1.22 / UNEP), 기자 재편집 ⓒ 문진수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다.

자연의 눈으로 바라보면, 돈의 흐름은 두 줄기로 양분된다. 하나는 자연 친화적인 접근법(Nature based Solutions)으로 인류 사회가 직면한 환경 위기를 해결하는 데 투입된 돈이고, 다른 하나는 화석 연료 산업 등 지구 생태계를 망가뜨리는 영역에 투자된 돈이다.아래 그림은 2023년 한 해 동안 지구촌의 돈이 어디로 흘러갔는지를 나타낸 것이다. ①자연 친화적 금융에 투입된 돈은 2200억 달러(약 331조 원) 수준인 데 반해 ②자연 파괴적 영역으로 유입된 돈은 7조 3000억 달러(약 1경 1000조 원)에 달한다. 지구를 살리는 일보다 지구를 죽이는 일에 30배가 넘는 돈이 흘러갔다는 뜻이다.자연 친화적 금융을 살펴보자. 공공이 9할, 민간이 1할이다. 공공 부문이 절대 다수를 차지하고 있고, 민간 부문은 미미한 수준이다. 한편, 자연 파괴적 금융은 다른 양상을 보인다. 민간 부문이 공공 부문의 2배가 넘는다. 4조 9000억 달러(약 7494조 원)의 민간 자금이 지구 생태계를 망가뜨리는 일에 투입됐다.정도의 차이가 있을 뿐, 공공도 자연을 훼손하고 있다. 2조 4000억 달러(약 3616조 원)에 달하는 공공 자금이 자연 파괴적 영역에 흘러 들어갔다. 시민들이 낸 세금이 화석 연료 산업을 보호하는 보조금으로 쓰이고 있다. 많은 나라들이 밖으로는 탈탄소를 외치면서도, 안에선 자국 화석 연료 산업에 보조금을 지급하는 자기 분열적 모습을 보이고 있다.전문가들은 '이 모순된 상황이 바뀌지 않는 한, 민간 자금이 지구를 살리는 방향으로 흘러가기는 어려울 것'으로 진단한다. 정부가 환경에 유해한 산업에 보조금을 지급하는 환경에서 금융회사들이 상대적으로 불리한 녹색 산업에 대규모 자금을 투입할 가능성은 낮기 때문이다.유엔환경계획 보고서(2026.1)는 '지구의 미래가 걸린 기후 위기에 모든 국가가 한마음으로 동참해야 한다'는 결의가 얼마나 공허한 선언인지를 보여준다. 넷제로(Net-Zero)에 도달하려면 자연 친화적 활동을 매년 2.5배 이상 늘려가야 하는데, 지금 추세라면 목표 달성은 요원해 보인다.잉거 앤더슨(Inger Andersen) 유엔환경계획 사무총장은 "돈의 흐름을 따라가 보면 우리 앞에 놓인 과제가 무엇인지를 명확히 알 수 있다. 자연 친화적 활동은 더디게 진행되는 반면, 자연에 해로운 투자는 급증하는 추세다. 선택지는 파괴에 동참하거나 회복을 위해 투자하거나, 둘 중 하나다. 중간은 없다"라고 말한다.이 그림은 유엔환경계획이 제시한 자연 전환 경로(Nature Transition X-curve)를 나타낸 것이다. ①자연에 긍정적 영향을 미치는 활동을 늘려 자연 친화적 성과를 확대하는 길(녹색)과 ②자연에 부정적 영향을 미치는 활동을 줄여 자연 파괴적 성과를 억제하는 길(적색). 두 개의 경로가 나비의 날개처럼 펼쳐져 있다.유엔이 자연 전환 경로 상에 제언하는 정책들은 다음과 같다.①자연 친화적 성과 확대를 위한 정책- 기후와 생물 다양성 의제에 대한 통일성 확보- 위험 제거 및 혼합 금융을 위한 민관 협치 강화- 민간 자본의 유입을 위한 재정 인센티브 부여- 지속 가능 금융에 대한 보상 제도화- 혁신적인 친자연 금융 기법 개발- 녹색 예산 편성 등 공공투자 확대- 자연 관련 투자에 대한 검증 및 인증 제도 도입②자연 파괴적 성과 억제를 위한 정책- 자연 파괴 활동에 대한 보조금 정책 개혁- 녹색 전환에 따른 피해 기업 및 노동자 지원- 투자 활동에 대한 생물 다양성 영향 평가 의무화- 환경 파괴적 활동 억제를 위한 정책 수단 개발- 통화 정책에 자연 영향 및 의존도 반영- 자연 훼손 활동에 대한 법적 책임 부과- 자연 파괴 행위 발견 시, 금융기관 대출 및 투자금 회수유엔환경계획은 지구를 살리기 위해선 '체제 변혁(systemic transformation)'이 필요하다고 강조한다. 자연을 훼손하는 활동에 투입되는 돈의 흐름을 차단하고, 자연 친화적인 활동에 공공 재정과 민간 자금이 유입될 수 있도록 제도와 시스템을 재구조화하라는 것이다.기후 재앙을 막기 위해 국제 사회가 합의한 '2050 탄소중립 결의'는 방향을 잃고 표류하고 있다. 지난 40년에 걸친 노력에도 불구하고, 상황은 개선되지 않고 있다. 배가 가라앉는데, 배를 구할 방법을 찾기는커녕 식량 창고를 서로 차지하려고 싸움을 벌이는 형국이다.인류는 '죄수의 딜레마'와 '공유지의 비극'을 넘어설 수 있을까. 자연 전환 경로가 날개처럼 펼쳐지는 희망의 길을 열어갈 수 있을까. 생명이 살아 숨 쉬는 창백한 푸른 별(pale blue star), 지구는 돌이킬 수 없는 임계점을 향해 달려가고 있다. 탈출구는 없다.