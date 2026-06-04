서울 '투표용지 부족'에 '재선거' 주장까지… 공직선거법 살펴보니

큰사진보기 ▲우선 공직선거법 제195조는 재선거가 치러질 수 있는 사유를 여섯 가지로 엄격하게 제한하고 있다. 해당 선거구에 후보자가 없는 경우, 당선인이 없거나 지방의원 정수에 달하지 못한 경우, 당선인이 임기 개시 전에 사퇴하거나 사망한 경우, 혹은 피선거권 상실이나 선거비용 초과 지출 등 선거범죄로 당선이 무효가 된 경우 등이다. 이번 투표용지 부족 사태와 관련해 적용 가능성이 검토될 수 있는 유일한 조항은 '선거의 전부무효 판결 또는 결정이 있는 때'이다. ⓒ 국가법령정보센터 관련사진보기

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6·3 지방선거에서 서울 지역 일부 투표소의 투표용지가 부족해지는 사상 초유의 사태가 발생하면서, 정치권을 중심으로 재선거 실시 여부를 둘러싼 공방이 격화되고 있다.국민의힘 등 일각에서는 유권자의 정당한 투표권이 박탈당한 심각한 사안인 만큼 해당 지역의 선거를 다시 실시해야 한다고 강하게 주장하는 반면, 중앙선거관리위원회는 공식 입장문을 통해 이번 사태가 공직선거법상 선거 연기나 재선거 사유에 해당하지 않는다며 선을 그었다.그렇다면 실제 공직선거법이 규정하는 재선거의 법적 절차와 가능성은 어떻게 될까. 사실관계를 바탕으로 이를 짚어보았다.우선 공직선거법 제195조는 재선거가 치러질 수 있는 사유를 여섯 가지로 엄격하게 제한하고 있다. 해당 선거구에 후보자가 없는 경우, 당선인이 없거나 지방의원 정수에 달하지 못한 경우, 당선인이 임기 개시 전에 사퇴하거나 사망한 경우, 혹은 피선거권 상실이나 선거비용 초과 지출 등 선거범죄로 당선이 무효가 된 경우 등이다. 이번 투표용지 부족 사태와 관련해 적용 가능성이 검토될 수 있는 유일한 조항은 '선거의 전부무효 판결 또는 결정이 있는 때'이다.즉, 중앙선거관리위원회의 입장 표명과 별개로 선거 자체의 효력을 무효로 돌리는 법적 결정이 선행되어야만 재선거의 문이 열리게 된다는 의미다. 공직선거법에 규정된 선거 효력 분쟁 절차를 살펴보면 선거 결과에 이의가 있을 때 거쳐야 하는 단계가 명확히 정해져 있다.지방자치단체장이나 지역의원 선거의 경우, 선거 효력에 이의가 있는 후보자나 정당은 선거일로부터 14일 이내에 일차적으로 관할 시·도 선거관리위원회에 '선거 소청'을 청구해야 한다(공직선거법 제219조). 이에 따르면 투표용지 부족 사태가 발생한 서울시의 경우 소청인은 서울시 선관위에 소청을 제기해야 한다.소청을 접수한 시·도 선관위는 법적으로 60일 이내에 심사를 완료하고 결정을 내려야 하는데, 이때 선관위가 선거의 전부무효나 일부무효 결정을 내린다면 공직선거법 제197조에 따라 관할 선관위는 즉시 무효가 된 당해 투표구의 재선거를 실시하고 당선인을 다시 결정해야 한다.만약 선관위가 소청을 기각하거나 각하하더라도 절차가 완전히 끝나는 것은 아니다. 소청인은 결정서를 받은 날부터 10일 이내에 대법원에 '선거무효 소송'을 제기할 수 있다. 대법원에서 최종적으로 선거의 전부나 일부를 무효로 판결하면, 관할 선관위는 해당 투표구 등을 대상으로 재선거를 실시하고 당선인을 다시 결정해야 한다. 이렇듯 관할 선관위의 소청 심사와 대법원의 사법 판단이 재선거 여부를 결정하는 실제적인 법적 주체인 셈이다.실제 선거무효 판결이 재선거로 이어진 전례는 존재한다. 가장 대표적인 사례가 지난 2000년 치러진 제16대 총선 당시 서울 동대문을 선거구 사건이다. 낙선한 후보가 제기한 선거무효 소송에서 대법원은 재검표 결과 당선인과 낙선인의 표차가 단 3표에 불과하다는 점에 주목했다.당시 재판부는 양측 후보 진영에서 제기된 위장전입자 수를 면밀히 파악한 뒤, 위장전입자의 수 차이가 두 후보의 득표 차이인 3표를 상회하므로 위장전입이라는 위법 행위가 선거 결과에 실질적인 영향을 미쳤다고 판단했다. 이에 따라 대법원은 해당 선거를 무효화하는 판결을 내렸고, 당선 의원은 당일로 의원직을 상실했으며 같은 해 10월 재선거가 치러지는 사태로 이어졌다.선거 소청과 이후 사법 판단을 통해 당선자가 뒤바뀐 사례도 찾아볼 수 있다. 지난 2018년 제7회 전국동시지방선거 청양군의원 선거에서는 두 후보가 소수점 이하 없이 정확히 1398표로 동률을 기록했다. 공직선거법상 득표 수가 같으면 연장자가 당선된다는 규정에 따라 연장자 후보의 당선이 유력해 보였으나, 거듭된 재검표 과정에서 연장자 후보의 표 하나가 무효표로 인정됐다.결국 충청남도 선관위의 선거 소청 심사를 거쳐 무효표 1표가 유효표로 번복되면서 낙선자가 당선자로 바뀌었고, 이에 불복한 상대 후보가 대전고등법원과 대법원에 당선무효 소송을 제기해 사법부가 최종적으로 선관위의 소청 결정이 잘못되었다고 판결하면서 10개월 만에 의원직의 주인이 바뀌는 우여곡절을 겪었다.그렇다면 이번 서울 지역 투표용지 부족 사태가 실제 선거무효 및 재선거로 이어지기 위해 사법부가 적용할 핵심적인 판단 기준은 무엇일까. 대법원의 관련 판례에 따르면, 선거 관리 과정에서 선관위의 과실이나 행정적 위법 행위가 존재했다는 사실 자체만으로는 선거 전체를 무효로 돌리지 않는다.법원이 선거무효 판결을 내리기 위해서는 선거 행정의 과실이나 위법성뿐만 아니라, '그로 인해 선거의 결과에 영향을 미쳤음이 인정될 때'라는 요건을 충족해야 한다. 즉, 투표용지가 부족하여 발길을 돌려야 했던 유권자의 수나 투표 과정의 혼선 규모가, 당선인과 낙선인의 최종 득표 차이보다 크거나 이에 준하여 실제 당락을 바꿀 수도 있었을 것이라는 합리적 가능성이 객관적으로 증명되어야 한다.결론적으로 투표용지 부족이라는 초유의 선거 관리 부실 사태에 대해 중앙선관위가 "재선거 사유가 아니다"라고 선을 그은 것은 유권해석일 뿐, 법적인 최종 결론이 될 수 없다. 향후 이해관계자들에 의해 공식적인 선거 소청과 선거무효 소송이 제기된다면, 법원은 부실한 선거 관리로 인해 투표권을 행사하지 못한 유권자의 구체적인 규모를 파악하고 이것이 실제 당락에 미친 영향력을 꼼꼼히 따져보게 될 것이다. 결국 재선거의 실시 여부는 공직선거법이 정한 엄격한 절차에 따른 사법부의 최종 판단에 의해 판가름 나게 된다.